Počinje sezona festivala: Uz nju stiže i moda inspirirana ljetom

Sezona festivala traži lagodniju odjeću koja s jedne strane upada u oko, a s tdruge je ugodna za nošenje. Answear.LAB je za svečano otvaranje ljetne festivalske sezone predstavio najnoviju kolekciju pod nazivom 'WE ARE ONE SOUND', koja kroz modu interpretira ljetne radosti i modnu slobodu. Ova kolekcija ističe zajedništvo i emotivna iskustva koja donosi glazba. Festivalskoj modi se poznavatelji stila svake ljetne sezone najviše vesele, jer je odličan način izražavanja vlastite osobnosti, strasti i hrabrosti u eksperimentiranju.

Ovaj put brend je crpio inspiraciju iz krajolika Divljeg zapada i podvojenosti oceana koja se odražava u njegovoj neukroćenoj energiji i prirodnom miru. Snimanje nove kolekcije održano je na Tenerifima, a western elementi, poput košulja, kratkih biciklističkih jakni, resica i kaubojskih šešira, kombinirani su s morskim motivima - školjkama, valovima, ribarskim mrežama, volanima i metalik bojama u nijansama zlatne, srebrne i plave boje. Prividna sirovost Divljeg zapada i beskrajni oceanski prostor suprotstavljeni su elementima tropskog safarija u obliku živopisnih cvjetnih printeva.

- Festivalskom kolekcijom WE ARE ONE SOUND htjeli smo kroz modu ispričati priču o kreativnom, konstruktivnom dijalogu između mjesta, generacija i žena - kaže Sylwia Jaskulska, glavna dizajnerica Answear.LAB brenda.

- Simbolično tkanje i čipka ilustriraju veze i odnose, a kontrastne stilske kombinacije dokazuju da se suprotnosti lijepo nadopunjuju. Ova kolekcija je duboki dah promišljanja o slobodi i odnosima u kojima nas mnogo toga može dijeliti, ali iz kojih možemo mnogo toga izvući - naglašava Jaskulska.

Sloboda svakoj osobi znači različite stvari i različito se tumači, stoga kolekcija sadrži dobro krojene košulje, haljine naizgled satkane od ribarskih mreža, košulje s dugim resama i maksi suknje punog volumena. Multifunkcionalni šal koji se može nositi kao pareo ili pokrivalo za glavu te košulja koja se može preinačiti u padajuću varijantu naglašavaju principe modularnog ormara. Festivalska radost kolekcije očita je i u prozračnim materijalima poput prirodnog pamuka, modala i viskoze. Važno je napomenuti da su svi proizvodi proizvedeni u Poljskoj. Osim toga, sva kožna odjeća posjeduje certifikat Leather Working Group, koji jamči najvišu kvalitetu.

U duhu WE ARE ONE SOUND outfita su i cipele, uključujući perforirane sandale, kratke kaubojske čizme i natikače. Kolekcija je upotpunjena nakitom u obliku ručno rađenih umjetničkih djela, izrađenih od prirodnog dragog kamenja: ružičasti turmalin, hematit, zlatni pirit, bijeli koralj i zeleni amazonit.

