Istraživanje Instituta “Robert Koch” iz 2020. godine na 20.000 Nijemaca pokazalo je da su u prosjeku imali 78,2 kilograma i indeks tjelesne mase od 26,4.

U odnosu na isto razdoblje godinu ranije imali su oko 1,1 kilogram više, kad je anketa pokazala da im je indeks tjelesne mase oko 25,9. Moglo bi se reći da su se tijekom pandemije u prosjeku udebljali za malo više od jednoga kilograma. Sličnog istraživanja za Hrvatsku nema, kažu nam u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. No uskoro se očekuju rezultati nove Europske ankete o zdravlju, koja prati podatke o debljini i pretilosti, na temelju kojih smo već odavno prvaci EU.

Prema podacima objavljenima 2019., s 57,8 posto starijih od 18 godina koji su imali prekomjernu težinu ili pretilost, bili smo daleko iznad europskog prosjeka, koji je bio malo veći od 51 posto. Povećao se udio muškaraca s viškom kilograma u odnosu na 2002. godinu, a kod žena se bilježi pad težine.

Usto, imali smo više od 34 posto djece s viškom kilograma, po čemu smo također na prvome mjestu u EU. Ta je anketa pokazala da smo među građanima EU kod kojih se bilježi najniža razina tjelesne aktivnosti. Dr. Hrvoje Handl iz Dnevne bolnice za poremećaje prehrane (H)rana iz Psihijatrijske bolnice Sveti Ivan kaže da on osobno nije promijenio tjelesnu težinu, a ne želi previše kalkulirati o tome kako izgleda prosjek.

- To nema veze s pandemijom, iako vjerojatno možemo reći da je velik broj građana tijekom pandemije dobio pokoji kilogram. No većina njih koji su inače intuitivno usklađeni sa svojim tijelom, emocijama i hranom dobila je dva-tri kilograma, koje će vjerojatno lako izgubiti sad kad krene ljepše vrijeme i kad se ipak počnemo više kretati – kaže.

Većina je dobila dvije do tri kile

Ako govorimo o emocionalnom prejedanju, onda je stvar u tome da morate potražiti zagrljaj bližnjih ili prijatelja koji će vam pružiti podršku, kako biste riješili emocije. Tek tada možete razmišljati o skidanju viška kilograma, kaže dr. Handl.

- Pritom je važno osluškivati svoje tijelo i njegove potrebe. Jesti kad ste gladni i slušati kada vam tijelo šalje poruku da mu je dosta hrane – pojašnjava liječnik.

Dodaje kako je najlošije čemu bismo se sad mogli okrenuti primjena dijete, što se posebno odnosi na djecu i tinejdžere.

Ne tjerajte djecu na dijetu

- Naime, statistika pokazuje da djeca koja prije 18. godine počnu provoditi neku dijetu imaju čak 18 puta veći rizik od toga da poslije razviju neki poremećaj prehrane – upozorava stručnjak. Zato, bez dijeta i programa: Osluškujte tijelo i prilagodite unos hrane potrošnji kalorija.

Slaže se s tim i dr. Ana Puljak, voditeljica Odjela za promicanje zdravlja u Nastavnom zavodu “Dr. Andrija Štampar”.

- Možemo očekivati promjene u životnim i zdravstvenim navikama kod građana, posebno u prehrani i tjelesnim aktivnostima, pa i očekivati neke posljedice koje iz toga proizlaze, među kojima je moguće i povećanje udjela pretilih i prekomjerno teških u populaciji – kaže.

- Dobro zdravlje treba nam biti glavni motiv – kaže doc. dr. Dario Rahelić, ravnatelj Sveučilišne klinike za dijabetes “Vuk Vrhovac”.

Na Klinici su primijetili povećan broj pacijenata s povećanom tjelesnom težinom i lošijom regulacijom šećera.

Uz to, kod mnogih su se javile komplikacije, poput dijabetičkog stopala ili gangrene.

- To pokazuje da su ljudi zanemarili zdrave navike i redovite kontrole tijekom pandemije, što će nam sigurno predstavljati veliki problem u sljedećem razdoblju. Težina je pritom poseban problem. Naime, poznato je da je višak kilograma jedan od glavnih uzroka i simptoma dijabetesa tip 2. Od 70 do 80 pacijenata kod kojih se dijagnosticira taj tip bolesti ima prekomjernu težinu, a naša iskustva pokazuju da skidanjem već od 5 do 10 posto tjelesne težine mogu doći do toga da smanje razinu glukoze u krvi za čak 50 posto. Štoviše, pacijenti koji smanje tjelesnu težinu i održavaju je, često godinama mogu držati bolest pod kontrolom i bez lijekova. Zato je jako važno voditi računa o kilogramima – zaključuje sugovornik.

