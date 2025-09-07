Obavijesti

ZLATARSTVO U ZAGREBU PLUS+

Pogledajte izložbu - Zagrebačko tajno blago iz Drakulinog dvorca ostavlja bez daha

Piše Julia Očić,
U Muzeju grada Zagreba postavljena je izložba 'Gotičko i renesansno zlatarstvo u Zagrebu 1450. – 1550., remek-djela iz riznica Zagrebacke nadbiskupije', a prije otvorenja ograniziran je razgled izlozbe za medije

Bio je izuzetno imućan, kao i njegov brat Ivan Thuz, koji je bio imenovan hrvatsko-dalmatinskim i slavonskim banom te vrhovnim kapetanom, nakon čega su braća držala najviše svjetovne i crkvene dužnosti u srednjovjekovnoj Slavoniji.

Evo kako rade dućani u nedjelju
Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
20 seksualnih tabua koje volimo, ali o njima ne govorimo
20 seksualnih tabua koje volimo, ali o njima ne govorimo

Neke seksualne teme nisu za razgovor, no ipak se često povlače na kavama, pivama ili druženjima, najčešće u tajnosti. Mnoge od tih stvari, većina zaista voli, ali se zbog straha od stigmatiziranja boje priznati
Hrvati oborili rekord: 'Imamo najdužu štrudlu na svijetu!'
Hrvati oborili rekord: 'Imamo najdužu štrudlu na svijetu!'

U obaranje rekorda uključili su se Karlovačka županija te gradovi Karlovac i Ozalj, a koliki je ponos teško je i opisati riječima. Ponosni su u Jaškovu, ponosni su u cijeloj županiji, ali i cijeloj Hrvatskoj jer ovako nešto do sada je neviđeno u svijetu

