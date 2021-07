Doktorica znanosti i profesorica Debby Herbenick, autorica knjige 'Vodič za seksualni užitak i zadovoljstvo' kaže da ako sanjate vatreni seks s trenerom iz teretane, a u sretnoj ste vezi, da taj san nema veze ni s vašom vezom, ni s trenerom - razlog je puno dublji.

POGLEDAJTE VIDEO: koliko traje idealni seks?

- Seksualni snovi su posve normalni, a nad njima nemamo nikakvu kontrolu pa nam zbog njih ne treba biti neugodno - objašnjava ona i dodaje:

- Može vam se dogoditi i da sanjate seks s nekim koga u stvarnosti ne možete podnijeti, a čak ni to nije razlog za zabrinutost. Seksualne snove mogu potaknuti različite emocije, uključujući i bijes koji je jedna vrsta strasti. A strastveni san može upućivati na osjećaje ljutnje u stvarnom životu - odnosno, svoj bijes prema nekom u snu izražavate seksom - objašnjava dr. Herbenick.

Ona smatra da nijedan san čovjek ne može tumačiti samo na temelju općenitih simbola, nego ih uvijek treba staviti u kontekst okolnosti, navika, odnosa koje određena osoba ima te problema kroz koje prolazi, pa sve do miljea i kulture kojoj pripada.

Seksualni snovi su jako česti

Čak 95 posto ljudi barem je jedanput sanjalo seksualne snove, a svaki dan ih ima oko osam posto žena i muškaraca. Ukratko: seks u snu obično nije seks, nego dublja poruka o skrivenom dijelu vaše osobnosti.

Iza erotskih snova nerijetko se skrivaju i snažne želje koje sa seksom nemaju nikakve veze. Zavodljivi lik iz sna obično predstavlja nešto što sanjač smatra izazovnim u stvarnom životu. Na primjer, ako sanjate seks s nekim slavnim, moguće je da i sami želite biti 'slavni', odnosno da vas drugi primijete, uvažavaju ili obožavaju.

Ako u snu nabijenom erotikom doista dođe do seksa, to može značiti da će se vaše želje ispuniti ili da su već ispunjene. No sanjate li samo flert, predigru ili ljubljenje, to znači da te želje tek razmatrate kao ideju.

Značenje seksualnih snova

Seksualni partner vam je u potpunosti drugačiji od partnera u životu

Iako je u stvarnosti visok i plavokos, u snu vaš dečko ima tijelo Henry Cavilla, crnu kosu i francuski naglasak. dr. Herbenick kaže da takav san može upućivati na želju za više raznolikosti u vezi.

- Ljudi se katkad ulijene, dosađuju ili misle da znaju sve o svom partneru. Znate što će reći, o čemu razmišlja, što će pojesti za večeru ili gledati na televiziji. No imajte na umu da svatko, bez obzira na to koliko se predvidivim činio, ima bogat i tajanstven unutarnji život koji samo čeka da ga istražite - kaže ona.

Savjetuje da se počnete ponašati kao kad ste se tek upoznali; potičite razgovore o snovima, planovima, ukusima i uspomenama te otkrivajte više o sebi.

Partner s maskom je simbol vaše hrabrosti

Ovaj san ne znači da ste željni igrica u krevetu, nego da se osjećate hrabrima, snažnima i nesputanima. Ako ne prepoznajete osobu s kojom spavate, to znači da ste ponosni na sebe i sigurni u svoje uspjehe. A ako možete prepoznati neznančevo lice, zapitajte se što vam on predstavlja, imate li neke njegove osobine ili čeznete li za njim.

Tijelo vam je u snu drugačije nego u stvarnosti

Nije rijetkost da u snovima vaše tijelo izgleda drukčije, pa i bizarno. Izobličene genitalije u snu povezane su s kreativnošću, seksualnošću ili osobnošću. Moguće je da preispitujete seksualne nagone, osjećate krivnju i sram povezanu sa seksom ili sputavate kreativnost. Moguće je i da se razvijate, mijenjate ili sazrijevate.

