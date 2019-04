Poslala pokojnoj majci čestitku za Majčin dan i dobila odgovor

Ella Lennon (4), iz Kilmarnocka u Škotskoj, je na Majčin dan poslala pismo svojoj mami adresirano 'Mami u raju'. To je bio prvi Majčin dan koji ne provodi sa svojom mamom, koja je prošlog prosinca preminula od raka mozga.

Nakon toga, dogodilo se nešto potpuno neočekivano. Jedan zaposlenik Royal Maila, koji je vidio pismo i na koga je adresirano, odlučio je razveseliti malu djevojčicu i odgovoriti joj.

Moja prekrasna Ella,

Hvala ti puno na ovoj posebnoj čestitki za Majčin dan. Ti si jedna u milijun za mene i jako, jako, jako te volim.

Odrastaš u jednu predivnu i pametnu, posebnu djevojčicu i jako se ponosim tobom. Iako sam na Nebu, s tobom sam svaki dan.

Puno zagrljaja i pusa,

Mama

Na pozadini pisma je bilo napisana adresa: Mama, 1 Anđelska vrata, Između oblaka, u Raju.

Ellina tetka, Linda Ross, dirnuta ovom predivnom gestom, je odlučila fotografirati ova pisma i objaviti ih na svojem profilu na Twitteru.

On my sisters 1st heavenly Mother's Day Ella sent her mummy a card, today a kind stranger from the Royal Mail used their time to reply and make a little girl so happy! Her face lit up with the biggest smile, Just shows the amazing people in this world! Can't thank you enough ❤️✨ pic.twitter.com/rlbqvdavme