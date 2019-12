Podvodni akvarij: Ispod morske površine se kugla ili igra biljar

Roditelji iz u Connecticuta ne moraju puno razmišljati gdje povesti djecu da im cijelo vrijeme 'na oku', a da je svima zabavno. Uncle Buck's Fish Bowl and Grill je mjesto je na kojem mogu kuglati pod vodom dok malci promatraju morske pse i kornjače koje im plivaju nad glavama - ima restoran, bar i kuglanu sa 12 traka - i sve pod vodom.

Jaws looks hungry at Uncle Buck's Fish Bowl and Grill. pic.twitter.com/UjNRfIimIS — FOX13 Memphis (@FOX13Memphis) April 28, 2015

Prema portalu Time Out, ovaj kičasti podmorski dekor šarmira i s tematskom rasvjetom i pozadinama, kao i drvenim stazama sna kojima su naslikane morske kornjače, hobotnice, sipe i morski psi i , strijama i drugim morskim stanovnicima.

Ovo mjesto pruža podvodno iskustvo kuglanja, a za one kojima to dosadi tu su i stolovi za biljar, dok se u baru mogu diviti golemom akvariju s mnoštvom tropskih šarenih ribica i drugih morskih bića.

Escape into an underwater oasis filled with mermaids and sunken ships when you dine at Uncle Buck's Fishbowl and Grill! pic.twitter.com/5PjPPkGWWS — Big Cypress Lodge (@BigCypressLodge) September 26, 2018

Uncle Buck's Fish Bowl and Grill pruža uistinu jedinstvenu atmosferu i dizajn koji su namijenjeni obiteljskoj zabavi i ručkovima jer je tu i ležerna obiteljska blagovaonica u kojoj jelovnik nudi razna predjela, sendviče, salate i hamburgere.

Summer doesn't have to end when you can surround yourself in an underwater Ocean Adventure at Uncle Buck's Fishbowl and Grill. pic.twitter.com/HVweeiJIhv — Big Cypress Lodge (@BigCypressLodge) September 14, 2018

Blagovaonica je savršeno mjesto za privatni ručak ili večeru, seminar ili čak za rođendansku zabavu, a tematski je napravljena kao otok pa posjetiteljima nudi osjećaj kao da po podmorju istražuju ostatke nekog potonulog broda - jer gledaju u drveni polomljeni trup broda okružen koraljima i zahrđalo željezno sidro - stoji na web stranici mjesta.

