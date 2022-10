Pomicanje sata: Idite u krevet pola sata ranije i više se krećite

Noćas smo pomaknuli kazaljke unazad pa su si mnogi mogli priuštili sat vremena više sna. Studije ukazuju na to da nakon pomicanja sata u listopadu kod ljudi prva dva do tri tjedna bilježi usporavanje rada srca, vjerojatno zbog osjećaja da smo dobili više vremena, pa je stres manji.

Ipak, treba imati na umu da je to varljiv osjećaj, upozorava obiteljski liječnik iz Samobora, dr. Ivica Cvetković. Naime, ljudi koji su navikli raditi za računalom na večer, ili pogledati dobar film, pri pogledu na sat sada lako mogu pretjerati i 'potrošiti' vrijeme koje su dobili, upozorava.

- Dobro je imati to na umu i otići na spavanje barem pola sata do sat ranije u odnosu na vrijeme koje smo inače navikli prema satu - dodaje liječnik. Zimsko doba nosi i činjenicu da vani prije pada mrak, pa treba voditi računa da to može izazvati umor, pospanost i manjak koncentracije.

Foto: Joerg Siegert

- Zbog ranijeg padanja mraka češće se javlja i zimski blues, što može dovesti do osjećaja bezvoljnosti, povećanog apetita i pretjerivanja u hrani, pa pripazite i na to. Najbolje je boriti se protiv toga kvalitetnom prehranom koja smanjuje potrebu za grickanjem, te redovitim kretanjem i zabavnim aktivnostima koje pomažu u tome da se podigne razina serotonina - ističe liječnik.

