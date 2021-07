Ljudi su u stanju smisliti čak 237 različitih razloga zbog kojih se upuštaju u odnose s određenim partnerom, pokazalo je istraživanje koje su proveli znanstvenici na Sveučilištu u Teksasu. Evo 15 najčešćih 'razloga' koje spominju žene i nekoliko jednostavnih savjeta kako im se prilagoditi.

POGLEDAJTE VIDEO:



1. Žele partnera koji se dobro ljubi

Studija čiji su rezultati nedavno objavljeni u časopisu Evolucijska psihologija pokazala je da će žene češće završiti u krevetu s muškarcem koji se dobro ljubi i voli se ljubiti, nego s onim koji joj dva tri puta utisne pečat usnama na čelo. E, sad, nije sve tako jednostavno: muška definicija dobrog poljupca može se itekako razlikovati od one koju imaju na umu žene.

Nije važan samo položaj usana, jezika i ruku - njima ne ljubite, ali možete pokvariti dojam presnažnim drpanjem. Dakle, ženama odgovara ako ste prije ljubljenja oprali zube, ili ih barem isprali nekom svježom vodicom, ako ljubite nježno i polako, uz lagano milovanje rukama, i to ne odmah na najosjetljivijim mjestima. I ne zaboravite na poljubac u rame, ruku, ili u leđa.

2. Želi predanog partnera

Predanost muškarca je ključ seksualne motivacije kod žena u svim dobnim skupinama, pokazala je nedavno objavljena studija. No nema razloga za paniku, ne traže da im odmah stavite prsten na ruku. Znanstvenici kažu da je ženama, zapravo, važniji osjećaj da se muškarac otvara prema njoj, nema tajni i pokazuje želju da ulaže u odnos. Ukratko, ako dijelite sa ženom detalje iz svog intimnog života, time pokazujete da ste spremni i emocionalno se 'uplesti' u odnos i truditi se da uspije, što je dobar put prema fizičkom zbližavanju.

2. Treba biti nježan (s rukama)

Tople, ugodne, ne pretjerano grube i nasrtljive muške ruke bude sve živčane završetke na ženskom tijelu. Neuroznanstvenici tvrde da žene najbolje reagiraju na dodir ruke koja putuje brzinom između 1 i 10 centimetara u sekundi, dakle kanite se jurnjave. I ne zaboravite da žene nemaju živce samo u grudima, nego i u nogama, na leđima, pa i na licu. Svi oni podjednako revno šalju signale limbičkom sustavu, području mozga povezanom s povjerenjem i ljubavlju, kaže potpisnik studije u kojoj se mjerila optimalna brzina pokreta muške ruke na ženskom tijelu, dr. Hakan Olausson.

3. Žena se želi osjećati seksi

Potrudite se smisliti neki dobar kompliment. Pritom ne igra ono: 'koje dupe!', mislimo na kompliment, a ne na odmjeravanje i komentar koji vam prvi padne na pamet. Ukratko - slušajte što žena govori o sebi, promatrajte kako se ponaša kad dodirujete neki dio njenog tijela i ako osjetite da joj je u nekim trenucima neugodno, pomozite joj da stekne osjećaj da vam se i taj dio njenog tijela sviđa, savjetuje seksualni terapeut dr. Chris Fariello.

Pazite, jer ponekad nešto što vi držite komplimentom njoj može zvučati negativno. Recimo: 'Volim tvoje debelo okruglo dupe' nije baš najbolja razrada problema s početka naše priče. Ali, ako kažete da je super izgledala u trapericama, a sad još bolje - pun pogodak.

4. Ona treba malo romantike

Ako mislite da to znači da treba ići linijom manjeg otpora i odvesti ženu na neko egzotično, skupo mjesto, to je greška u koracima. Ne znači da nećete uspjeti ako uplatite odmor na Sejšelima, ali je pitanje čime ćete je oduševiti sljedeći put.

Zato, polako - pronađite neko mjestašce na plaži ili na obali rijeke i stavite dekicu na kojoj ćete ćete moći razgovarati, smijati se i razmjenjivati nježnosti u miru... Ako ju iznenadite, to bolje, pogotovo ako iza svega stoji i malo truda oko organizacije..