Treći kotač za vrijeme seksa

Ako u snu vodite ljubav, a netko vas u tome omete ili baš tad želi razgovarati o nečemu 'važnom', vjerojatno osjećate da se netko upleće u vašu vezu. Na primjer, članovi obitelji imaju loše mišljenje o vašem partneru. Moguće je i da drugi ne poštuju vašu privatnost.

Homoseksualni snovi

- Mnoge žene sanjaju o tome da vode ljubav s drugom ženom, iako ih u stvarnosti uzbuđuju isključivo muškarci. To može biti izraz snažnog prijateljstva: mnoge žene su usko povezane sa svojom najboljom prijateljicom. U snu se ta bliskost može podići na novu razinu, no to ne govori ništa o vašoj spolnoj orijentaciji - objašnjava dr. Herbenick.

Dodaje da postoje i druga objašnjenja. Homoseksualni snovi mogu upućivati na zadovoljstvo vlastitim tijelom, osobito ako se pojave nakon dana provedenog u teretani ili ako se želite pomiriti s prijateljicom s kojom ste trenutno u svađi.

Da biste ispravno analizirali san, potrebno je distancirati se od njega i zapitati se što je to što strastveno želite imati, biti ili učiniti. Kao i kod ostalih snova, najčešća tumačenja ne moraju uvijek biti ispravna za vas, no mogu vas uputiti na pravi put.

Strast bez seksa

Ako u snu želite ili pokušavate voditi ljubav, no u tome vas sprečavaju drugi ljudi ili neočekivani događaji, moguće je da ste se emocionalno udaljili od partnera. Ovaj san često imaju ljudi koji su prekinuli duge veze ili su se emotivno udaljili od partnera.

Našli ste se usred grupnog seksa

Sanjate li grupni seks, to ne znači da ga želite iskušati, nego da se želite bolje povezati s vašim bližnjima. Moguće je da se osjećate usamljeno ili da nemate potporu svojih bližnjih. Na drugu stranu, ovaj san može značiti da želite istražiti vlastitu seksualnost ili probati nešto novo.

Strast bez orgazma

Ako u snu ne možete doživjeti orgazam, vjerojatno vas u stvarnosti nešto jako frustrira. To ne moraju biti seksualni problemi - možda se jednostavno osjećate neispunjeno, ne možete dobiti što želite ili ste nezadovoljni trenutačnim životnim okolnostima.

Seksualno uznemiravanje

Bilo koji oblik seksualnog uznemiravanja u snovima je pokazatelj da se u stvarnom životu osjećate ugroženo. Moguće je da vam neki odnos narušava samopouzdanje, iscrpljuje vas ili vam na drugi način stvara nelagodu.

Partner nestaje prije vrhunca

Seks u snu mogao bi biti fantastičan da partner u ključnom trenutku jednostavno ne nestane. Takvi snovi često upućuju na seksualnu nekompatibilnost, tj. partner ne voli raditi ono u čemu vi najviše uživate.

Goli ste u javnosti

Ovo ne mora biti seksualni san, ali uvijek znači da se osjećate ranjivo i izloženo. Moguće je da imate manjak samopouzdanja i često vas muči što drugi ljudi misle o vama, iako to dobro skrivate. Također, možda mislite da se ne uklapate u neko društvo ili da vas ono odbacuje.

Seks s nadređenim - profesorom ili šefom

Posao ili zanimanje kojim se bavite potpuno su ovladali vašim stvarnim životom. Sanjate li seks s nekim autoritarnim likom, npr. profesorom ili šefom, to znači da se i sami želite naći na položaju moći. Postajete svjesni vlastite moći i sposobnosti te ste spremni preuzeti odgovornost za svoje odluke.

Gledate druge kako se ljube

Poljubac simbolizira ljubav, privrženost, ravnotežu i zadovoljstvo. Gledate li u snu kako se neki par ljubi, možda ste previše zainteresirani ili zaokupirani tuđim vezama i životima. Probudite li se prije no što ste nekog poljubili, vjerojatno ste u stvarnosti nesigurni u njegove osjećaje.