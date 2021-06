Phoebe Rodgers (24) iz Velike Britanije kaže kako je puno njezinih prijateljica ljubomorno na nju, preciznije, na njezine velike grudi.

- No sve one ne znaju koliko je to neugodno. Od njih imam bolove u leđima, ramenima, samim dojkama... Pojavljuju mi se osip i ranice - rekla je pa dodala kako je razgovarala s liječnikom opće prakse o smanjenju prsa na račun države ili da joj barem pokriju dio troška, ali on je rekao: 'Ne može!'.

POGLEDAJTE VIDEO Slavonka promovira ljepotu žene:

Toliko je nezadovoljna njima da ih pokazuje gdje stigne, doduše u grudnjaku, dok u isto vrijeme govori kako bi joj muškarci dali pravo malo bogatstvo da grudnjak skine pred njihovim očima.

Odlučila je, napominje, stvar uzeti u svoje ruke i zahvat smanjivanja grudi platiti sama. Dosta joj je, kaže, svakakvih komentara ljudi koje često čak i ne poznaje. Priznaje kako ima problema s financijama za zahvat, a očigledno je to spomenula i na društvenim mrežama jer su joj počele stizati poruke tipa: 'Donirat ću ti za operaciju ako mi privatno pošalješ fotke bez grudnjaka'.

- Mnogi mi kažu da sam blagoslovljena bujnim poprsjem i kako bi mnoge djevojke željele biti na mojem mjestu. Žene mi često kažu: 'O moj bože, sve bi dala da imam takve grudi, da mi dekolte tako izgleda'. Odlučila sam svoju priču podijeliti s javnosti kako bi ljudi vidjeli da nije uvijek sve tako dobro kako se čini - pojasnila je.

- Svakodnevno dobivam poruke i od mnogih muškaraca. Kažu: 'Tvoje dude su nevjerojatne', a to je tako frustrirajuće, jer ja sam puno više od samih grudi - dodala je.

Pojedinci su joj, kaže, savjetovali da otvori profil na stranici za prikupljanje donacija 'GoFundMe', jer se tamo možda nađe pokoja dobra duša koja bi joj pomogla prikupiti novac za korekciju grudi. Poslušala ih je. Zahvat stoji 4000 funti, oko 35.000 kuna.

Prisjetila se i trauma iz srednje škole

- Bila sam prva cura u razredu koja je nosila grudnjak. Zvali su me 'Double D Phoebe', a sjećam se kad sam jednom izašla s tadašnjim dečkom, imala sam 16 godina. Bili smo vani kad mu je prišao neznanac i prokomentirao: 'Bože, ti mora da si jako sretan, gle koliko su velike'. Bio je to proćelav tip srednjih godina. Rasplakala sam se čim smo sjeli u auto - ispričala je i dodala kako je znala biti u fazama kad je posve izgubila samopoštovanje.

Osim neugodnih bolova u tijelu i osipa, grudi prvenstveno želi smanjiti kako bi mogla mirno živjeti, bez stalnih komentara. Osim toga, kaže kako je smršavila pa su joj se grudi objesile - i to želi riješiti u istom zahvatu, prenosi Daily Mail.