5. Traži zdravog, a ne nabildanog

Ako igrate na kartu napuhanog mišićavka, badava vam trud. Da, žene vole malo mišića, no ne i muškarce koji izgledaju kao da imaju balone umjesto nadlaktica, pokazuje istraživanje provedeno na kalifornijskom sveučilištu. Znanstvenici su angažirali 141 ženu koje su procjenjivale fotografije muškaraca bez košulje i pokazalo se da one s ogromnim mišićima procjenjuju kao potencijalne nasilnike, kaže autor studije dr. David Frederick. Osim toga, odbija ih možda i to što su svjesne da ćete više vremena provesti u nabildavanju mišića, nego s njima.

- Dakle, žene traže samo znakove zdravlja i kondicije, ne i isklesano tijelo - kaže autor studije.

6. Želi partnera koji je spreman na emocionalno zbližavanje

Da bi vam žena poklonila povjerenje i osjećala se dobro, njoj treba osjećaj bliskosti. To ne znači da trebate sipati iz rukava ljubavne izjave, niti da je važno reći 'volim te', ako na to niste spremni. Bitan je razgovor koji pomaže da se bolje upoznate, bitan je osjećaj da muškarac zna osjetiti kad je žena umorna i frustrirana i da barem pokuša pružiti podršku. Bitno je da znate prepoznati što je njima važno i da se potrudite barem ponekad sudjelovati u tome.

- Razgovor i slušanje omogućavaju da se stvori intimna povezanost, kaže dr. Angela Hicks, znanstvenica koja potpisuje istraživanje koje je pokazalo da žene posebno cijene ako ih podržite u za njih stresnim situacijama.

7. Želi partnera koji joj je spreman ugađati

Sve bi bilo lakše kad biste unaprijed znali što žena koju osvajate voli - gdje ju dodirnuti, kako poljubiti da doživi vrhunac. No priručnika za te stvari nema, ponekad možda može upaliti nešto što ste naučili u prošlim vezama, no najčešće je problem u tome da smo individualni i da svatko voli nešto drugo.

- Promatrajte ženu i potaknite ju da vam kaže što joj odgovara, savjetuje seksualna terapeutkinja Linda Banner, autorica priručnika o naprednim tehnikama u krevetu. U nedavnoj studiji Boston Collegea, ljudi su kazali kako dijeljenje fantazija i otvoren razgovor o tome što volimo u odnosu značajno pomaže da oboje partnera više uživa u odnosu. Osim toga, ako pokažete ženi da vam je stalo do toga da i ona uživa, to povećava njezin osjećaj povjerenja i pomaže joj da se opusti, što je najvažnije za - uživanje u seksu.

8.Spreman je pričekati pravi trenutak

Krenuli ste u izlazak, ona je zapela na nogostupu i pala u vaš zagrljaj tako da su usne završile na pola centimetra? Stop! Ako se sad othrvate i nježno ju vratite u uspravan položaj, te pažljivo pregledate njen gležanj (uz malo maženja po nozi) da vidite možete li otići na planiranu večeru, to je savršen potez. Možete ju i poljubiti, ali onda ponudite da vas primi pod ruku i osloni se na vas, ili stavite svoju ruku na njena leđa, kako biste joj dali do znanja da ćete ju opet uhvatiti ako padne.

9. On dijeli moj osjećaj zaljubljenosti

Ona je zaljubljena, a vi morate na poslovni put. Otiđite, sve ukazuje na to da ne vrijedi ona stara 'daleko od očiju, daleko od srca', pod uvjetom da se malo potrudite. Naime, studija koju je među partnerima koji dijele kućanstvo provelo Američko udruženje psihologa, pokazala je da osjećaj bliskosti, međusobnog poštovanja i predanosti vezi pada dok je jedan od partnera na putu, no nakon ponovnog okupljanja ponovo raste. A što se češće javljate telefonom ili mailom, to je manja vjerojatnost da će vas partnerica zaboraviti i veći je osjećaj zadovoljstva kad stignete kući.

