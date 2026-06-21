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Utječu na kvalitetu i trajanje

Brak pod pritiskom posla: Ove profesije su recept za razvod

Prema istraživanju postoji itekako velika povezanost između vrste posla i vjerojatnosti razvoda. Analizirano je oko 500 zanimanja u SAD-u, a razlike se uglavnom objašnjavaju radnim uvjetima, rasporedom rada i razinom stresa
Pleasant office workers bonding to each other
Zanimanja s nestabilnim radnim vremenom, smjenskim radom i većim stresom češće imaju više stope razvoda, dok stabilniji i visoko kvalificirani poslovi bilježe niže stope. U nastavku provjerite koja su to zanimanja s najmanjom, a koja s najvišom stopom razvoda. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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Zanimanja s nestabilnim radnim vremenom, smjenskim radom i većim stresom češće imaju više stope razvoda, dok stabilniji i visoko kvalificirani poslovi bilježe niže stope. U nastavku provjerite koja su to zanimanja s najmanjom, a koja s najvišom stopom razvoda. | Foto: 123RF - ilustrativna fotografija
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