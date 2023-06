Podaci su jasni: Izgaranje duhana ugrožava zdravlje i život pušača

Pušenje je jedan od vodećih rizika za ljudsko zdravlje. Godišnje u svijetu više od 9 milijuna ljudi umire od posljedica aktivnog ili pasivnog pušenja, a prema projekcijama Svjetske zdravstvene organizacije, 2025. godine na svijetu će pušiti milijardu stanovnika. U Hrvatskoj, naime, ima oko milijun pušača i taj broj već godinama ne pada usprkos raznim kampanjama protiv pušenja.

Povodom nedavnog obilježavanja Svjetskog dana nepušenja o ovoj temi smo razgovarali s doc. dr. sc. Dijanom Mayer, prim. dr. med., specijalisticom epidemiologije u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo, doc. dr. sc. Rankom Stevanovićem, dr. med., predsjednikom Udruge HARPH (Hrvatska udruge za smanjenja šteta po zdravlje) i izv. prof. dr. sc. Antom Bagarićem, dr. med., specijalistom psihijatrije i pročelnikom Zavoda za liječenje ovisnosti Klinike za psihijatriju Vrapče.

Postoji manje štetna alternativa

Iako je Hrvatska među prvim zemljama koja je krenula s preventivnim mjerama protiv pušenja, prema riječima doktorice Mayer, podaci su i dalje poražavajući.

- Hrvati puše jako puno, a prema zadnjim istraživanjima vidljiv je jedan mali optimističan pomak. Uspoređujući sadašnje podatke s onima iz 2015., imamo pad broja pušača za tri postotna boda. To je jako malo, ali je dobro ako će se ovakav pad nastaviti u iduće četiri godine jer bi za nekoliko godina mogli pasti ispod 10% i tako dostići izvrsne rezultate skandinavskih zemalja. Međutim, ovdje je riječ samo o onim pušačima koji puše klasične cigarete, a ne o onima koji su prešli na alternativne duhanske proizvode. Kada govorimo o iskustvima drugih zemalja, isto ovisi o kutu gledanja. Ako gledamo da je u pitanju okorjeli pušač koji ima 50 godina i 20 godina puši dvije do tri kutije cigareta naravno za njega je alternativa bolja, i bolje je da puši nešto što je manje zlo. Ono što sada znamo jest da je alternativa manje štetna utoliko što nema gorenja i nema katrana, ali to su štetni proizvodi, samo je pitanje u kojoj mjeri će se to pokazati – kaže Mayer.

Kada je riječ o ovisnosti o cigaretama, upravo se alternativni duhanski proizvodi spominju kao rješenje za kompulzivne pušače u sklopu koncepta smanjenja štete ili 'harm reduction'.

- Koncept predstavlja skup zdravstvenih i socijalnih usluga koji umanjuju nastalu zdravstvenu štetu i u pravilu se pristup temelji na ljudskim pravima bez ikakvog osuđivanja. Kod bilo koje ovisnosti, pa tako i ovisnosti o cigaretama, jako je teško doći do doživotne apstinencije. Kod nas se uobičajeno kaže da duhan šteti i da ljudi koji puše cigarete dobivaju rak zbog nikotina. Na taj način se samo zbunjuju ljudi jer to nije točno i to nisu činjenice. Na vrhu žara obične cigarete i na temperaturi izgaranja od 700 do 900 stupnjeva razvija se katran i 70 različitih toksina. Oni izazivaju aterosklerozu i rak koji ubija ljude. U Hrvatskoj je godišnje 9000 smrti povezano s onima koji puše klasične cigarete - rekao je doktor Stevanović dodajući da kada je riječ o maloljetnicima i onima koji nikada nisu pušili, onda su alternativni duhanski proizvodi štetni.

Žar cigarete uzrokuje 9 tisuća sprovoda

U ovu temu već niz godina uključen je i psihijatar Bagarić, koji kaže da je najveći problem kod onih ljudi koji se naprosto ne žele riješiti svoje ovisnosti.

- U Hrvatskoj imamo 400 tisuća ljudi koji se bore s nekom vrstom ovisnosti, a samo njih 10% se želi izliječiti. U prijevodu, 360 tisuća Hrvata se ne želi liječiti i ne prihvaćaju da imaju problem. Upravo je za njih namijenjen pristup smanjenja štete. Iako je najbolja opcija izlječenje, ona nije uvijek realna. U tom smislu u svijetu je tijek ovisnosti promijenjen supstitucijskom terapijom i postigli smo iznimne rezultate. Takvim pristupom onima koji imaju snagu i motiv pružamo izlječenje i veliki broj ljudi je spašen – ističe psihijatar Bagarić.

Naime, nedvojbeno je dokazano, ističe doktor Stevanović da su alternativni duhanski proizvodi manje štetni od klasičnih cigareta

- Takvi proizvodi imaju 90% manje štetnih tvari od klasične cigarete. Moramo biti svjesni da je 9 tisuća sprovoda uzrokovao žar cigarete. I zbog toga je kompulzivnom pušaču koji je popušio dva nova BMW-a dok nema za kruh i mlijeko važno ugasiti žar cigarete. To je ujedno spas i za hrvatski zdravstveni sustav. Recimo u Velikoj Britaniji alternativni duhanski proizvodi bit će plaćeni od osiguranja 6 mjeseci. Mora nam svima biti jasno da je jako teško prijeći s obične cigarete na ecigaretu, a zamislite koliko je teško u potpunosti prestati pušiti. Zato su alternativni duhanski proizvodi ruka spasa za klasične pušače cigareta. To je prvi korak, jer kad izvučete čovjeka iz blata barem do pola, to je već uspjeh – pojašnjava doktor Stevanović.