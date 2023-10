Pomrčina Sunca u Vagi: Svaki znak očekuju velike promjene, a efekt traje čak pola godine

Danas oko 19 sati dogodit će se mladi Mjesec i pomrčina Sunca u znaku Vage. Riječ je o prvoj pomrčini u ovom znaku, a ciklus ovih pomrčina na relaciji Ovan/Vage okončat će se u proljeće 2025.-e.

I dok Ovan nosi simbol našeg 'ja', Vaga kao nasuprotni znak pokazuje nam naše odnose, suradnju s drugim ljudima, brak i ono što tražimo ili očekujemo od drugih.

Budući da pomrčine imaju posebnu snagu i moć da nas suoče s onim što izbjegavamo ili zanemarujemo, s ciljem da to riješimo i razvijamo se, od ovog listopada pa naredne nešto manje od dvije godine možemo očekivati značajne promjene na polju ljubavnih, prijateljskih, obiteljskih, ali i poslovnih odnosa.

Neke osobe pokazat će nam svoje pravo lice. Vidjet ćemo pravu sliku naših odnosa. Primorani smo skinuti ružičaste naočale. Donijeti neke odluke. Ne možemo više tolerirati ono što nas čini tužnima i nesretnima. Odustajemo od nekog odnosa. Krećemo dalje. Moguće je i da upoznamo neku osobu koja će nas pokrenuti s mrtve točke.

U periodu smo kada se neki nepovoljni ugovori mogu raskinuti i sklopiti novi. Vrijeme kada započinjemo ili okončavamo parnicu.

U svakom slučaju ovaj nebeski događaj signalizira brz i transformirajući obrat u našim životima. Prisutnost Sjevernog čvora u Ovnu rasplamsava naše strasti i tjera nas prema neistraženim putevima otkrivanja i osnaživanja samih sebe. Istodobno, položaj južnog čvora u Vagi naglašava važnost uspostavljanja ravnoteže u našim vezama, ali i davanja prioriteta ljubavi prema sebi i njegovanja našeg osjećaja neovisnosti.

Osim njezinog generalnog utjecaja, način kako će se odraziti na naše živote ovisi i o tome koje mjesto zauzima u osobnom horoskopu. Njezin utjecaj osjećat ćemo u narednih šest mjeseci. Evo što možete očekivati na temelju vašeg znaka:

Ovan

Očekuje vas novo poglavlje u vašim odnosima. Neki od vas bi mogli započeti zajednički život s partnerom, odlučiti se na brak. Ukoliko ste već duže vrijeme nesretni i nezadovoljni svojim brakom, vrlo je izgledno da će doći do ozbiljnije krize, možda i razvoda ukoliko ne uspijete riješiti međusobne probleme. Možda vas na to potakne i nova ljubav, odnosno osoba koja će vas emocionalno probuditi. Pojedini pripadnici ovog znaka mogu očekivati i promjene u poslovnim odnosima.

Bik

Pred vama su novi počeci na polju posla, ali i zdravlja. Iskoristite predstojeće razdoblje kako biste donijeli neke odluke vezane uz svoju rutinu i svakodnevicu, na način da promijenite nešto nabolje. S druge strane, možete osjetiti potrebu da promijenite posao jer na postojećem ne možete više napredovati i razvijati. Kao da ste došli do kraja puta. A sada je vrijeme da pronađete mjesto na kojem će vas više cijeniti, mjesto na kojem ćete učiti nešto novo i razvijati se. Više pažnje posvetite zdravlju, počnite vježbati, promijenite režim ishrane.

Blizanci

Pomrčina u Vagi budi strast, potrebu da se više družite, izlazite te da na kreativniji način provodite svoje slobodno vrijeme. Nije isključeno da vas 'opali' luda zaljubljenost zbog koje ćete biti spremni na razne vrste rizika. Pojedini pripadnici ovog znaka mogli bi se ostvariti kao roditelji ili proći kroz neke značajnije promjene vezane uz djecu i roditeljsku ulogu. Divno vrijeme za ostvarenje kroz neki hobi, kroz aktivnost koja vas povezuje sa srcem i onim što uistinu volite.

Rak

Potaknuti se na odluke vezane uz dom i stanovanje. Mogli biste kupiti ili prodati nekretninu, preurediti svoj stambeni prostor, preseliti se ili se dogovoriti s roditeljima oko nekih spornih pitanja vezanih uz imovinska pitanja. Može doći i do nekih događanja u životu jednog roditelja ili do promjene u vašem odnosu. Osvještavaju se stvari koje su dosad bile skrivene ili nedovoljno poznate, a povezane su s vašim odrastanjem i djetinjstvom.

