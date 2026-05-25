Policija savjetuje: Evo kako se na plaži zaštititi od kradljivaca

Tijekom proteklog vikenda su u Poreču i Umagu zabilježene dvije krađe u kojima su vlasnici oštećeni za nekoliko stotina eura.

Naime, nepoznati je počinitelj je 23. svibnja u poslijepodnevnim satima, s bazena u sklopu hotela u turističkom naselju u Poreču, otuđio torbu s novčanikom i drugim predmetima u vlasništvu 64-godišnjeg austrijskog državljanina.

Dan kasnije nepoznati počinitelj je iz torbe, u šumici pored plaže u sklopu turističkog naselja u Umagu, otuđio novčanik u vlasništvu 59-godišnji talijanskog državljanina. Ukupna materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura te policijski službenici poduzimaju radnje u cilju pronalaska počinitelja.

Kako bi se izbjegli ovakvi događaji, Policijska uprava istarska apelira na građane i turiste da budu oprezniji sa svojim stvarima te da na plažu ne nose veće količine novca, vrijedan nakit ili druge skupocjene predmete.

Kako smanjiti mogućnost krađe s plaže: