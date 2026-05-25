S dolaskom ljetnih temperatura, život se sve više 'seli' na plažu, a policija apelira na građane i turiste da pripaze na svoje stvari dok su na kupanju te da ne nose vrijednosti koje im nisu potrebne
Policija savjetuje: Evo kako se na plaži zaštititi od kradljivaca
Tijekom proteklog vikenda su u Poreču i Umagu zabilježene dvije krađe u kojima su vlasnici oštećeni za nekoliko stotina eura.
Naime, nepoznati je počinitelj je 23. svibnja u poslijepodnevnim satima, s bazena u sklopu hotela u turističkom naselju u Poreču, otuđio torbu s novčanikom i drugim predmetima u vlasništvu 64-godišnjeg austrijskog državljanina.
Dan kasnije nepoznati počinitelj je iz torbe, u šumici pored plaže u sklopu turističkog naselja u Umagu, otuđio novčanik u vlasništvu 59-godišnji talijanskog državljanina. Ukupna materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura te policijski službenici poduzimaju radnje u cilju pronalaska počinitelja.
Kako bi se izbjegli ovakvi događaji, Policijska uprava istarska apelira na građane i turiste da budu oprezniji sa svojim stvarima te da na plažu ne nose veće količine novca, vrijedan nakit ili druge skupocjene predmete.
Kako smanjiti mogućnost krađe s plaže:
- ukoliko na plažu dolazite osobnim vozilom, zatvorite sve prozore i zaključajte vrata vozila, a u vozilu na vidljivom mjestu ne ostavljajte vrijedne predmete
- ukoliko na plažu dolazite biciklom, osigurajte se od krađe vežući ga za fiksne predmete (drvo, ograda i sl.)
- na plažu ponesite samo najpotrebnije stvari i onoliko novca koliko vam je potrebno
- osobne isprave i novac ne držite zajedno, a ukoliko nosite bankovnu karticu, držite je odvojeno od zapisanog PIN broja
- ne pokazujte pred drugima bez potrebe novac i druge vrijednosti
- sklonite na skrovito mjesto ključeve koji sadrže nazive i brojeve apartmana, soba i vozila
- svoje stvari na plaži imajte pod nadzorom ili ih ostavite pod nadzorom poznate osobe
- pripazite na nametljive osobe koje vam ponude pomoć - nisu svi dobronamjerni
- ako ste pokradeni, pretražite bližu okolicu, možda pronađete svoj novčanik - spremite ga u vrećicu i predajte policiji (možda otkriju korisne tragove), a o događaju žurno obavijestite policiju na broj 192.
