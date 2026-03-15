Popularni dodaci prehrani za zdravlje mogu biti povezani sa širenjem stanica raka

Skupina prirodnih spojeva koji imaju ulogu u usporavanju starenja privukla je interes nakon nalaza studije koju je predvodio tim znanstvenika sa Sveučilišta u Tokiju, u Japanu. Pokazalo se, naime, da kemikalije iz obitelji poliamina ubrzavaju rast stanica raka.

Poliamini su esencijalne molekule koje se nalaze u svim živim stanicama, uključujući spojeve živopisnih naziva, poput spermidina i putrescina. To su spojevi koji reguliraju procese koji uključuju rast stanicu i sintezu proteina, prenosi msn.com.

Prošle studije na životinjskim modelima povezale su spermidin s produljenjem životnog vijeka, boljim zdravljem i smanjenim gubitkom pamćenja povezanim sa starenjem. Također ga možete pronaći u brojnim dodacima prehrani koji se mogu kupiti bez recepta i koji potiču zdravlje i dobrobit. Međutim, istraživači istražuju spermidin i ostale poliamine vezano uz rizik širenja, odnosno rasta stanica raka.

Cilj te nove studije – koja je objavljena u časopisu Journal of Biological Chemistry - bio je detaljnije proučiti tu vezu i specifične biološke promjene koje bi se mogle dogoditi, odnosno odgovoriti na pitanje kako stanice raka sagorijevaju šećer bez korištenja kisika, čak i kada je kisika dovoljno.

3D prikaz poliamina spermidina

- Promjene u metabolizmu poliamina povezane su s raznim patologijama, uključujući rak i stanja povezana sa starenjem, pišu istraživači u svom objavljenom radu. No, kažu kako ostaje nejasno kako poliamini izravno moduliraju gen koji utječe na napredovanje raka, posebno rast stanica ovisan o aerobnoj glikolizi. Istraživači su koristili laboratorijske kulture stanica raka vrata maternice i raka dojke kako bi istražili kako kancerogena tkiva reagiraju na različite promjene i modifikacije, uključujući domino efekte na par proteina zvanih eIF5A1 i eIF5A2. Iako su ova dva proteina u osnovi vrlo slična, dijeleći gotovo identične aminokiselinske sekvence, eIF5A1 je identificiran kao ključan za zdrave stanice, dok se smatra da je eIF5A2 važan za rast i razvoj raka.

Budući da poliamini utječu na proizvodnju ova dva proteina, istraživači su pretpostavili da bi proteini mogli biti uzrok dvostruke uloge spermidina - kao spoja koji usporava proces protiv starenja i spoja koji može biti okidač za rast stanica raka. Korištenjem lijekova i genetskog uređivanja, ova dva proteina promijenjene su u laboratorijskim stanicama raka. Ponašanje stanice pokazalo je da poliamini 'guraju' stanice raka prema aerobnoj glikolizi (omiljeni način rasta raka) i povećavaju razinu proteina eIF5A2 - prvenstveno uklanjanjem prirodnih 'kočnica' njegove proizvodnje, u obliku molekule RNA nazvane miR-6514-5p. Uklanjanje poliamina, konkretno eIF5A2 iz stanice, značajno se smanjio rast stanice raka, dok je vraćanje spermidina obnovilo širenje raka. To je snažan dokaz da spermidin može imati ključnu ulogu u proliferaciji tumora.

- Biološka aktivnost poliamina putem eIF5A razlikuje se između normalnog i kancerogenog tkiva. U normalnim tkivima, eIF5A1, aktiviran poliaminima, aktivira mitohondrije putem autofagije, dok u tkivima raka, eIF5A2, čija sinteza potiču poliamine, kontrolira ekspresiju gena na translacijskoj razini kako bi se olakšala proliferacija stanice raka, kaže biokemičar Kyohei Higashi sa Sveučilišta znanosti u Tokiju.

Ovo istraživanje ni izdaleka ne tvrdi da spermidin i poliamini općenito uzrokuju rak. Umjesto toga, pokazuje da, kada se rak već pojavio, zbog nekog biološkog 'kvara', stanice raka mogu iskoristiti prednosti poliamina kako bi preživjele i dalje se širile. Dodatni detalji o ulogama eIF5A2 i miR-6514-5p daju istraživačima priliku testirati nove ciljeve liječenja. Moguće je da bi neke promjene tih proteina i molekula izazvane lijekovima mogle poremetiti mehanizme na koje se rak oslanja.

Svaki put kada se identificiraju potencijalni novi ciljevi liječenja poput ovih, rastu naše šanse za razvoj učinkovitih lijekova protiv raka. Međutim, potrebno je mnogo pažljivog istraživanja kako bi se osiguralo da zdrave stanice nisu negativno pogođene, a to je zasad ograničeno na stanične kulture u laboratoriju.

Borba protiv starenja može nas koštati zdravlja?

- Naši nalazi otkrivaju važnu ulogu eIF5A2, reguliranog poliaminima i miR-6514-5p, u proliferaciji stanica raka, što sugerira da je interakcija između eIF5A2 i ribosoma, koji reguliraju napredovanje raka, selektivna meta za liječenje raka, pišu istraživači.