Pokladni običaji na konjima: Pogledajte kako Piškorevci čuvaju slavonsku baštinu...

U Piškorevcima pokraj Đakova u nedjelju je održano tradicionalno pokladno jahanje, manifestacija koja iz godine u godinu okuplja zaljubljenike u konje, slavonske običaje i pokladnu tradiciju
Ulicama mjesta prodefilirali su jahači u svečanim nošnjama, jašući ukrašene konje, dok su ih mještani i gosti dočekivali ispred svojih domova uz pjesmu, domaće delicije i dobro raspoloženje.
Foto: David Jerkovic/PIXSELL
Manifestacija je protekla u znaku veselja, zajedništva i očuvanja kulturne baštine, a pokladni duh osjetio se na svakom koraku.
Pokladno jahanje ima poseban značaj za lokalnu zajednicu jer čuva običaje slavonskog kraja i prenosi ih na mlađe naraštaje, istovremeno privlačeći sve veći broj posjetitelja iz okolnih mjesta. Uz zvuke tamburice i bogatu gastronomsku ponudu, Piškorevci su još jednom pokazali koliko su ponosni na svoju tradiciju.
