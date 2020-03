Pomozite pronaći dom ovim psima: 'Njih baš nitko ne želi'

'Naših 7 specijalaca, među kojima i beskućnica Gaia, traže privremene smještaje ili domove. Nitko, ali doslovno nitko ne želi im psima pružiti šansu jer su, eto, odrasli, preveliki, nedovoljno atraktivni, i još se, povrh svega, ne slažu sa psima istog spola. Gaia je i dalje na cesti, drugi specijalci su i dalje u boksevima na terenu, mi smo i dalje očajne, i dalje ne možemo nigdje krenuti, ništa napraviti, nikome pomoći, sve stoji i baca nas u najzadnji krug očaja', stoji u apelu za pomoć Udruge za dobrobit i zaštitu životinja Indigo.

- To su psi sa karakterom, zato ih zovemo specijalci i ne mogu doći bilo kome u ruke. Oni su svi divni s ljudima, ali traže odgovorne vlasnike - rekla nam je Dora, suosnivačica Udruge.

Radi se o sedan pasa kojima pokušavaju pronaći makar privremene domove, a u akciju se uključila i tvrtka Apipet Hrvatska koja će pomoći u motivaciji ljudi da uzmu te nesretne životinje.

- Apipet Hrvatska osobi (ili osobama, ako nam se zaista nenormalno posreći) koja udomi nekog od naših specijalaca, nudi zalihu Apipeta za 12 mjeseci, dakle, za cijelu jednu godinu. To je linija dodataka prehrani za kućne ljubice izrađena na bazi pčelinjih produkta (propolisa, matične mliječi, pčelinje peludi). Nude i plaćanje školice lijepog ponašanja i socijalizacije gdje god! Nemamo riječi kojima bismo adekvatno zahvalili na ovoj predivno nesebičnoj i ogromnoj gesti, ali oni znaju koliko mi to cijenimo i što nam to znači - kazali su u Udruzi.

- Molimo vas, razmislite možete li i želite pomoći Indigo specijalcima i Indigu, jer Indigo tone u mrak i Apipet nam je sad pružio svjetlo za koje smo se objeručke primili. Ali to će se svjetlo ponovno ugasiti bez vaše pomoći. Molimo vas, gledajte srcem, dajte im šansu i pomozite i njima i nama, a zauzvrat će Apipet pomoći i vama i našoj njuškici koju primite pod svoj krov - dodali su.

Ovo je njihovih 7 specijalaca, pokušajmo im pronaći dom!

Gaia

'Ljepotica bez premca. Prava ovčarska dušica, aktivna, pametna i do zla boga privržena svom čovjeku.. Ali čekaj.. Ona nema svog čovjeka, ona nema ništa! Čak ni privremeni, ni box ni ništaaa! Spašena prije gotovo dvije godine iz romskog naselja, obećali smo joj tad sve, a ono najbitnije nismo realizirali - dom! Gaia je jedno veselo biće željno akcije i stabilnosti! Željno odgovornih ljudi velika srca i bistra uma koji će je usrećiti do kraja života, uz koje će zaboraviti sve loše što joj se dogodilo! Budete vi njezin happy ever after?'

Samson

'Nježna dušica našeg terena, dobri pasonja koji strpljivo čeka svoje ljude. Ubitačno mazan i privržen, baca vam se pod noge čim ga pogledate i pomislite da biste ga pomazili. Jednostavno, ništa mu u životu nije bitnije od vašeg dodira! Dobro, voli i papati. Traži ljude bistre glave i velikog srca!'

HuckleberryHound

'Sjećate ga se? Oh, ne smijem ni pomisliti u kakvom smo ga stanju našli, polomljenog i splašenog, pregažen traktorom... No, Haki nam se skroz oporavio, uz vašu pomoć podmireni vet. troškovi, ali Hakiju srce nekako tužno tuče... Nema nikog svog, nema svog Toma Sawyera da skupa u avanture idu, nema onog nekog posebnog da zajedno priče pišu, priče koje život jesu! Nema ni svoj kutak gdje će glavu spustiti nakon svih avantura i tijelo odmoriti, sanjariti nove pustolovine... A dečko je toliko divan i drag da vam srce počne grijati čim ga upoznate! Dodjite ga upoznati!'

Frisbee

'Neprikosnovena kraljica terena za privremeni prihvat pasa. Najduže je tamo, ali nije zato dobila tu titulu. Kraljica je po karakteru, kuja sa stavom! Loptičarka prava, terijer koji ne zna za odustajanje! I dalje se nada i ne odustaje od te grozne potrage za svojim ljudima! Znamo da oni postoje, ali nikako da vide njezine objave, njezine slike, njezin šarm i ljepotu! Dijelite na najjače jer ovog puta Frisbee nosi i miraz sa sobom.'

Doepy

'On se nažalost našao u ekipi specijalaca s terena. Udomljen kao štene, vraćen kao pubertetlija. Pomalo zbunjen i nesiguran je stigao nazad kod nas, ali ubrzo je pokazao pravo lice. Veseljak, vragolan, fakin, pravi mali frajer koji obožavaaaaa loptice i jurenje za njima! Iznimnu je volju za učenjem i radom pokazao, pa traži ljude koji se vole aktivno baviti sa psima!'

Maza

'Još jedna od onih osuđenih na vječnu potragu za domom. Cijepljena je, čipirana i očišćena od parazita. Vjerojatno nikad nije osjetila što znači imati dom, pa ćete je svemu od početka morati učiti, imate prazno platno, oslikajte njezin život veselim bojama! Maza se lijepi za čovjeka i kojeg na ulici sretne, zamislite tek kako bi se zalijepila za svoje zauvijek ljude, koliko ljubavi taj pas ima za podijeliti, a čami sama u boxu... Veselica naša je spremna za vas!'

Avon

'To je jedna od specijalaca s terena koja hitno traži dom ili privremeni smještaj bez vremenskog ograničenja! Ona je kujica, kastrirana, cijepljena, čipirana i očišćena od nametnika. Maza je jedno biće koje toliko vapi za ljudskim dodirom, za interakcijom... Ona se jednostavno lijepi za ljude! Toliko je usamljena i željna života dostojna svakog psa, obitelji i doma! Bila je na privremenom već tako da je naučena na osnove života u gradu. S drugim psima ne ide i to moramo poštivati.'

Udruga je u velikim problemima

- Naši specijalci i dalje čekaju, nitko od njih nije dobio priliku za privremenim ili stalnim domom. Gaia je i dalje bez smještaja, doma ili ikakvog krova nad glavom. Mi smo i dalje paralizirani. Gomilaju se dugovi, dojave, napušteni i bolesni psi, bačeni po šumama, poljima, cestama… Zbog korona virusa gubimo čuvalice... Psihički smo slomljeni, ne vidimo izlaz, novac za platiti dugove ne možemo skupiti već dugo, a novi troškovi nas već čekaju - kažu u Udruzi.