Položaj u kojem spavate otkriva vaše najdublje nesigurnosti i snage

4. Položaj čežnje: Ako spavate u bočnom položaju s rukama ispruženim prema naprijed mentalno ste aktivni čak i u mirovanju. Razmišljate, razmatrate, važete i zamišljate. Otvoreni ste za nove ideje i veze, ali predanost vam je duboko važna. Ta dubina može usporiti vaše odluke. Ono što izgleda kao oklijevanje često je strah od pogrešnog izbora ili od toga da želite nešto više nego što vas ono želi zauzvrat. Skloni ste prepravljati poruke opet i opet prije nego ih pošaljete, napisati mailove koje nikada niste poslali ili stajati ispred svog ormara 20 minuta jer je nekako odjevna kombinacija važnija nego što bi trebala biti. | Foto: Yaroslav Astakhov