Svaka aktivnost je dobra aktivnost

- Ljudsko tijelo je takvo da ako ne vježba dva tjedna, propada 30 posto mišića. Nakon mjesec dana taj je gubitak čak 70 posto, a da ne govorimo onda u kojoj mjeri je riječ o kondicijskom padu, osobito kod ljudi koji su se možda i razboljeli pa su bili prisiljeni ležati. Sve to utjecalo je i na psihičko zdravlje pa su zato ljudi nezadovoljni izgledom, a istovremeno se osjećaju depresivno i umorno. No taj se postupak može okrenuti i neće vam trebati puno da se vratite u formu, svega nekoliko tjedana - kaže osobni trener Marko Lončar.

S njim se slaže i liječnik obiteljske medicine, dr. Milan Mazalin, koji ističe da je većina ljudi dobila najmanje dva do tri kilograma više, a da mnogi nisu zapazili promjenu na vagi jer se zbog propadanja mišićno tkivo nadomjestilo masnim tkivom.

- To znači da neki ljudi neće primijetiti da su dobili puno na kilama i vaga pokazuje sličnu vrijednost, ali su izgubili dio mišićne mase koja se pretvorila u masno tkivo, što je pogoršalo odnos pojedinih sastavnica našeg organizma - istaknuo je dr. Mazalin.

Lončar kaže kako je važno potaknuti se na promjenu, a rezultati bi trebali biti vidljivi već nakon prve tjelovježbe jer je poznato da fizička aktivnost oslobađa dopamin, hormon sreće, koji će nakon vježbanja donijeti osjećaj zadovoljstva. S obzirom na dugi period nekretanja, ne treba naglo početi s vježbanjem gdje ste stali, nego krenuti pomalo iz dana u dan vraćajući kondiciju.

- Sad dolazi lijepo vrijeme i svi koji su voljni mogu na sebi raditi u prirodi. Pritom možete hodati, trčati, planinariti, šetati, preskakati uže, rolati, voziti bicikl ili se baviti bilo čim drugim. Svaka aktivnost je dobra aktivnost - savjetuje Lončar.

Interes ljudi za odlaskom u teretane nije splasnuo, no kako su bile zatvorene, teško se bilo prisiliti na rad kod kuće. Uz to, problemi nisu završili otvaranjem teretana ni ublažavanjem mjera.

- Ograničenje je da na 20 četvornih metara u dvorani smije biti samo jedan čovjek. Ako teretana ima 5000 članova, a većina ljudi radi do 16 ili 17 sati, kad konačno dođu do teretane, kvota je već ispunjena jer će ući prvih 15 ili 20 članova. Ostali mogu stajati pred vratima kao u pekarnici ili se okrenuti i vratiti neki drugi dan. Ljudi su zato dosta frustrirani i razočarani, pa iako žele trenirati, zapravo ne mogu. Zato je odlično baviti se sportom u prirodi i izbjeći uzrujavanje - zaključuje Lončar.

Izbjegavajte grickalice

Manjak fizičke aktivnosti može se odraziti i na naš imunološki sustav.

- Za naš imunitet najvažniji su fizička aktivnost i izlaganje suncu i bez toga on će oslabjeti. Vitamin D koristi u razumnim količinama pa ne treba pretjerivati ni unositi dodatne količine suplementima ako to nije odredio liječnik. Svakodnevna aktivnost i najmanje dva sata boravka na otvorenom su sasvim dovoljni, a pandemija je na nas utjecala kroz dvije važne stvari. Ljudi su manje vježbali i manje se izlagali suncu pa je posljedično tome imunitet vjerojatno slabiji - ističe liječnik obiteljske medicine, dr. Dragan Soldo, predsjednik Hrvatskog društva obiteljskih doktora.

Smatra kako bi zdravi ljudi boravak na otvorenom trebali planirati bez obzira na vremenske uvjete.

- Mi smo inače bili jedna od rekordnih nacija po težini i spadamo među najdeblje nacije u Europi i svijetu. Kako ni ranije nismo bili među aktivnijima, ova godina je sasvim očekivano pogoršala tu sliku. Tako smo pojačali rizik od svega što donosi višak kilograma, a to su povišenje tlaka, povećani rizik od razvoja kardiovaskularnih bolesti, pojačan rizik od moždanog i srčanog udara te povećani rizik od pojave dijabetesa. Dodatno, primijetili smo u ordinacijama da se pogoršalo stanje kod pacijenata koji već imaju postojeći dijabetes i poremećaje u metabolizmu šećera, kao i visoki krvni tlak. Njima je trebalo pojačavati lijekove jer doze koje su uzimali više nisu bile dostatne. Uz to, kako je bila manja dostupnost zdravstvene zaštite, ljudi su rjeđe išli na kontrole pa je mnogo bolesti koje su se razvile, ali ih tek treba dijagnosticirati - istaknuo je dr. Mazalin.

Osim tjelovježbe i boravka u prirodi, on preporučuje i pažljiviji odabir namirnica za konzumaciju te njihovu energetsku vrijednost.

- Jedite namirnice koje imaju manje kalorija, a svakako izbjegavajte grickalice, koje često jedemo nesvjesni da je njihova energetska vrijednost iznimno visoka. Dodatno, birajte hranu s manjim udjelom masnoća te se orijentirajte na voće i povrće - savjetovao je dr. Mazalin.