Kada je do\u0161la do nje, mlada alpaka se podignula na zadnje noge i zagrlila majku oko vrata.

Na snimci se \u010duje odu\u0161evljenje svih koji su prisustvovali preslatkom prizoru.

- Moja k\u0107i i ja bile smo na farmi po\u010detkom listopada. Snimala sam k\u0107er dok je hranila \u017eivotinje kada je ta bebica samo dotr\u010dala do svoje majke i zagrlila ju - ispri\u010dala je Sierra.

Video snimljen na farmi The Alpaca Boutique u Medini u američkoj državi Ohio dosad je raznježio više od 400.000 korisnika koji su ga vidjeli. Mnogi su komentirali kako nisu znali da se alpake grle

<p>Video je snimila Amerikanka Sierra Santiago koja je snimala svoju kćer na farmi The Alpaca Boutique u Medini u američkoj državi Ohio.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Na snimci vidimo mamu alpaku kako se približava djevojčici i lagano saginje glavu, zbog čega curica uzmiče. Tada, s druge strane livade, mlada alpaka počinje trčati prema svojoj majci.</p><p>Kada je došla do nje, mlada alpaka se podignula na zadnje noge i zagrlila majku oko vrata.</p><p>Na snimci se čuje oduševljenje svih koji su prisustvovali preslatkom prizoru.</p><p>- Moja kći i ja bile smo na farmi početkom listopada. Snimala sam kćer dok je hranila životinje kada je ta bebica samo dotrčala do svoje majke i zagrlila ju - ispričala je Sierra.</p>