PREDIVNA TRADICIJA!

Pokladni običaji na konjima: Pogledajte kako Piškorevci čuvaju slavonsku baštinu...

U Piškorevcima pokraj Đakova u nedjelju je održano tradicionalno pokladno jahanje, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja zaljubljenike u konje, slavonske običaje i pokladnu tradiciju
Đakovački bušari – pokladno jahanje u Piškorevcima
Ulicama mjesta prodefilirali su jahači u svečanim nošnjama, jašući ukrašene konje, dok su ih mještani i gosti dočekivali ispred svojih domova uz pjesmu, domaće delicije i dobro raspoloženje. | Foto: David Jerkovic/PIXSELL
