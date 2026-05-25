Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
OBJAVILI PRAKTIČNE UPUTE

Policija savjetuje: Evo kako se na plaži zaštititi od kradljivaca

Piše Bruno Serdar,
Čitanje članka: 1 min
Policija savjetuje: Evo kako se na plaži zaštititi od kradljivaca
Foto: 123RF

S dolaskom ljetnih temperatura, život se sve više 'seli' na plažu, a policija apelira na građane i turiste da pripaze na svoje stvari dok su na kupanju te da ne nose vrijednosti koje im nisu potrebne

Admiral

Tijekom proteklog vikenda su u Poreču i Umagu zabilježene dvije krađe u kojima su vlasnici oštećeni za nekoliko stotina eura.

Naime, nepoznati je počinitelj je 23. svibnja u poslijepodnevnim satima, s bazena u sklopu hotela u turističkom naselju u Poreču, otuđio torbu s novčanikom i drugim predmetima u vlasništvu 64-godišnjeg austrijskog državljanina.

STIGLE SU VRUĆINE FOTO Vikend je bio pravi 'ljetni': Plaže su bile pune u Zadru, Dubrovniku, Splitu, Osijeku...
FOTO Vikend je bio pravi 'ljetni': Plaže su bile pune u Zadru, Dubrovniku, Splitu, Osijeku...

Dan kasnije nepoznati počinitelj je iz torbe, u šumici pored plaže u sklopu turističkog naselja u Umagu, otuđio novčanik u vlasništvu 59-godišnji talijanskog državljanina. Ukupna materijalna šteta iznosi nekoliko stotina eura te policijski službenici poduzimaju radnje u cilju pronalaska počinitelja.

U POTRAZI ZA MIROM I OPUŠTANJEM 'Najopuštenija destinacija na svijetu': Jeste li ikada čuli za ovaj prekrasni grčki otok?
'Najopuštenija destinacija na svijetu': Jeste li ikada čuli za ovaj prekrasni grčki otok?

Kako bi se izbjegli ovakvi događaji, Policijska uprava istarska apelira na građane i turiste da budu oprezniji sa svojim stvarima te da na plažu ne nose veće količine novca, vrijedan nakit ili druge skupocjene predmete.

DAN NA OTVORENOM FOTO Na plaži u Brodarici već se skuplja boja za ljetne mjesece
FOTO Na plaži u Brodarici već se skuplja boja za ljetne mjesece

Kako smanjiti mogućnost krađe s plaže:

  • ukoliko na plažu dolazite osobnim vozilom, zatvorite sve prozore i zaključajte vrata vozila, a u vozilu na vidljivom mjestu ne ostavljajte vrijedne predmete
  • ukoliko na plažu dolazite biciklom, osigurajte se od krađe vežući ga za fiksne predmete (drvo, ograda i sl.)
  • na plažu ponesite samo najpotrebnije stvari i onoliko novca koliko vam je potrebno
  • osobne isprave i novac ne držite zajedno, a ukoliko nosite bankovnu karticu, držite je odvojeno od zapisanog PIN broja
  • ne pokazujte pred drugima bez potrebe novac i druge vrijednosti
  • sklonite na skrovito mjesto ključeve koji sadrže nazive i brojeve apartmana, soba i vozila
  • svoje stvari na plaži imajte pod nadzorom ili ih ostavite pod nadzorom poznate osobe
  • pripazite na nametljive osobe koje vam ponude pomoć - nisu svi dobronamjerni
  • ako ste pokradeni, pretražite bližu okolicu, možda pronađete svoj novčanik - spremite ga u vrećicu i predajte policiji (možda otkriju korisne tragove), a o događaju žurno obavijestite policiju na broj 192. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Evo što će se dogoditi s tijelom ako počnete hodati svaki dan
POKRENITE SE!

Evo što će se dogoditi s tijelom ako počnete hodati svaki dan

Hodanje u kombinaciji s dobrim snom i zdravom prehranom može pomoći da u potpunosti izbjegnete liječnika. Samo 15-30 minuta hodanja svaki dan može drastično poboljšati ne samo izgled već i zdravlje
Evo koji je anđeoski broj svakog znaka Zodijaka - donosi poruku viših sila za pomoć u životu
NUMEROLOGIJA I ZODIJAK

Evo koji je anđeoski broj svakog znaka Zodijaka - donosi poruku viših sila za pomoć u životu

Vjeruje se da je anđeoski broj poruka viših sila osobi. U različitim razdobljima života, duhovni svijet nam šalje različite kombinacije brojeva kako bi nam pomogao
Anina ispovijest: 'Zbog krpelja sam skoro ostala nepokretna, ove simptome ne ignorirajte'
BORBA S BOLEŠĆU

Anina ispovijest: 'Zbog krpelja sam skoro ostala nepokretna, ove simptome ne ignorirajte'

Ana Kolarević i Ana Dragić upozoravaju na probleme u dijagnostici i liječenju lajmske bolesti zbog kojih se pacijenti često liječe o svom trošku i bore s nizom komplikacija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026