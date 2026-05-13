Pogled koji odaje: Evo kako suptilne promjene u očima otkrivaju točnost naših sjećanja

Najnovija istraživanja pokazuju da suptilne i često nevidljive reakcije, poput širenja zjenica i nesvjesnih pokreta očiju, mogu otkriti ne samo trudimo li se nečega prisjetiti, već i koliko je to sjećanje pouzdano i bogato detaljima. Ovi tjelesni markeri pružaju objektivan uvid u memoriju, ponekad čak i pouzdaniji od onoga što osoba sama tvrdi da pamti.

Zjenice kao mjera mentalnog napora i preciznosti

Veza između kognitivnog napora i veličine zjenica poznata je već desetljećima. Još šezdesetih godina prošlog stoljeća znanstvenici su primijetili da se naše zjenice šire kada intenzivno razmišljamo, rješavamo problem ili se pokušavamo nečega sjetiti. Taj fenomen, poznat kao "pupil old/new effect", pokazuje da se zjenice više šire kada prepoznamo nešto poznato u usporedbi s nečim potpuno novim. No, novija istraživanja pokazuju da priča ide puno dublje od samog prepoznavanja.

Studija mađarskih znanstvenika Ádáma Albija i Pétera Pajkossyja otkrila je da veličina zjenica ne odražava samo osjećaj familijarnosti, već i preciznost sjećanja. U njihovom eksperimentu, sudionici su pamtili niz rijetko korištenih riječi koje su bile prikazane na različitim lokacijama na ekranu. Rezultati su bili nedvosmisleni: što su se sudionici točnije mogli sjetiti gdje se pojedina riječ nalazila, to je širenje njihovih zjenica bilo izraženije. Pokazalo se da postoji izravna, linearna veza između preciznosti sjećanja i stupnja dilatacije zjenica, što sugerira da naše oči odražavaju dva sloja pamćenja: opći osjećaj poznatosti i jasnoću specifičnih detalja.

Spremnost za pamćenje: Evo što oči znaju prije nas

Zanimljivo je da zjenice ne reagiraju samo tijekom prisjećanja, već mogu i predvidjeti hoćemo li nešto uopće zapamtiti. Istraživanja su pokazala da veličina zjenica u stanju mirovanja, čak i prije nego što smo izloženi informaciji koju trebamo naučiti, može ukazivati na uspješnost kasnijeg pamćenja. Ovaj fenomen temelji se na takozvanom okviru "spremnosti za pamćenje", koji pretpostavlja da naša sposobnost zadržavanja informacija varira iz trenutka u trenutak, ovisno o našem fiziološkom stanju i razini pažnje.

Veće zjenice u stanju mirovanja povezane su s umjerenom aktivnošću moždanog područja zvanog locus coeruleus, koje lučenjem norepinefrina regulira budnost i pažnju. To stanje optimalne uzbuđenosti priprema mozak za učenje i kodiranje novih informacija. U jednoj studiji sudionici čije su zjenice bile šire neposredno prije prikazivanja riječi na ekranu kasnije su te riječi uspješnije prizivali. Drugim riječima, njihove su oči signalizirale da je mozak u stanju povišene spremnosti, što je rezultiralo boljim dugoročnim pamćenjem.

Oči koje prate tragove sjećanja

Osim zjenica, i sami pokreti očiju ključni su za rekonstrukciju prošlih događaja. Naše oči ne miruju; one neprestano rade brze, skokovite pokrete poznate kao sakade. Istraživači su otkrili da se učestalost ovih pokreta naglo povećava otprilike pola sekunde prije nego što osoba verbalno iznese neki specifičan, epizodni detalj iz sjećanja, poput onoga što je vidjela ili čula. Odmah nakon iznošenja detalja, pokreti očiju se smiruju. To upućuje na to da su pokreti očiju aktivno uključeni u proces "premotavanja" i rekonstrukcije vizualnih i prostornih aspekata sjećanja.

Napredak u tehnologiji praćenja pogleda omogućio je razvoj novih metoda za mjerenje pamćenja bez potrebe za verbalnim odgovorima. Jedna od takvih je paradigma MEGA (Memory Episode Gaze Anticipation), u kojoj sudionici dva puta gledaju kratke filmove s iznenađujućim događajem. Prilikom drugog gledanja, oči osobe koja je zapamtila događaj nesvjesno će se kretati prema mjestu na ekranu gdje očekuje da će se iznenađenje dogoditi, i to prije samog događaja. Taj iščekujući pogled pokazao se kao snažan pokazatelj detaljnog, epizodnog sjećanja, za razliku od širenja zjenica, koje je više povezano s općim prepoznavanjem konteksta.

Primjena u sudnici, učionici i ordinaciji

Sva ova saznanja otvaraju vrata brojnim praktičnim primjenama. Budući da je mjerenje pokreta očiju i veličine zjenica neinvazivno, relativno jeftino i metodološki jednostavnije od tehnika poput magnetske rezonancije (MRI) ili EEG-a, moglo bi postati vrijedan alat u različitim područjima. U pravosuđu bi se moglo koristiti za procjenu pouzdanosti svjedočenja, pomažući u razlikovanju čvrstih, detaljnih sjećanja od nejasnih ili lažnih. U obrazovanju bi praćenje zjenica moglo pomoći u optimizaciji učenja identificiranjem trenutaka kada je učenik najspremniji za primanje novih informacija. U medicini bi ove tehnike mogle pomoći u ranoj dijagnostici neurodegenerativnih bolesti poput Alzheimerove, koje često utječu na pamćenje i kontrolu pokreta očiju, ili u procjeni memorijskih sposobnosti kod pacijenata koji ne mogu govoriti.





*kreirano uz pomoć AI-ja