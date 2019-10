Poruke umirućih: Pomirite se, oprostite sebi i odbacite ego

Da znate da ćete umrijeti za šest mjeseci, koje promjene biste napravili u životu? Koje važne stvari koje odgađate biste napravili? Kojim lekcijama nas može naučiti iskustvo ljudi koji su blizu smrti?

David Maginley je duhovni savjetnik u QEII Centru za zdravstvene znanosti u kanadskom Halifaxu gdje radi s pacijentima oboljelima od raka. Također je autor knjige 'Beyond Surviving: Cancer and Your Spiritual Journey'. Svakog dana pomaže pacijentima koji se suočavaju sa smrtonosnim bolestima da se riješe svojih strahova i pronađu utjehu u najtežim vremenima svog života.

Pomno sluša njihove priče, često pune strepnji i razočaranja. Pomaže im da prolaze kroz svoje osobne i međuljudske izazove.

Ističe da su ga naučili tri važne lekcije, a on ih želi podijeliti s ostatkom svijeta kako na kraju svojih dana ne žale ni za čim.

1. Odnosi su najbitniji

Suočavanje sa smrću suočava nas s nedovršenim zadacima srca: kvalitetom naših veza s drugima. Kako se ljudi bliže smrti žele ispričati priču o svojim ljubavima, teretima i boli koju su doživjeli i žele sklopiti mir s tim. Žele se predati ljubavi.

Istraživanje potvrđuje Davidova zapažanja o važnosti odnosa. Ljudska bića moraju pripadati i graditi bliske odnose s drugima. Na primjer, ljudi koji imaju više prijatelja ili se više druže, sretniji su od onih koji imaju manje prijatelja ili koji više vremena provode sami.

Zapravo je ta potreba toliko temeljna da su veze s drugim ljudima bolji pokazatelj dugovječnosti od toga je li pijemo alkohol ili pušimo. Poruka je jasna: njegujte svoje odnose s ljudima kako bi imali sretniji život.

2. Važnost praštanja

Druga lekcija koju je David prenio je važnost praštanja. Svi trpimo neke nepravde u životu. David je rekao da dobar život zahtijeva i mudro praštanje. Na uvredu, trebamo prestati odgovarati istim načinom.

Ono što su Davida naučili njegovi pacijenti je da ne dopusti da loša djela drugih utječu na njegovu osobnost. Oni koji su bili dio naše povijesti ne moraju biti dio naše sudbine.

Iako su odnosi najvažnija stvar u životu, praštanje ne znači uvijek uzeti telefon u ruke i popraviti prekinutu vezu. To znači preboljeti ozljedu koja nas muči. Njegovi pacijenti savjetuju da se što prije riješimo osjećaja koji nas tjera da pronađemo krivca i tražimo osvetu te da umjesto toga razvijemo suosjećanje ne samo prema drugima nego i prema samim sebi.

Istraživanje je pokazalo da su terminalni pacijenti koji su sudjelovali u terapiji opraštanja, bili manje bijesni, osjećali se bolje i nadali se više. Oprost ima mnoge benefite poput nižih nivoa tjeskobe, depresije i neprijateljstva.

3. Zahvalnost za postojanje

David je rekao kako je jedna njegova pacijentica prevladala tjeskobu kada je postala svjesna što slijedi nakon smrti. Kraj njezinog života pretvorio se u lagan ples koji se treba doživjeti, umjesto neriješenih zagonetka.

Poruka svima nama je da naučimo ponovno voljeti, igrati se i lutati. Prevladavanje sebi i otvaranje tajanstvenoj životnoj stvarnosti dio je razvijanja mudrosti. Kako je objasnila profesorica sa Sveučilišta Florida, Monika Ardelt, mudri ljudi smiruju svoj ego što im daje uvid u veću stvarnost izvan njih samih.

Nemojte čekati da se smrt približi da biste usvojili ove savjete. Počnite dobro živjeti odmah sad, prenosi Psychology Today.

