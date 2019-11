Poljubac je 'ljubavno ljepilo' koje vas iz dana u dan povezuje

Na čelo, na obraz, na ruku, na vrat… sve su to mjesta na koja se može 'spustiti' poljubac, ali kad ga svakodnevno spustite na usne drage osobe, svaki ste put emotivno oživjeli početak veze, onaj trenutak kad su emocije među vama najintenzivnije. Tako su, samo manje poetski, a više znanstveno, značenje poljupca opisali eksperimentalni psiholozi sa sveučilišta u Oxfordu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

I kao što se često pokaže kad znanstvenici u fokus stave neku ljudsku aktivnost, samo značenje nije jednostavno objasniti, ali se uvijek otkrije nešto novo, a nešto staro pokaže kao pogrešno. Izvor te složenosti je u činjenici da poljubac naš svagdašnji ima svoje društveno i biološko lice.

Jedna je od polazišnih misli bila da je poljubac, opisan kao dodir lagano otvorenih usana, uvod u intimniji odnos dvoje ljubavnika. Istraživanje međutim provedeno na nekoliko stotina ispitanih pokazalo je da nije tako. Točnije, može biti tako samo ako ste skloni prolaznim i površnim vezama, ali ako gradite trajni odnos s nekim poljubac postaje 'ljubavno ljepilo' koje vas iz dana u dan povezuje.

Foto: Dreamstime

Stručnjaci smatraju da to ima veze s prvim poljupcem koji mnogi nazivaju i sudbonosnim. Smatra se naime da je taj prvi intimniji dodir među dvoje ljudi koji se sviđaju jedno drugom i 'primarni intervju' o tome koliko je netko podoban postati našim partnerom. Ako je prvi poljubac bio obećavajući, vrlo je vjerojatno da se veza i nastavila i razvila u uspješan odnos.

Smatra se tako da se poljupcem prima i prenosi mnogo više od samog osjećaja koji izaziva, čak do toga da je to prva obavijest o genetskom potencijalu partnera i tome koliko nam on na toj razini odgovara. Evolucijski biolog Justin R. Garcia, tu ubraja i eskimski poljubac, trljanje nosom. Zanimljiva je spoznaja da su upravo parovi u dugotrajnim vezama koji su dan započinjali i završavali poljupcem bili sretniji od onih koji su čak imali i češće intimne odnose a uz manje poljubaca.

Foto: 123RF

Palo je tako u vodu mišljenje da poljupci imaju svoju funkciju povezivanja samo u počecima veze. Sam intiman odnos naime ne mora značiti i da su osobe bliske, tako da postoje veze koje održava samo seksualna aktivnost, ali poljubac uključuje pogled oči u oči iz blizine što uspostavlja i učvršćuje bliskost, a onda i druge nježne i romantične osjećaje.

I tako nas mali poljubac, iako sam sebi dovoljan, ipak dovodi do nečeg većeg, do odgovora na pitanje što je doista važno. I tko zna koji put znanstvenici zaključuju da je to kompatibilnost. Jer graditi odnos na svijesti o tome koliko je poljubac važan pa ga zato češće razmjenjivati neće pomoći povezivanju s partnerom. Tome će pomoći samo razumijevanje koje se uspostavlja onim pogledom koji se razmjenjuje tijekom poljupca i koji ne skrećemo brzo.

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: