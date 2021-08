Roditelji koji 'odigraju' na jednu od ovih osam 'karata' u odgoju povećat će uspjeh kod svoje djece, tvrde znanstvenici s Harvarda. Istraživanje je pokazalo da formulu za 'majstorsko roditeljstvo' čine neke od jednostavnih uloga koje roditelj može odigrati tijekom djetetova odgoja.

Evo koje su to uloge:

Budite djetetu 'partner za rano učenje'

Potičite dijete na učenje u što ranijoj dobi, još i prije polaska u školu. Znanstvenici vjeruju da je ovo jedna od najvažnijih karakteristika koje bi roditelj morao imati, odnosno istraživanja pokazuju da najuspješnija djeca znaju čitati osnovne riječi i prije vrtića, pa od prvih dana u vrtiću pozitivno reagiraju na pokušaje teta da im usade nova znanja, pogotovo ako nešto od toga mogu pročitati. Veliki poticaj za njih su pohvale i uzbuđenje teta u vrtiću koje shvate da dijete već čita.

Budite inženjer leta

To je roditelj koji nadzire okruženje u kojem dijete odrasta te pazi da ono dobije što mu je potrebno te 'uskače' kad nije tako. No imajte na umu, to nisu 'roditelji dronovi' koji stalno lete iznad djetetove glave i toliko su nad njima da im ne ostavljaju prostor za razvoj vlastitog mišljenja i odnosa te za učenje na način kako to njima najbolje odgovara.

Popravljajte stvari

U toj ulozi zapravo osiguravate da se ne izgubi ključna prilika za rast i razvoj djeteta. U ovoj ulozi roditelj neće dopustiti da neki nedostatak omete dijete i uspori ga u razvoju. Na primjer, možda živite u siromaštvu, ili je drugi roditelj teško bolestan, ali to može biti prilika da naučite dijete kako da iz takve situacije crpi snagu i da ne dozvoli da ga to omete.

Otvarajte nove 'prozore'

Pomozite djetetu da otkriva svijet tako što ćete ga voditi u muzeje, knjižnice, na izložbe, u kino, na izlete... kako bi širio vidike i upoznavalo stvari iz širokog spektra interesa. Čak i ako nemate novca, možete biti kreativni, pa koristiti različite prilike da se neke od tih stvari posjete ili obiđu jeftinije.

Budite filozof

To je vrlo važna uloga roditelja, jer pomaže djeci da pronađu svoje mjesto i svrhu u životu. Nastojte s djetetom razgovarati o važnim i dubokim životnim pitanjima ne podcjenjujući djetetovu sposobnost da razumije život i shvati neke velike ideje, koje mu, naravno, treba približiti jednostavnim rječnikom. Djeca će vas vjerojatno često iznenaditi time koliko su sposobna shvatiti.

Budite uzor

Roditelji koji znaju koje su im vrijednosti važne i trude se te vrijednosti prenijeti svojoj djeci tako da pokazuju primjerom, doći će do toga da djeca počnu težiti istim vrijednostima. Dopustite djeci ponekad i da preispitaju neke vaše stavove, jer će živjeti u drugom i drugačijem vremenu, koje vjerojatno nosi i drugačije vrijednosti.

Pregovarajte

Roditelj koji zauzme ulogu pregovarača, a ne onog koji naređuje, usadit će djetetu osjećaj da su važna i da zaslužuju poštovanje te im pomoći da se nauče zauzeti za sebe onda kad to u životu bude potrebno. To je jedan od razloga zašto im morate biti više autoritet nego prijatelj, da bi naučila kako to izgleda kad se nekom 'jačem' moraju suprotstaviti te koje tehnike su pritom prihvatljive.

Budite GPS navigacija

Nastojte postati glas roditelja u djetetovoj glavi, odnosno podučavajte dijete za život izvan roditeljskog doma, jer će ga jednog dana napustiti. Zbog škole možda i prije nego se nadate, pa je važno da zna kako se postaviti u određenim situacijama. To se posebno odnosi na poduku o tome kako se ponašati na ulici, kako odgovoriti ako mu pristupe nepoznati, kako se zaštititi na internetu i slično.