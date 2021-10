Sutra je blagdan Svih svetih pa su neke trgovine zatvorile svoja vrata, a većina radi po prilagođenom vremenu. Donosimo radno vrijeme trgovina.

Radno vrijeme Spara i Interspara razlikuje se do svake poslovnice, a to je najčešće od 8 do 14 sati. No neke trgovine su zatvorene. Za detaljnije pogledajte ovdje.

Poslovnice Lidla će raditi na Sve svete, ali će se radno vrijeme razlikovati. Kako radi vaša poslovnica provjerite ovdje.

I Kaufland će raditi skraćeno, a kako radi vaša najbliža poslovnica, provjerite na njihovim službenim stranicama. Kliknite ovdje pa unutar izbornika Poslovnice u gornjem lijevom kutu odaberite onu koja vam odgovara.

Neke poslovnice Konzuma su zatvorene, a ostale rade skraćeno - do 12, 13, 14 ili 15 sati. Provjerite ovdje kako radi vaš najbliži Konzum.

Zasad Plodine nisu objavile hoće li raditi, ali lani su radili po nedjeljnom radnom vremenu.

Skraćeno radi i Eurospin, a radno vrijeme se razlikuje od poslovnice do poslovnice. Kako radi pojedina trgovina provjerite ovdje. Kliknite na određenu poslovnicu pa odaberite Pogledaj trgovinu, a tada će vam se prikazati njeno radno vrijeme.

Za blagdan Svih svetih Tommy radi prema skraćenom ili redovitom radnom vremenu, a kako radi koja poslovnica pogledajte ovdje.

Studenac radi po nedjeljnom radnom vremenu, a kada će biti otvorena vaša najbliža trgovina provjerite ovdje.

Poslovnice KTC-a neće raditi na blagdan Svih svetih.

Trgovine NTL-a radit će skraćeno, većinom do 13 sati. Kako radi pojedina poslovnica, pogledajte ovdje.

Lonia će raditi po nedjeljnom radnom vremenu.

Pevex, IKEA, Emmezeta, Bauhaus i Lesnina neće raditi.

Arena Centar, Avenue Mall nisu zatvoreni, ali rade kino i kafići. West Gate je zatvoren. U City Centru One Zagreb West radi samo Interspar trgovina od 7 do 14 sati. U City Centru One Zagreb East Interspar trgovina radi od 8 do 14 sati, a Cineplexx od 14.30 do 22 sata.

SuperNove u Garden Mallu, Buzinu, Karlovcu, Zadru i Varaždinu su zatvorene.

Joker Split i Mall of Split ne radi, a u City Centru One Split Interspar trgovina radi od 8 do 14 sati.

Mall Osijek je zatvoren. U Pula City Mallu rade Interspar trgovine od 7 do 21 sat te kafić i cvjećarnica po skraćenom radnom vremenu. Zatvorena je i Galerija Poreč. U Tower Center Rijeka radi Interspar od 8 do 14 sati, a otvoreno će biti kino, restorani i kiosk.