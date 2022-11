Pogreška koja je spojila živote bake i nepoznatog mladića pa postala inspiracija za film

On će biti u mom srcu cijeli život, kaže baka koja je slučajno pozvala stranca na Dan zahvalnosti 2016. Wanda Dench (65) i Jamal Hinton (23) iz Arizone postali su neočekivani prijatelji nakon što je ona tinejdžeru poslala poruku i pozvala ga na večeru.

Hinton, koji je tada imao 17 godina, na kraju je otišao na njezinu proslavu, a od tada to čini svake godine. Njihova tradicija Dana zahvalnosti inspirirala je nadolazeći Netflixov film, ali slažu se da je njihova veza nešto više od toga da budu u središtu pozornosti.

On je nedavno objavio fotografiju s Wandom, kako bi potvrdio da zajedno provode i svoj sedmi Dan zahvalnosti.

- Rekao sam joj da kamere i slava mogu sutra prestati i da se među nama ništa neće promijeniti - rekao je Hinton za NBC, govoreći o filmu koji je inspiriran njihovom pričom.

Kada je mladić ranije ove godine pokrenuo novi posao, postavio je Dench na svoj reklamni pano u čast njihovog trajnog prijateljstva.

- Uvijek sam joj govorio da što god radim, ona će biti dio toga, bez obzira što to bilo - objasnio je.

Slučajni susret prijatelja dogodio se prije šest godina kada mu je poslala poruku i pitala ga hoće li doći na večeru za Dan zahvalnosti u njezinu kuću, misleći da poruku šalje svom unukom.

Ubrzo su shvatili da je poslala poruku pogrešnoj osobi, no Hinton je tada, u šali, upitao može li 'još uvijek dobiti tanjur'.

- Naravno da možeš, to rade bake, nahrane sve - brzo mu je odgovorila Dench.

Kad se Hinton te godine pojavio na večeri, odmah ga je zagrlila i od tada su svaki blagdan provodili zajedno.

Mladić je rekao da je bio iznenađen kada je Dench rekla da se može pridružiti proslavi njezine obitelji, ali je odlučio to prihvatiti.

- Da, bilo je oklijevanja jer je sve bila samo šala. Bio sam na satu matematike, polagao sam test, a onda sam pomislio pa zašto ne, ja sam otvoren, volim upoznavati nove ljude - ispričao je.

Ironično, Dench nije obožavateljica Dana zahvalnosti i priznala je u jednoj emisiji da je zapravo htjela otkazati planove za odmor te godine.

- Priznala sam to, jer se sjećam kako sam te godine bila umorna od priređivanja ​​gozbe svake godine pa sam pitala muža možemo li jednostavno preskočiti planove te godine i otići na mali odmor ili nešto. Ali nisam znala da to nije ono što je svemir planirao za mene - kaže Dench.

Dench i Hinton redovito se otada posjećuju tijekom cijele godine, a tijekom pandemije on i njegova djevojka Mikaela ostavljali su joj hranu ispred vrata. Bilo je to teško vrijeme za udovicu, koja je svog voljenog supruga Lonnieja izgubila od COVID-19., 5. travnja 2020., samo nekoliko dana nakon što se on zarazio.

Za svoj prvi Dan zahvalnosti bez supruga, priredila je večeru na kojoj su bili Hinton i Mikaela, kao i njezina kći i unuk, a na stolu je bila uokvirena Lonniejeva fotografija dok su mu odavali počast tijekom okupljanja.

Dench je progovorila i o tome kako ju je Hinton naučio kako biti otvoren za prijateljstva čak i kada mislite da nemate ništa zajedničko s nekim.

- On mi je doslovno promijenio život. Nevjerojatno je imati ga kao prijatelja i kao svoju obitelj - kaže Hinton.

Dugogodišnji prijatelji dokumentiraju svoje susrete na društvenim mrežama na oduševljenje milijuna diljem svijeta. Prošlog prosinca, samo tjedan dana nakon što su proveli svoj šesti zajednički odmor, objavljeno je da Netflix razvija film inspiriran njihovom pričom.

- Uzbuđeni smo što možemo podijeliti našu priču sa svijetom. Nadamo se da će inspirirati više ljudi da posegnu i uspostave veze koje inače ne bi uspostavili. Blagoslovljeni smo što smo pronašli pravo prijateljstvo iz pogrešne SMS poruke - rekli su.

Hinton također redovito objavljuje novosti, uključujući nekoliko snimaka njega i Dench, zajedno s porukom o njihovom novom filmu, prenosi Daily Mail.

- Vrlo sam uzbuđen što mogu najaviti naše novo partnerstvo s Netflixom. Zahvaljujemo svakome od vas za vašu ljubav i podršku na našem putovanju zadnjih šest godina. Jedva čekamo ispričati našu priču na velikom platnu - napisao je.