Lav

Pomrčina Sunca unosi veliki priljev energije u intelektualno područje života. Način na koji razmišljate, kako komunicirate s drugima te kako predstavljate sebe kroz ono što govorite moglo bi doživjeti veliku preobrazbu. Sada je vrijeme kada možete započeti neku edukaciju, češće odlaziti na kraća putovanja, kupiti ili prodati auto, računalo, mobitel te unijeti neke promjene u način na koji se povezujete s bliskim rođacima.

Djevica

Očekuju vas značajne promjene na financijskom polju. U prilici ste jasnije vidjeti kako raspolažete s novcem i ako tu ima nekih obrazaca koji su štetni, sada ih možete početi mijenjati. Osim toga, pomrčina bi vas mogla potaknuti na traženje povišice ili bolje plaćenog posla, kao i na neke krupnije investicije kao što je primjerice kupovina nekretnine. Iskustva koja vam dolaze pokazat ćete kako i koliko vrednujete sami sebe.

Vaga

Budući da se pomrčina odvija u vašem znaku očekujte malu revoluciju kojom ste u prilici unaprijediti svoj život i odustati od svega što je teretno, toksično i što vas predugo drži na mjestu. Ulazite u razdoblje neočekivanih novih početaka i prilika, a na vama je hoćete li ih iskoristiti. Osnaživanje, hrabrost, više odlučnosti, promjene na vanjskom izgledu i izlazak iz zone komfora čeka na vas.

Škorpion

Budući da se pomrčina događa 'iza vaših leđa', poziva vas da pronađete mir s onim što je bilo, stavite točku iza nekih situacija i odnosa, te udovoljite svojoj potrebi da se češće povlačite u osamu, budete sa samima sobom i kroz to dođete do nekih novih spoznaja o tome što želite dalje. Razmislite o suradnji s terapeutom, savjetnikom ili stručnjakom koji će vam dati savjete o tome kako pojednostaviti svoj život i biti sretniji i učinkovitiji.

Strijelac

Ova pomrčina Sunca mogla bi otključati vrata prema ispunjenju jednog sna. Postoji li nešto što dugo priželjkujete, a za to niste imali hrabrosti, sada je vrijeme za to. U prilici ste proširiti svoju društvenu i poslovnu mrežu, pridružiti se nekim grupama i udruženjima putem kojih ćete brže ostvariti svoje planove. I vrijeme je da otpustite jednu osobu iz prijateljskog okruženja. Svatko kreće drugim putem. Otpuštanjem stvarate prosto za upoznavanje novih ljudi, i to onih koji mogu bolje podržati vaš rast i razvoj.

Jarac

Pripremite se za potpuno novu eru u svom profesionalnom životu. Pomrčina Sunca otvorit će vam nove prilike na polju karijere i novih postignuća. Za neke ide promaknuće, javno priznanje, veća vidljivost u poslu ili društvu. Mogli biste završiti jedan projekt i započeti nešto novo. Također, ovo je vrijeme kada se spremate preuzeti veću odgovornost ili neke nove uloge u svom životu koje ćete shvaćati vrlo ozbiljno.

Vodenjak

Pomrčina Sunca pomoći će vam da izađete iz svoje zone komfora, proširite svoje životne horizonte i vidite što još ima za naučiti i istražiti. Možda ćete putovati na veće udaljenosti. Neki se mogu odlučiti na povratak u školu - ili ako su već u školi - imati važnu prekretnicu na polju obrazovanja. Život će vas češće pitati – ima li ovo što radiš svrhu i smisao za tebe? Na kraju, ako ste uključeni u medije, izdavaštvo ili međunarodni posao, čeka vas nešto novo.

Ribe

U razdoblju ste života koje vas uči kako otpuštati ono što vam više ne služi, kako prekinuti odnos koji vam je težak, kako se izboriti za sebe u odnosima u kojima ste se osjećali nevidljivo. Otkrivate svoju osobnu moć. Skupljate snagu prepustiti se jednom odnosu i produbiti intimnost. Upoznajete svoje najveće strahove i prevladavate ih, te otkrivate i snagu svoje seksualnosti. Izvjesne su i promjene na polju kredita, nasljedstva i općenito novca koji dolazi od drugih.