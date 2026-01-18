Popis 'zdravih' namirnica koje mogu biti loše za vaš organizam ako s njima pretjerujete

2. PEČENO KORJENASTO POVRĆE: Ovo se može činiti dobrom zamjenom za čips, jer pečena cikla, pastrnjak, batat i mrkva logično se čine zdravijima. No, ovi šareni rođaci krumpira potencijalna su šećerna bomba. Korjenasto povrće prepuno je hranjivih tvari i vlakana, što ga čini odličnim dodatkom prehrani. Bogato je vitaminima i mineralima, ali i ugljikohidratima. Kada se kuha na jakoj vatri, postaje manje vlaknasto, što omogućuje lakše probavljanje i apsorpciju škroba i šećera u tijelu. Ali, kada se peče s dodatnim uljima, mastima ili zaslađivačima poput meda ili javorovog sirupom to podiže kalorije, što znači da bi vaša hrpa 'zdravog' korjenastog povrća mogla povećati vaš struk, a ne smanjiti ga. Koristite ulje u spreju i zdrave masti. | Foto: Pinterest