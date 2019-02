Pokazala strije pa ju vrijeđali i otkazali poslove: Zato si sama

Chelsea Outram (23) je ponosna samohrana majka koja s kćerkom živi u Manchesteru i radi kao plus size model. Do nedavno je Chelsea, inače model za 'J'Adore Models', radila za veliku modnu tvrtku Pretty Little Thing, ali kad je na Instagram, gdje ima više od 60 tisuća pratitelja, stavila fotografije na kojima pokazuje svoje postporođajne strije, većina pratitelja ju je izvrijeđala, a mnogi su joj klijenti iz modnog svijeta otkazali ugovore.

- Neki su muškarci komentirali moje strije s 'bljak', a žene su pisale da 'to nije nešto što muškarci žele gledati'. Ali ja to nisam ni stavila zbog njih - rekla je za The Sun i dodala da su ju najviše pogodili komentari tipa 'muškarci ne žele gledati takav trbuh i 'to je razlog što si još sama, drži se selfija'.

- Fotografije nisam ni stavila da bi me frajeri ocjenjivali, već da pomognem drugim mamama koje muče isti problemi sa strijama nakon poroda, da vide kako i modeli tako izgledaju - objasnila je Chelsea. Usprkos zbrojnim zlim komentarima, našlo se i onih koji su ju razveselili, i zbog kojih ne žali što je pokazala svoje tijelo, bez obzira na sve mane.

Uz prvu je fotografiju na kojoj se vide strije na trbuhu, a koju je snimila prošle godine, Chelsea napisala kako 'se još lani ne bi usudila to objaviti jer je bila previše opterećena s tim da mora izgledati savršeno na društvenim mrežama, zbog čega je već imala osjećaj da gubi svoj identitet'.

Dodala je i kako zna da njeno tijelo nije najljepše tijelo koje su mnogi vidjeli u zadnje vrijeme, ali je njeno, a ona je ponosna koliko je daleko došla u prihvaćanju sebe kakva jest.

- Nitko osim tebe same ne može napraviti da se super osjećaš - napisala je manekenka kojoj je ovih dana nekoliko poslova otkazano jer, kako ona kaže, većina agencija odlučuje radije koristiti Photoshop kad prikazuju 'pravo' žensko tijelo.

- Prije ovog mi je samo jedan brand u Photoshopu 'ispeglao' strije, a sada svi paze da se ne vide. Ipak, modna se industrija polako mijenja - optimistično je zaključila Chelsea.