10. Voli partnere koji su zabavni

Jedna je studija otkrila da žene iskazuju 25 posto veću vjerojatnost da će muškarca smatrati privlačnim ako ima dobar smisao za humor, a 31 posto njih takvoga smatra prikladnijim partnerom. Pokušajte je razveseliti nekom zabavnom SMS porukom, ili nekim šaljivim videom dok je na poslu, potrudite se duhovito joj ispričati dio vašeg radnog dana, ili barem tijekom zajedničkog gledanja TV-a birajte komedije. Kad se veza uozbilji, ponekad partnerici možete poslati i neku 'zločestu' seksi poruku, samo pazite da to ne dobije netko drugi.

11. Prednost onima koji se ponašaju zaštitnički

Da vas ne bismo doveli u nezgodnu situaciju tvrdnjom da se zbog nje morate biti spremni i potući, evo alternative - budite uz nju kad se nečeg preplaši i samo ju zagrlite. Možete i poraditi na uzbuđenju - pronađite neki dobar triler pa odgledajte zajedno. Od toga će joj se dići kosa na glavi, što je dobra prilika da ju utješite zagrljajem.

- Malo straha je fiziološki uzbudljiv osjećaj koji se može prenijeti i na seksualno uzbuđenje - kaže dr. Joanne Cantor, profesorica komunikacije na Sveučilištu Wisconsin. Ukratko, poslije trilera biste joj se mogli učiniti privlačnijima.

12. Često izražavanje ljubavi i naklonosti

Ako je kod vas dotle došlo, to je već vrlo ozbiljno. Naime, istraživanje provedeno na Sveučilištu Connecticut pokazalo je da pokazivanje pažnje prema ženi podiže razinu testosterona kod nje, i obrnuto (kod muškarca koji doživljava pažnju smanjuje se razina testosterona). No ima i nekih vrlo jednostavnih tehnika kojima ćete postići sličan rezultat. Naime, istraživanja pokazuju da muška slina ima 10 do 15 puta više testosterona od ženske, kaže dr. Louann Brizendine, autorica knjige 'Ženski mozak'. Tako dugotrajni francuski poljubac može podići razinu testosterona kod žene i tako stimulirati njenu želju za seksom, dodaje.

13. Želi uživati

Treba li reći da će bolji uspjeh postići muškarac koji je spreman posvetiti se erotskoj masaži žene, i to od glave do malog nožnog prsta? Ne preskačite nožne prste, pogotovo ako žena ima hladne noge. Da bi uživale, moraju se dobro zagrijati, pa i o tom detalju treba voditi računa. Proučite tajne refleksoterapije, može biti vrlo korisno, posebno na stopalima, koja predstavljaju odraz cijelog tijela. Ukratko, s tri minute masaže stopala možete postići više nego s pola sata priče.

14. 'Pala' je na vas

Ako se nadate da to znači da će ići s vama kući, igrajte pametno: istraživanja su pokazala da žene ne vole osorne i prepotentne tipove koji će ih maltretirati ili vrijeđati, već muškarce koji ih tretiraju s poštovanjem. Dakle, čak i kad ste sto posto sigurni da ne trebate uložiti pretjerani trud da vam se posreći, potrudite se. Žena koju tretirate s pažnjom i poštovanjem bit će spremnija potruditi se oko toga da i vi budete zadovoljni, a na koncu to koristi oboma.

15. Želi vam priuštiti užitak

I žena ponekad zna što želi, ali nije sigurna kako, pa je ponekad prije 'onih stvari' razgovor itekako koristan.

- Žena ponekad ne osjeća dovoljno hrabrosti da preuzme inicijativu, pa će puno značiti ako joj kažete, ili pokažete što vas pali, kaže dr. Linda Banner. Studija koju su proveli znanstvenici na Koledžu u Bostonu pokazala je da razgovor o uzajamnim željama značajno popravlja užitak u seksu kod oba partnera. Na koncu, možda zajedno možete prelistati i neku dobru knjigu na tu temu, pa izabrati poze koje ćete isprobati.