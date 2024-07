Pokušavate istopiti kilograme? Evo kada ćete vidjeti rezultate

U vrijeme kad dijeta zastane pokazivati rezultate, lako je odustati, no to nije dobro. Naime, sve te male korake treba proći kako bi se oblikovanje tijela nastavilo, a dijeta na koncu isplatila. Nije lako, no isplati se. Ponekad ne možemo točno odrediti kada ćemo doći do željene težine, stoga znanstvenici imaju neke odgovore.

Ne postoji univerzalni pristup, važno je držati se zdravih životnih navika i ostati vjeran svojim ciljevima.

Da biste postigli gubitak težine, prvo trebate odrediti koliko kilograma pokušavate izgubiti.

- Medicinski, gubitak od 5% do 8% vlastite težine može poboljšati biomarkere i medicinska stanja. Ali za većinu, to je kad osjete da su nešto vitkiji. Obično, kada netko izbaci blagu do umjerenu količinu dnevnih kalorija, recimo 500 do 800 kalorija dnevno, može skinuti čak oko pola kilograma tjedno - objašnjava američka liječnica Amy Lee.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Kada uključite dobru tjelesnu aktivnost u svoju rutinu, zajedno s kvalitetnim spavanjem, možete znatno pospješiti svoj napredak u mršavljenju. Međutim, dr. Lee ističe da je uobičajeno doživjeti zadržavanje vode zbog hormonalnih promjena, stoga budite strpljivi s tim procesom.

- Većina ljudi primijeti promjenu težine već nakon sedam do deset dana - dodaje dr. Lee.

No koji čimbenici utječu na brzinu mršavljenja? Evo liste:

Hidratacija

Održavanje hidratacije ključno je za zdravo upravljanje težinom. Istraživanja pokazuju da povećanje unosa vode može pomoći u smanjenju tjelesne težine.

Točnije, ispijanje 500 ml vode prije doručka može ubrzati napredak u mršavljenju i smanjiti energetski unos.

Konzumacija hrane koja dovodi do zadržavanja vode

Nisu samo soli uzrok zadržavanja vode. Jednostavni ugljikohidrati i molekule šećera također uzrokuju isti problem. Eliminacijom rafiniranih ugljikohidrata ili prerađenih šećera iz vaše prehrane i odabirom vlakana i nemasnih bjelančevina umjesto njih, možete pomoći da dođe do prirodne diureze, što znači 'izbacivanje vode'.

Tjelesna aktivnost

Redovito vježbanje troši kalorije, ubrzava metabolizam i pomaže u održavanju (i izgradnji) čistih mišića. Sve ove zdrave navike pridonose bržem mršavljenju.

Foto: DREAMSTIME

Unos kalorija

Uspostavljanje kalorijskog deficita, odnosno trošenje više kalorija nego unosite, može igrati glavnu ulogu u tome koliko brzo gubite na težini. Ako ćete jesti manje kalorija nego što vaše tijelo troši, skinut ćete neželjene kilograme i ubrzo vidjeti rezultate.

Gdje prvo smršavite?

- Ne postoji točno predodređeno mjesto za primjetan gubitak težine, ali ljudi se često osjećaju manje 'napuhano' u području trbuha. Masnoća zadržava i težinu vode, pa bi to mogao biti razlog zašto osjećamo da su nam hlače malo opuštenije u području 'srednjeg crijeva' - objašnjava dr. Lee, piše msn.