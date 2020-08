Pogledajte kakav vam je stol - to otkriva sve i svašta o vama

U širem smislu, i red i nered imaju svoje prednosti i nedostatke te možda možete kombinirati obje vrste odnosa prema radnoj okolini kako biste od svakog iskoristili najbolje

<p>Ako je pretrpan stol znak pretrpanog uma, što onda znači prazan stol, zapitao je simpatično <strong>Albert Einstein</strong> kada su mu predbacili da je radni stol za kojim radi potpuno zatrpan. I britanski književnik norveškog podrijetla <strong>Roald Dahl</strong> poznat je po tome da je uvijek stvarao za vrlo neurednim radnim stolovima, no nered ovoj dvojici nimalo nije smetao da postanu slavni i priznati po onome čime su se bavili.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO Što boja ruža otkriva o vama:</p><p>Ipak, nered na stolu ako radite u uredu, a ne u svoja četiri zida, vjerojatno će izazvati neodobravanje kolega i vrlo je moguće da ćete ga, prije ili poslije, zbog toga morati raščistiti i dovesti stvari u red. Neka vam ne bude žao: nova istraživanja pokazala su da red i nered u vašem okruženju mogu imati različite psihološke posljedice, odnosno da i red i nered imaju svoje dobre i loše strane.</p><p>U eksperimentu istraživači su sudionike zamolili da ispune neke upitnike u uredu - dio njih u čistom i urednom okruženju, a dio među razbacanim uredskim materijalom i fasciklima. Nakon toga su svi trebali donirati novac u humanitarne svrhe. Uredni su bili darežljiviji, ali... </p><h2>Kreativnost ipak više voli nered</h2><p>Čista i uredna soba kao da preko interneta je potaknula ljude da čine ono što se od njih očekivalo: u usporedbi s onima koji su anketu ispunjavali u neredu, oni su donirali više novca u dobrotvorne svrhe i bili su skloniji izabrati jabuku umjesto čokoladice. Ukratko, ako na radnome mjestu želite učinkovite radnike i dobro obavljen posao, inzistirajte na redu. </p><h2>Optimalno: Kombinacija kaosa i reda</h2><p>U širem smislu, i red i nered imaju svoje prednosti i nedostatke te možda možete kombinirati obje vrste odnosa prema radnoj okolini kako biste od svakog iskoristili najbolje.</p><p>Na primjer, na početku stvaralačkog procesa trebaju vam nove ideje, pa dopustite da se rad odvija u neredu, a ako prema kraju projekta pomalo uvodite red, povećat ćete učinkovitost. Ili držite svoj stol urednim, ali prostoriju za razgovor “okitite” sitnicama.</p><h2>Vrijedi i za rad preko interneta</h2><p>Istraživači su radili testove i na internetu. Preliminarni rezultati pokazuju da je uredna web stranica nešto što posjetitelje ohrabri, odaje dojam povjerenja i sigurnosti, dok one “neurednije” potiču kreativnost.</p><p>Ovo istraživanje objašnjava zašto su čak i dobitnici Nobelove nagrade poznati po neurednosti. </p><h2>Uredna okolina potiče na dobro</h2><p>U drugom eksperimentu sudionici su trebali dati prijedloge za to kako iskoristiti ping-pong loptice. To je tipičan test kreativnosti kojim se mjeri sposobnost da dođete do novih ideja doslovno bez poticaja. Oni koji su prije toga sjedili za neurednim stolovima postigli su bolje rezultate. </p>