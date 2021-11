Američki sjeveroistok slavan je po crvenom, narančastom i žutom jesenskom lišću, ali zbog klimatskih promjena njegovo šarenilo nestaje, čime je ugrožena i turistička atrakcija 'promatranja lišća' koja regiji donosi milijune dolara prihoda.

- Zbog klimatskih promjena sve je manje vjerojatno da ćemo i ubuduće moći gledati prizore jesenskog šarenila - poručio je za AFP Andy Finton, šumski ekolog iz organizacije The Nature Conservancy u Massachusettsu.

Nekoliko osjetljivih faktora treba se poklopiti kako bi lišće koje krasi razglednice iz Nove Engleske dobilo svoje živopisne boje i privuklo turiste da u listopadu posjete savezne države poput Vermonta, Mainea i New Hampshirea.

Prava kombinacija ljetne temperature i količine padalina te kraćih sunčanih dana i hladnijih noći poslije ljeta uzrokuju razgradnju klorofila u lišću, a time do izražaja dolaze njihovi žuti i narančasti pigmenti, karotenoidi, zaslužni za zlatnu boju stabala jasena i breze.

No arboristi su mnogo zabrinutiji za drugi, složeniji kemijski proces kojim lišće proizvodi šećer zaslužan za pojavu crvenog pigmenta antocijanina u lišću šećernog javora i nise.

Prigušene boje

Kombinacija iznadprosječno toplih dana, toplih noći i naoblake uzrokovane povećanom količinom oborina usporava proces fotosinteze, zbog čega je ugrožena pojava promatračima omiljene zagasitocrvene nijanse lišća.

- Boje lišća postat će prigušenije - kazao je Finton.

Putovanje na mjesta gdje se može promatrati i fotografirati jesensko šarenilo u mjesnom se žargonu naziva 'leaf-peeping'.

Dok lišće postepeno mijenja boju diljem Nove Engleske, počevši od sjevera prema jugu, uključujući Massachusetts i Connecticut pa sve do New Yorka, brojne web stranice za praćenje te pojave pokušavaju predvidjeti gdje će i kada šarenilo jesenskog lišća doseći vrhunac.

No ekolozi tvrde da klimatske promjene pomiču početak jeseni unazad zbog čega je teže predvidjeti kad će nastupiti doba promjene boje lišća. A dođe li do naglog vala hladnoće, cijela će pojava trajati kraće.

Stručnjakinja za zaštitu okoliša na Sveučilištu u Richmondu Stephanie Spera bavi se proučavanjem utjecaja klimatskih promjena na jesenje lišće u Nacionalnom parku Acadia u saveznoj državi Maine.

- Možemo primijetiti da promjena boje lišća nastupa gotovo punih tjedan dana kasnije nego što je to bilo 50-ih godina i sad počinje oko drugog tjedna u listopadu - izjavila je Spera.

Barbara Brummer, terenska biologinja zaposlena u uredu The Nature Conservancyja u New Jerseyu, procjenjuje da je ove godine promjena zakasnila najmanje dva tjedna 'u odnosu na to u koje se doba obično odvijala prije 100 godina'.

Nametnici i bolesti

Turizam promatranja jesenskog lišća velik je biznis na sjeveroistoku SAD-a. Prema službenim podacima, od te vrste turizma savezna država Vermont godišnje ostvari zaradu od 300 milijuna američkih dolara.

Tijekom jeseni svakodnevno više od 500 ljudi posjeti restoran Polly’s Pancake Parlor u New Hampshireu kako bi se divili šarenom prizoru na planinskom lancu White Mountains. Taj restoran zadnjih pedesetak godina bilježi vrijeme promjene boje lišća kako bi mogli pratiti utjecaj vremenskih uvjeta na broj gostiju.

- Jesen igra golemu ulogu u našem poslovanju, a gosti bi znali pitati koje je najbolje doba za posjet - ispričala je vlasnica Kathie Cote i dodala da je i sama 'ozbiljno zabrinuta' zbog klimatskih promjena.

Alejandro Bertagnoli, 31-godišnji turist iz Argentine, zajedno sa svojom djevojkom posjetio je Central Park u New Yorku početkom studenoga, gdje ih je iznenadila činjenica da je lišće i dalje zeleno.

- Prizori se razlikuju od onoga što smo očekivali. No ipak uživamo - izjavio je.

Topliji i vlažniji vremenski uvjeti također pomažu širenju i opstanku invazivnih nametnika i bolesti stabala, kaže Pete Smith, voditelju programa urbanog šumarstva zaklade Arbor Day.

- Ništa neće toliko narušiti boje jeseni kao mrtvo drvo - kazao je.

Dobro za dušu

Ekstremni vremenski uvjeti također imaju razorne učinke. Veliki pljuskovi i snažni vjetrovi u rujnu, uzrokovani uraganom Idom ogoljeli su grane i porušili stabla.

Ekolozi su zabrinuti i zbog fenomena sprženog lišća koji se pojavio ljetos na zapadu SAD-a kao posljedica nemilo visokih temperatura koje su lišće spalile i lišile pigmenta. Tvrde da treba smanjiti emisiju ugljika te sačuvati šume kako bi se lišće zaštitilo.

Iako su svjesni toga da lišće neće biti najvažniji predmet rasprave na COP26, zdravo lišće ipak govori o zdravlju šuma, a one su neizostavan dio okoliša. Šećer iz lišća opskrbljuje grane i deblo stabala energijom nužnom za rast i razvoj stabla u proljeće.

- Ako se ti ciklusi poremete, bit će posljedica kojih vjerojatno nismo svjesni budući da je priroda jako kompleksna - kazala je Brummer.

Dodala je i kako je jesensko lišće dobro i za duševno zdravlje: 'Veseli vidjeti prekrasnu crvenu boju kad izađete van'.