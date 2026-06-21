Brak pod pritiskom posla: Ove profesije su recept za razvod

Prema istraživanju postoji itekako velika povezanost između vrste posla i vjerojatnosti razvoda. Analizirano je oko 500 zanimanja u SAD-u, a razlike se uglavnom objašnjavaju radnim uvjetima, rasporedom rada i razinom stresa
Zanimanja s nestabilnim radnim vremenom, smjenskim radom i većim stresom češće imaju više stope razvoda, dok stabilniji i visoko kvalificirani poslovi bilježe niže stope. U nastavku provjerite koja su to zanimanja s najmanjom, a koja s najvišom stopom razvoda.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Zanimanja s nestabilnim radnim vremenom, smjenskim radom i većim stresom češće imaju više stope razvoda, dok stabilniji i visoko kvalificirani poslovi bilježe niže stope. U nastavku provjerite koja su to zanimanja s najmanjom, a koja s najvišom stopom razvoda. |
Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
Zanimanja s nestabilnim radnim vremenom, smjenskim radom i većim stresom češće imaju više stope razvoda, dok stabilniji i visoko kvalificirani poslovi bilježe niže stope. U nastavku provjerite koja su to zanimanja s najmanjom, a koja s najvišom stopom razvoda.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
ZANIMANJA S NAJNIŽOM STOPOM RAZVODA - 1. Aktuar, stručnjak za rizike (14,2%) -
Stručnjaci za procjenu financijskih rizika koji koriste matematiku i statistiku u osiguranju i financijama.
| Foto: Canva
2. Fizičari (17,2%) - Znanstvenici koji proučavaju zakone prirode, najčešće u akademskom ili istraživačkom okruženju.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
3. Informatičari / računalni znanstvenici (18,7%)
Stručnjaci za razvoj softvera i računalnih sustava, stabilna i visoko plaćena IT zanimanja.
Tu su i programeri (18,9%) koji se bave izradom i održavanjem softverskih rješenja, često uredski i fleksibilan rad.
| Foto: 123RF
4. Fizioterapeuti (19%) - Zdravstveni djelatnici koji pomažu pacijentima u rehabilitaciji i oporavku.
| Foto: 123RF
5. Liječnici (20,1%) - Visokoobrazovani medicinski stručnjaci s velikom odgovornošću i dugim obrazovanjem.
| Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
6. Farmaceuti (20,3%) - Stručnjaci za lijekove i njihovu sigurnu primjenu u zdravstvenom sustavu.
| Foto: 123RF
7. Atmosferski znanstvenici (20,4%) - Bave se istraživanjem vremena i klimatskih pojava u znanstvenim institucijama.
| Foto: 123RF
8. Naftni i rudarski inženjeri (20,7%) - Tehnički stručnjaci zaposleni u industriji energetike i sirovina.
| Foto: 123RF
9. Svećenici / vjerski službenici (oko 20,2%) -
Iznimka među visokoobrazovanim skupinama, s relativno stabilnim stopama razvoda unatoč različitim plaćama i uvjetima.
| Foto: David Dee Delgado
ZANIMANJA S NAJVIŠOM STOPOM RAZVODA - 1. Teleoperateri (48%) -
Poslovi prodaje preko telefona pod visokim pritiskom i stresom.
| Foto: 123RF
2. Vozači autobusa (47,8%) - Smjenski rad i dugotrajna odsutnost od kuće.
| Foto: 123RF
3. Operateri tiskarskih strojeva (47,6%) - Industrijski rad u smjenama s fizičkim i vremenskim opterećenjem.
| Foto: 123RF
4. Nadzornici u socijalnoj skrbi (47,6%) - Emocionalno zahtjevni poslovi rada s osjetljivim skupinama.
| Foto: 123RF
5. Zatvorski nadzornici (47,5%) - Visok stres i rad u sigurnosno zahtjevnim uvjetima.
| Foto: 123RF
6. Medicinske sestre na obuci (47,1%) - Početne faze zdravstvene karijere uz veliko opterećenje i učenje.
| Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA
7. Psihijatrijski asistenti (47,2%) -
Rad s mentalno oboljelim osobama, emocionalno zahtjevan posao.
| Foto: Dreamstime
8. Pomoćnici i vozači hitne pomoći (47,3%) -
Neredovito radno vrijeme i visoko stresne hitne situacije.
| Foto: 123RF
9. Masažni terapeuti (47,9%) - Fizički i emocionalno intenzivan rad s klijentima.
| Foto: 123RF
10. Ostala srodna zanimanja (do 48,3%) - Široka skupina pomoćnih i socijalnih radnika s visokim stresom i smjenskim radom.
| Foto: 123rf/ILUSTRACIJA