Počinje Bučijada u Ivanić-Gradu! Bit će sladoleda od buče, razni koncerti, program za djecu...

Jedna od najljepših jesenskih manifestacija u Hrvatskoj - Bučijada u Ivanić-Gradu prvi vikend u listopadu od 2. do 4. priprema pravo slatko jesensko osvježenje.

Već 22. godinu zaredom ova najveća poljoprivredna manifestacija, svake godine s novim dekoracijama, Ivanić-Grad odijeva svoje jesensko ruho. Toplim narančastim i zlatnim nijansama ukrašavaju se gradske ulice, parkovi i trgovi. Uz 15 tona buča koje će ove godine ukrašavati čitav Ivanić-Grad, posebna atrakcija bit će veliko prijestolje kraljice jeseni na kojem će se posjetitelji moći fotografirati i ponijeti sa sobom uspomenu.

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Pokretanje videa... VIDEO Dalia i Dejan obožavaju buču: 'Stavljamo je u sve, imamo i kremšnitu i sladoled!' | Video: 24sata/Davor Puklavec/Pixsell

Novi hit na Bučijadi pravo osvježavajuće iznenađenje

Dok centar Ivanić-Grada pruža savršenu jesensku kulisu ukrašenu bučama, gradom će se širiti mirisi proizvoda izrađenih od ovog slavnog jesenskog simbola – bučnice, bučokremšnita, piva od buče, pralina s okusom buče i mnogi drugi proizvodi.

Foto: Jakov Šafran/TZ Ivanić-Grad

Jesenski ugođaj grada ugrijat će posjetitelje, a posebno iznenađenje bit će ovogodišnji jesenski hit Bučijade – napravljen po originalnoj talijanskoj gelato recepturi – sladoled od buče koji će osvježiti znatiželjna nepca. Ovaj neobični spoj jesenskih okusa i omiljenog deserta bit će jedna od atrakcija ovogodišnje Bučijade.

Foto: Jakov Šafran/TZ Ivanić-Grad

Najveće jesensko okupljanje: 300 izlagača iz cijele Hrvatske

Bučijada će ove godine privući 300 izlagača iz cijele Hrvatske, među kojima će biti 40 uljara, brojni proizvođači domaćih proizvoda, rukotvorina i jesenskih delicija.

Foto: Jakov Šafran/TZ Ivanić-Grad

Posebnu pozornost privući će i jedinstveno natjecanje „Buče & cvijeće“, u kojem će natjecatelji na licu mjesta izrađivati kreativne ukrase spajajući buče i cvijeće. Buča će tako postati inspiracija za prava umjetnička djela, a posjetitelji će moći pratiti nastajanje dekoracija uživo.

Foto: Jakov Šafran/TZ Ivanić-Grad

Koncerti će dodatno zagrijati jesensku atmosferu: Miroslav Škoro, Urban&4, Magazin

Za dobro raspoloženje pobrinut će se i bogat glazbeni program na središnjem trgu. U petak će nastupiti Miroslav Škoro, u subotu Urban&4, dok će nedjelju zaključiti Magazin. Program će tijekom dana dodatno upotpuniti brojni glazbeni i folklorni nastupi, a večeri su rezervirane za druženje i glazbu koja će dodatno zagrijati jesensku atmosferu.

No, glazbeni taktovi neće odjekivati samo centrom Grada. Bučijada je pripremila i glazbeni program Glazba u prolazu koji će se tijekom manifestacije održavati na Trgu Vladimira Nazora, Tržnici Maznica, Moslavačkoj ulici i Ulici kralja Tomislava.

Program za najmlađe na Maloj Bučijadi

Kraljica jeseni nije zaboravila na one najmlađe. U sklopu Bučijade tradicionalno će se održavati i Mala Bučijada koja i ove godine nudi sadržaje za djecu – radionice, predstave i igraonice, a održava se u subotu i nedjelju u Sportskom parku Zelenjak svega par minuta pješice od centra grada.

Foto: Jakov Šafran/TZ Ivanić-Grad

Limene ljubimce parkirajte besplatno u cijelom gradu

Za posjetitelje je osiguran i besplatan parking na više lokacija u gradu, a većina sadržaja nalazi se na svega nekoliko minuta hoda od centra.

Cijeli program Bučijade pronađite na https://www.tzig.hr/manifestacije/bu%C4%8Dijada.