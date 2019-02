Policajac legao na cestu i igrao se lutkama da smiri djevojčice

Policija i hitna služba nedavno su odjurile u Mecklenburg Manor zgradu u South Hillu u Virginiji kako bi istražili curenje plina. Ispred stana u strahu je čekala Lesha Roper-Boshwell zajedno sa svojom prestravljenom kćeri i drugom djecom iz zgrade.

Foto: TLC

Iako curenje plina nije bilo opasno, djeca su i dalje bila potresena. Tada je 42-godišnji policajac C. B. Fleming odlučio pomoći u smirivanju malenih tako što je legao na pod i igrao se s lutkama s djevojčicama, a s dječacima crtao kredama po pločniku.

Lesha je objavila fotografije policajčevog dobrog djela na Facebooku. Fotografija je ubrzo postala viralna.

- On je fenomenalan. To je jedina riječ koju možete upotrijebiti za opis C. B. Veza koju on ima s djecom je nevjerojatna. Djeci treba netko za koga misle da je superjunak - rekla je Iesha za televizijsku postaju WTVR.

Nastavila je govoreći da je ljudima potrebna pozitivnost.

- Rekla sam mu da se moja kći, nećakinja i neka druga djeca boje policajaca. Tako da sam zabilježila trenutak kada je on došao i igrao se s njima, ne zato što sam to mislila postaviti na internet, nego zato što je nevjerojatno da se moja nećakinja nije rasplakala - kaže Iesha. Foto: TLC

Oglasio se i C. B., koji će uskoro napuniti 15 godina u službi veterana:

- Kada sam dobio ovaj posao, znao sam da postoji još nešto osim pisanja kazni i toga da me svi neprestano gledaju kao lošu osobu. Shvatio sam da je jedino važno ako mogu biti nečija svijetla točka u danu - rekao je.

C. B. se nada da će njegovi postupci, kao i postupci drugih, pomoći u poboljšanju mišljenja o policiji.

- Kada sam tek započeo, dobivali smo mnogo poziva. Pomislio sam da ako im mogu pokazati da sam sidro, simbol spasa, i da mogu doći i razgovarati sa mnom i vjerovati mi , onda bih mogao napraviti nešto dobro. Želim da svi, ne samo djeca...nego mame i tate...znaju da mogu doći k meni - kaže C. B.

Iesha misli da se njegov naporan rad isplati:

- Da bi se moje dijete osjećalo sigurno ne morala nazvati policiju. Ako je u nevolji ona samo mora nazvati C. B. Drago mi je da on to učinio dijelom svog posla - rekla je i dodala da je promijenio živote njezine kćeri i nećakinje.