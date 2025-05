Posjetili smo novo IT koktel mjesto u Zagrebu! Tu radi TV zvijezda. Nudi se i 'pornstar'...

Grad Zagreb uvijek je 'gladan' novih mjesta za izlaske. Zato smo nakon posla odlučili testirati Tender Cocktail & Kitchen Club u ulici Franje Račkog 11, nadomak Trga žrtava fašizma. Tender je, kako kažu, troetažni hibrid koktel bara i restorana, a zamišljen je kao mjesto koje spaja zagrebačku društvenu scenu s fun dining konceptom.

Novi je to projekt Alija Mirze Mulabegovića, a svečano su ga otvorili 12. travnja. Mi smo ovoga puta došli na koktele, na tri runde. Sastavili su promišljenu listu koktela, a cijene se kreću od 9 do 13 eura za one klasične.

Foto: 24sata

Odmah na ulazu dočekao nas je nasmiješeni Armin Smajić, mladi koktel majstor koji se nakon više od 15 godina života u inozemstvu, prije šest mjeseci vratio u Zagreb.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:56 Dora je maherka za koktele | Video: 24sata/pixsell

Kokteli bez kiča - i bez štednje

Kokteli su nam dolazili brzo i bez nepotrebnog cirkusa. Nema šljokica, nema ruža i latica, nema šarenih slamki. Ali ima, i to treba naglasiti, alkohola. Za početak smo odabrali Espresso martini i Pornstar martini. 'Shaken, not stirred', kako kaže James Bond. I mi preferiramo tako...

Foto: 24sata

Espresso martini (lijevo): votka, coffee liqueur, espresso. Cijena: 10 eura

Pornstar martini (desno): votka, sparkling wine, passion fruit. Cijena: 10 eura

Svaki koktel korektno je izbalansiran, s ozbiljnim pristupom i bez razvodnjavanja. Okusi nam se sviđaju, a plus je i što nam je koktel majstor na zamolbu passion fruit zamijenio s malinom. Kofein nam je također dobro došao.

Foto: 24sata

Neočekivano nam je stigao i finger food. Tanjur nam donosi poznato TV lice, chef Petar Tucman. Gledatelji ga znaju iz 'Života na vagi' i 'MasterChefa'. Pitamo ga što nam je poslužio.

Foto: 24sata

'To vam je samo proba. Donio sam vam prženu pileću kožicu s majonezom od šafrana', govori nam.

Kombinacija okusa nam se sviđa i odlično paše uz koktele. Inače, mi smo se fokusirali samo na koktele, ali na meniju ima i zanimljive hrane. Nude se, između ostalog, štrukle (klasične hrvatske s talijanskim 'twistom'), caprese spring rolls, vitello tonatto, snack chicken tenders, hummus... Bit će tu još svega u najavi, chef Tucman voli se igrati s okusima.

A sve u talijanskom điru jer - 'Italians do it bitter'.

Foto: 24sata

Spremni smo za drugu rundu. Sad želimo probati i najskuplji koktel s menija, Manhattan, koji dođe 13 eura. Uz njega naručujemo i Amaretto sour. Koktel majstor govori nam za Manhattan da je jak i zeza nas da je za prave gangstere poput Ala Pacina i Marlona Branda.

'Ma može, savršeno za nas onda', govorimo mu. Daje nam do znanja da nam koktel može ublažiti ukoliko bude potrebno. Sviđa nam se što za svaki koktel, Armin ima svoju priču. I pažljivo nam preporučuje što da odaberemo s menija.

Foto: 24sata

Amaretto sour (lijevo): amaretto, lemon juice. Cijena: 10 eura

Manhattan (desno): rye bourbon, sweet vermouth, angostura bitters. Cijena: 13 eura

Čaše stižu opet jednostavne, bez kiča. Balans okusa je odličan, a osjećaj nakon pića - kao da koktel majstor zna točno koliko nam treba da zaboravimo sve loše iz tjedna. Amaretto sour osvježavajuć je i aromatičan. Manhattan zbilja 'udara'.

U trećoj rundi poželjeli smo koktele zanimljivih imena Paper plane i Dark'n'stormy.

Foto: 24sata

Paper plane (lijevo): bourbon, Aperol, amaro montenegro, lemon juice. Cijena: 9 eura

Dark'n'stormy (desno): spiced rum, lime juice, ginger beer. Cijena: 9 eura

Ni ovaj dvojac nije nas razočarao, odlične kombinacije okusa. Paper plane je 2020. dodan na popis službenih koktela Međunarodne udruge barmena kao piće nove ere i osvježavajuć je. Dark'n'stormy je izumljen na Bermudi početkom 20. stoljeća. Moćnog je okusa.

No, kao prave kavopije i ljubitelji voćnih okusa, naši osobni favoriti su s početka priče - Espresso martini i Pornstar martini.

Nježna glazba za uši

Prostor se proteže na tri razine: gornji kat za chill, glavni kat za minglanje oko bara i donji prostor pod imenom Bender, rezerviran za DJ gostovanja, evente i aftere. Atmosfera je ugodna, glazba 'miluje' uši. Uživali smo u klasicima Deana Martina, Bobbyja Vintona, Rickyja Nelsona, Paula McCartneya, Yvesa Montanda, Nancy Sinatre, Edith Piaf, Doris Day, Elle Fitzgerald, Louisa Armstronga...

Foto: 24sata

Svjetla su prigušena, a prostor nije prenapadno uređen. Samo detalji koji govore da ovdje stvari nisu slučajne. Sve u svemu - sinergija okusa, mirisa, melodija... zadržali su nas dva sata u opuštenoj atmosferi.

Foto: 24sata