TAJNE SPAVANJA

Položaj u kojem spavate otkriva vaše najdublje nesigurnosti i snage

Način na koji zaspite najbliži je nefiltriranom osjećaju. Dugo nakon što držanje, maniri i samoprezentacija nestanu, vaše se tijelo smiri u položaj koji mu se čini najsigurnijim. Taj izbor nije samo stvar udobnosti. On odražava kako se pripremate, kako se omekšavate i gdje vaše samopouzdanje tiho ustupa mjesto ranjivosti.
Većina ljudi ima jedan od tri stila spavanja: na boku, leđima ili trbuhu. Svaki od njih ukazuje na drugačiju emocionalnu strategiju. Varijacije unutar njih otkrivaju kako upravljate bliskošću, kontrolom i izloženošću kada vas nitko ne gleda. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
