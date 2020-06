Pomorac iz Podravine skupio je čak 300 krigli s 5 kontinenata

Prvi je kupio u luci Pirej, a s plovidbe po svim kontinentima skupio je toliko da će uskoro morati preurediti klijet da ih sve izloži na jednom mjestu

<p>Kad sam prvi put zaplovio brodom Lošinjske plovidbe, kao 22-godišnji mladić, 1973. godine, na kojemu sam radio kao brodski električar, odlučio sam u prvoj luci kupiti suvenir, govori nam o svojem neobičnom hobiju 68-godišnji Petar Rac iz Novigrada Podravskog.</p><p>U luci Pirej tako je kupio glineni vrč za pivo s motivom broda. Dok je plovio Velikom obalnom linijom, posjetio je većinu luka na Mediteranu i u svakoj kupio suvenir. Nakon godine dana prešao je u dubrovačku Atlantsku plovidbu koja je, za razliku od ranijih ruta, plovila svim morima svijeta. Tamo je ostao 6,5 godina.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Vlado Škrtić stručnjak za američke automobile</p><p>- Sve je bilo sjajno. Od posade do plaće, ali sam se odlučio iskrcati jer sam zaradio dovoljno za kuću koju smo supruga i ja napravili bez kredita - kaže. Najveći motiv bio je taj što ga sin nije poznavao te je prolaznike zvao - tata.</p><p>- To je bilo prijelomno jer sam želio biti uz obitelj - pojašnjava Petar dok nam pokazuje dio kolekcije od tristotinjak glinenih vrčeva. Većina je pohranjena u kartonske kutije koje je odnio u klijet. Nakon što je renovira, sve će vrčeve i druge suvenire koje je donio sa svih kontinenata tamo izložiti. Dok smo gledali pivske krigle, domaćin nam je prepričavao zgode dok je, kako bi Dalmatinci rekli, “tukao sinja mora”. </p><p>Rad brodskog električara bio je jako zahtjevan. Nakon što bi se teret iskrcao, a ostali članovi posade imali koji dan za predah, Petar je morao popravljati dizalice - mijenjati četkice, spojeve, kolektore i vijke na motorima dizalica jer su se redovito kvarili. </p><p>- Nisam nikad išao doma jer sam vječito morao raditi na remontu, pa mi je supruga znala, dok sam bio u luci u Rijeci i Splitu, doći u posjet - opisuje život mornara prije pola stoljeća. </p><p>U Indiji na "Marinu Držiću" je gledao pokop Indire Gandi, njihove predsjednice. Njezine posmrtne ostatke su položili na brodić koji je zatim zapaljen na rijeci Ganges u duhu njihove tradicije, a pepeo se "razlio" rijekom i otišao širom svijeta preko mora.</p><p>Nema kutka koji svojim okom nije dotakao naš sugovornik. Od Rta Dobre Nade, pa do svih opasnijih mjesta na moru. Najduže su bili usidreni na brodu "Petka" u Nigerijskoj luci Lagosu, gdje su mjesecima čekali na istovar. To je kompaniji donijelo i veliku dobit, jer su lučke vlasti plaćale penale za svaki dan prekoračenja roka u kojem je trebalo robu iskrcati. Tamo se najeo za sva vremena egzotičnog voća, jer su s domaćinima mijenjali krpe za vreće kokosovih oraha, banana... I u to vrijeme bilo je pirata, ali su oni rijetko napadali veće brodove. No, unatoč tome često su se mogla vidjeti tijela kako plutaju. Petar je prošao i sve kanale. Od Sueskog, Panamskog, Kokinskog i Kilskog. S broda je zauvijek sišao 1980. godine u Kielu od kud se vratio kući za stalno.</p><p>Od svih zemalja najviše mu se dopala Kanada i Južnoafrička republika, ali je i pored ponuda da se skrasi u Kanadi ili u Dubrovniku zov ravne Podravine bio jači od svega.</p><p>Nakon skidanja s broda zaposlio se u koprivničkom Komunalcu. No ljubav prema glinenim vrčevima ni danas ne jenjava pa ima i seriju oslikanu podravskim motivima koje mu je napravio prijatelj Martin Šlabek. Jedino mu je žao što je ciglu s Kineskog zida koju je čuvao kao suvenir zabunom završila u otpadu, jer ukućani nisu znali njezino porijeklo, tako da će budući "muzej" biti uskraćen za jedan rijedak suvenir, pomorca iz Podravine.</p>