Bilo je to najluđih 36 sati u mojem životu, rekla je Michella Meier-Morsi iz Danske nakon što je rodila trojčeke od kojih je pred kraj trudnoće njezin trbuh izgledao kao da će se rasprsnuti. Nedavno je na svijet donijela sinove Charlesa, Theodorea i Gabriela, a cijelu trudnoću je dokumentirala na Instagramu.

- Porođaj je prošao puno bolje nego sam mislila. Nije bilo lako, ali nije bilo ni približno tako loše kao prošli put kad sama rađala ostalu djecu - dodala je pa pokazala kako joj trbuh zgleda deset dana nakon poroda.

- Znatno je manji, ali i dalje je težak i nevjerojatno bolan. Čak mi je neugodno i disati. Bit će uzbudljivo promatrati kako se moje tijelo planira zaliječiti - prokomentirala je.

Njezin trbuh je tijekom trudnoće imao pomalo neobičan izgled zbog čega je brzo postala internetska senzacija. Neki su se čak pitali kako uspijeva hodati naokolo s njim. Priznaje da ga je često pridržavala rukama.

Zašto joj je trbuh imao takav oblik pojasnila je Jessica Kiley, profesorica porodništva i ginekologije s Medicinskog fakulteta Northwestern Feinberg.

- Trudnoća će kod svake žene izgledati drugačije, s čimbenicima kao što su to činjenice je li to prva trudnoća, kakva je građa tijela, nosi li žena jednu bebu ili više njih... Diastasis recti je stanje u kojem se lijevi i desni trbušni mišići razdvajaju, a to, također može utjecati na oblik trudničkog trbuha. To stanje znači da ima više mjesta u abdomenu, a time i da maternica više strši - objasnila je dr. Kiley.

