Za većinu nas, prva jutarnja kava daje nam energiju koja nam je potrebna da započnemo dan, ali liječnik dr. Karan Raj upozorava da kava ipak ne bi smjela biti prva stvar koju konzumiramo ujutro, a evo i zašto.

Možda je ovo teško za progutati, za neke i neshvatljivo, ali postoji prilično dobar razlog za to, kaže Raj, koji je skupio milijune pratitelja na TikToku zahvaljujući svojim praktičnim savjetima.

U emisiji BBC Morning Live, popularni liječnik objasnio je zašto bismo trebali dopustiti da se naša tijela sama razbude, umjesto da se oslanjamo na prvi jutarnji guc kave.

Ne predlaže da se u potpunosti odreknete jutarnje kave, samo da malo promijenite rutinu.

- Nemojte ujutro prvo piti kavu kako biste se razbudili. Tijelo vas prirodno budi kortizolom - rekao je.

Umjesto toga, dr. Raj kaže da pričekate nekoliko sati i popijete kavu nakon što se prirodna razina kortizola u vašem tijelu smanji.

- Popijte kavu sredinom jutra kada vam nivo kortizola i razina energije padnu. Neka tad kofein djeluje i da vam energiju - objasnio je.

Naravno bilo je i onih koji Rajev savjet nisu dobro prihvatili.

'O bože ne. Ja ujutro moram prvo popiti kavu inače s nikim nisam prijatelj', napisao je jedan, a mnogi su se složili.

Mnogi su se i složili sa doktorovim savjetom pa su preporučili ostalima da isprobaju. Bilo je i dosta onih koji su rekli da je u početku jako teško jer ste se naviknuli na kavu, no kad to razdoblje prođe, osjećat ćete se puno bolje, piše The Sun.