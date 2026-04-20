Posljednja Miss Jugoslavije i Ivan Kovačić mijenjaju pravila igre luksuznih nekretnina

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Filip Gržinčić

Na hrvatskom tržištu premium i luksuznih nekretnina sve se jasnije profilira poslovni dvojac Ivan Kovačić i Ivona Brnelić, koji svojim pristupom redefiniraju način na koji se promatra, razvija i posreduje u segmentu visokovrijednih nekretnina

Njihov rad temelji se na kombinaciji strateškog savjetovanja, međunarodnog iskustva i snažnog naglaska na dizajnu kao ključnom faktoru tržišne vrijednosti.

Ivan Kovačić i Ivona Brnelić djeluju kroz Remington Real Estate, ekskluzivnog partnera Christie’s International Real Estate za Hrvatsku, gdje zajedno pozicioniraju agenciju kao savjetodavnu platformu, a ne klasičnog posrednika u prodaji nekretnina. Njihov pristup temelji se na ideji da se današnje tržište više ne može promatrati isključivo kroz transakcije, već kroz cjeloviti razvoj nekretninskog proizvoda.

Globalno iskustvo i strateški pristup

Ivan Kovačić, osnivač i izvršni direktor, više od dva desetljeća gradi karijeru u području projektiranja, razvoja, posredovanja i savjetovanja u sektoru nekretnina. Njegovo profesionalno iskustvo obuhvaća rad s međunarodnim investitorima te projekte na više globalnih tržišta, što mu omogućuje razumijevanje šire slike investicijskih tokova i njihovog utjecaja na lokalno tržište.

Foto: Filip Gržinčić

Kao član Christie’s International Real Estate Master Circlea, Kovačić pripada ekskluzivnoj globalnoj mreži najuspješnijih agenata unutar sustava Christie’s, a dodatnu institucionalnu i diplomatsku dimenziju njegovom profilu daje i funkcija počasnog konzula Kraljevine Belgije.

Njegov profesionalni fokus, kako se navodi, nije na količini transakcija, već na njihovoj složenosti i vrijednosti. Posebno se ističe u strukturiranju zahtjevnih poslova, investicijskih projekata i luksuznih rezidencijalnih nekretnina, gdje je ključno povezivanje različitih dionika, razumijevanje pravnih i financijskih okvira te upravljanje rizicima.

Kako naglašava Kovačić, tržište nekretnina danas je izravno povezano s globalnim kapitalom, a klijenti sve manje traže posrednika, a sve više strateškog partnera koji razumije širu investicijsku sliku i aktivno sudjeluje u razvoju projekta od samog početka.

Dizajn kao alat tržišne vrijednosti

S druge strane, Ivona Brnelić donosi potpuno drugačiji, ali komplementaran profesionalni put. Iza nje je gotovo desetljeće rada uz Tinu Turner, kao i suradnja s nekim od najvećih svjetskih glazbenih imena poput Cher, Beyoncé, Ushera i Spice Girls. Njezina karijera odvijala se u okruženju visokih produkcijskih standarda, gdje su estetika, izvedba i disciplina ključni elementi rada.

Foto: Filip Gržinčić

Široj javnosti poznata i kao posljednja Miss Jugoslavije, Brnelić je nakon međunarodne karijere napravila zaokret prema dizajnu interijera, gdje danas primjenjuje iskustvo iz svijeta umjetnosti i performansa.

U kontekstu luksuznih nekretnina, kako ističe, dizajn ima stratešku ulogu – ne samo estetsku, već i tržišnu. On izravno utječe na diferencijaciju, pozicioniranje i konačnu vrijednost nekretnine. Njezin pristup temelji se na razumijevanju prostora kao proizvoda koji mora komunicirati s kupcem i izazvati emocionalni odgovor.

Brnelić naglašava da odluke u premium segmentu rijetko dolaze isključivo iz racionalne perspektive, već da prostor mora stvarati osjećaj i identitet. Upravo u toj ravnoteži između estetike, funkcionalnosti i tržišne logike, kako kaže, nastaje stvarna vrijednost nekretnine.

Partnerstvo koje mijenja tržišni pristup

Foto: Filip Gržinčić

Zajedno, Kovačić i Brnelić razvijaju model u kojem se nekretnina promatra kao cjelovit proizvod – od koncepta i analize tržišta, do dizajna, pozicioniranja i konačne realizacije. Njihov rad spaja investicijsku logiku s emocionalnim doživljajem prostora, čime se klasični pristup prodaji nekretnina zamjenjuje savjetodavnim i strateškim modelom.

U industriji koja je tradicionalno transakcijska, njihov pristup stavlja naglasak na dugoročnu vrijednost, odgovornost i personalizirani rad s klijentima. Posebno se ističe razvoj osobnog brenda kao ključnog elementa povjerenja i diferencijacije na tržištu.

Fokus na budućnost tržišta

Foto: Filip Gržinčić

U narednom razdoblju, njihov je fokus dodatno jačanje pozicije kroz analitički sadržaj, komentare tržišta i stručne kolumne, s ciljem aktivnog sudjelovanja u oblikovanju percepcije i standarda premium i luksuznog segmenta nekretnina u Hrvatskoj.

Kako navode, cilj njihova djelovanja nije samo sudjelovanje na tržištu, već njegovo dugoročno oblikovanje kroz profesionalne standarde, edukaciju i strateški pristup razvoju nekretninskih projekata.

