<p>Sam je dosad već posjetio gotovo 200 klupa širom Velike Britanije, ali još nije dao savršenu ocjenu 10/10.</p><p>Ocjenu svake klupe objavljuje na Instagram profilu kojeg je posebno napravio za klupe. Tamo i detaljno opisuje svoju procjenu klupe zajedno s fotografijom sebe kako sjedi na klupi i fotografijom na kojoj se vidi pogled s klupe.</p><p>Klupa u Caswell Bayu, Swanseaju u Walesu, prva je objavljena na Instagramu i dobila je ocjenu šest od deset.</p><p>Najveću ocjenu do sada ima klupa u crkvi Svetog Ivana Krstitelja u Old Sodburyju u Somersetu - koja je dobila nevjerojatnih 9/10.</p><p>- Ova klupa je blizu savršenstva. Lijepo izrađena, savršeno smještena i s ljubavlju darovana od jedne obitelji. Strpljivo sam čekao da sjednem na ovu klupu, ali vrijedilo je. Pauza na kiši i napokon malo sunca pružili su savršenu priliku za pogled, i kakav je to pogled bio. Ako ste se ikad zapitali zašto ova stranica postoji, to je za trenutke poput ovog. Čvrsta klupa, udobno sjedenje i čvrsti nasloni za ruke - napisao je za ovu klupu Sam i dodao da razlog zašto nije dobila 10/10 je taj što ne zna koja klupa će biti savršena dok ne ocijeni svoju posljednju klupu i ne razmislio najboljima.</p><p>Ako se pitate što čini lošu klupu, solidan primjer je jedna klupa u Bathamptonu, koja je dobila samo tri od deset.</p><p>- Bila je vrlo niska, prilično neudobna, nije bilo čvrste baze kao ni naslona za ruke, pogled je bio jako loš i bilo je previše ljudi. Klupi je očajnički potreban neki tretman i čišćenje - kaže Sam, a prenosi <a href="https://metro.co.uk/2020/09/02/man-spends-time-visiting-rating-public-benches-across-uk-13210588/" target="_blank">Metro</a>.</p><p> </p>