Strastveni poljubac u pola sata sagori više kalorija od hodanja

1. Pomaže u mršavljenju

Poljubac sagorijeva od dvije do tri kalorije, dok strastveno ljubljenje troši između pet i 26 kalorija u minuti. To se možda i ne čini tako puno dok to ne usporedite s drugim aktivnostima.

Pola sata strastvenog ljubljenja može sagorjeti do 180 kalorija što je zapravo više nego što biste potrošili hodajući pola sata brzinom od 5,5 km/h, pranjem automobila ili košenjem trave.

Foto: Thinkstock

2. Dobro je za kožu

Dok se ljubite koristite 30 mišića lica koji drže obraze čvrstim i zategnutim - to je poput Crossfit treninga za lice.

3. Sprječava bore

Kad mišići lica rade, oni povećavaju cirkulaciju krvi i stvaraju kolagen u tkivima koji je u osnovi gradivni materijal za kožu i najbolja prirodna prevencija protiv dobivanja bora.

4. Otpušta stres

Istraživanja su pokazala da ljubljenje povećava razinu prirodnih kemikalija u tijelu poput oksitocina - prirodnog umirujućeg agensa te endorfina - kemikalije koja nas čini sretnima. Ono također smanjuje kortizol koji je povezan sa stresom.

5. Održava zube zdravima

Ljubljenje je dobro za zube jer povećava proizvodnju sline i prirodno ispire bakterije, sprječavajući stvaranje kiselih uvjeta, prenosi Bright Side.