Spotičete se ili niste osjetili da ste se opekli? Ovo je sedam znakova oštećenja živaca

Živčani sustav čine mozak, leđna moždina i živci. Kada se sve odvija kako treba nismo ni svjesni na koliko stvari može utjecati. Zato je važno prepoznati prve znakove oštećenja živaca.

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Periferni živci i neuropatija

Oštećenje živaca uglavnom je postepeno, a najčešće dolazi do pogrešnih poruka u tijelu. Npr., stopalo boli bez očitog razloga ili opečete ruku jer niste osjetili koliko je vruć lonac. Periferni živci nalaze se izvan mozga i leđne moždine, a njihovo oštećenje naziva se neuropatija. Pacijenti sa najčešće se žale na bol, osjećaj trnjenja, peckanja, žarenja ili slabosti mišića, najčešće u rukama i nogama.

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Neuropatiju mogu izazivaju dijabetes, genetske bolesti, ponavljajući pokreti i lajmska bolest, ali i ozljede, infekcije, autoimune bolesti, nedostatak vitamina, određeni lijekovi i druga stanja.

Ovo je sedam simptoma koje ne smijete ignorirati:

1. Ozljede koje su se mogle spriječiti

Senzorni živci bi trebali upozoriti mozak na opasnost. Kada ne rade pravilno, veća je vjerojatnost da dođe do ozljede.

- Ukoliko se opečete ili porežete jer niste osjetili da je nešto vrelo, oštro ili opasno, razgovarajte sa liječničkom - savjetuje dr R. Glen Smith, neurolog iz bolnice Houston Methodist.

2. Teškoće pri kretanju

Ako su oštećeni motorni živci, mišići mogu oslabiti, a u težim slučajevima moguć je i gubitak njihove funkcije. Zbog toga može biti teško ili nemoguće pomicanje dijelova tijela. Ako se slabost javi iznenada, to može biti znak moždanog udara. Ako se razvija postepeno, razgovarajte s liječnikom.

3. Bol u donjem dijelu leđa

Oštra bol koja se širi niz jednu nogu može biti znak išijasa, stanja u kojem je išijatični živac pritisnut ili oštećen. Proteže se od donjeg dijela leđa, preko kukova, do nogu. Može biti oštećen zbog ozljede, diskus hernije, dijabetesa i drugih razloga. No, išijas nije bolest sama po sebi, već simptom nekog drugog problema u leđima.

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4. Nespretnost

Ako se osjećate nespretnije nego inače, uzrok može biti oštećenje sklopa živaca. To može utjecati na koordinaciju, kao i utrnulost stopala, što može dovesti do popikavanja i padova.

5. Učestalo mokrenje

Oštećeni živci mogu slati pogrešne signale mjehuru. Ako mokrite češće nego prije ili ako dolazi do nekontrolliranog mokrenja, moguće je da je došlo do oštećenja živaca. Liječnici upozoravaju da je moguć i suprotan problem - teško pražnjenje mjehura ili nemogućnost osjeta kada je pun.

6. Iznenadna glavobolja

Ako imate kratke, intenzivne glavobolje koje podsjećaju na električne udare, moguće je da se radi o stanju koje se naziva okcipitalna neuralgija. To je stanje u kojem je jedan od većih potiljačnih živaca pritisnut, no često ga se zamijeni za migrenu.

Foto: 123rf/ILUSTRACIJA

7. Neuobičajeno jako ili slabo znojenje

Živčani sustav ima važnu ulogu u mnogim prirodnim procesima u tijelu. On je svojevrsni termostat koji kontrolira znojenje. Oštećenje živaca zato ponekad može izazvati prekomjerno ili slabo znojenje zbog prekinute komunikacije između mozga i znojnih žlijezda.