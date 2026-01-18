Obavijesti

MITOVI O HRANI

Popis 'zdravih' namirnica koje mogu biti loše za vaš organizam ako s njima pretjerujete

Siječanj je vrijeme velikih odluka, a jedna od najčešćih je briga o zdravlju. Ako ste i vi među onima koji su drastično promijenili shopping listu, pripazite što će s naći u vašim kolicima. Neke namirnice bez razloga nose etiketu 'zdravo'
Popis 'zdravih' namirnica koje mogu biti loše za vaš organizam ako s njima pretjerujete
Nije neuobičajeno da ljudi idu u krajnosti, mijenjajući svoju prehranu i odabirući proizvode označene kao niskomasno, visokoproteinsko, bez šećera, bez glutena...No, često je nutritivna vrijednost ovih proizvoda preuveličana od strane prehrambenih brendova koji izbjegavaju spomenuti hrpe aditiva, konzervansa i kemikalija. Evo što kaže londonska nutricionistica Lilly Soutter. | Foto: Ilustracija/canva
