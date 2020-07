Posljedica nošenja maski: Akne i šminkanje koje više nije isto

Maske za lice postale su bitan dio svakodnevnog života zahvaljujući koronavirusu. Zbog maski se povećala potražnja za proizvodima za njegu lica, a promijenile su i način šminkanja

<p>Redovito nošenje maske za nekoga može imati negativne posljedice - akne izazvane maskom.</p><h2>Što točno uzrokuje ove akne ?</h2><p>Prema dermatologici <strong>Angelini Yong</strong> stalno nošenje maske uzrokuje mikro suze, što omogućuje lakši ulazak bakterija i prljavštine koje začepljuje naše pore.</p><p>A, ispod maske nastaje i vlažno okruženje.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (kako pravilno staviti masku):</p><p>- Disanje u masku također stvara vruće i vlažno okruženje koje dovodi do stvaranja znoja, ulja i bakterija. Dodajte još činjenicu da su maske za lice po prirodi okluzivne [dizajnirane da blokiraju stvari], a to za kožu katastrofa - kaže dr. Yong koja svojim pacijentima predlaže da izbjegavaju guste, teške kreme za lice kao jedan od načina borbe protiv maske.</p><p>- Uvijek kažem svojim pacijentima da se odluče za lakše proizvode na bazi vode ... lagana hidratantna krema o također može djelovati kao dodatna zaštitna barijera i spriječiti pucanje kože - rekla je.</p><p>Prema L'Oréalu, u posljednjih nekoliko mjeseci došlo je do snažnog porasta proizvoda za dubinsko čišćenje.</p><p><strong>Jochen Zaumseil</strong>, izvršni potpredsjednik tvrtke L'Oréal u Azijsko-pacifičkom oceanu, rekao je da su popularni brendovi za njegu kože poput La Roche-Posay i CeraVe nedavno doživjeli 'veliki procvat'. U azijsko-pacifičkom području, porast potražnje za ovim proizvodima pripisan je problemima povezanim s maskama, uključujući masniju kožu i akne.</p><h2>Šminka</h2><p>Međutim, u karanteni je opala potražnja za šminkom. Zaumseil kaže kako očekuje da će potražnja za šminkom ponovno porasti kako se život vraća u normalu. </p><p>L'Oréal pak ističe kako je postojala stalna potražnja za šminkom koja se koristi iznad maski.</p><p>- Oči su sada najvidljiviji dio našeg lica. Maskara, eyeliner su sada jako popularni - rekao je Zaumseil.</p><p>Lagani proizvodi su sada hit, kao i dugotrajni ruževi koji se neće prenijeti na maske. Na YouTubeu je također pokrenut trend šminkanja i sve više vloggera radi videozapise o šminkanju prilagođenim za maske.</p><p>Konturiranje je 'out' a naglašene oči su 'in'.</p><p>- Više se fokusirajte na obrve i na sjenila za oči kako bi ih što bolje naglasili rekla je američka YouTuberica <strong>Melina Basnight</strong>, a piše <a href="https://www.bbc.com/news/world-53468051?at_campaign=64&at_custom1=%5Bpost+type%5D&at_custom2=facebook_page&at_medium=custom7&at_custom4=0CAB4D" target="_blank">BBC</a>.</p>