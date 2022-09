Poslovni je stil vrlo kreativan: 7 ženskih kombinacija s kravatom

Foto: Instagram

Nekada je to bio muški detalj, no danas se moda okreće raznolikim stilskim formulama. Uglavnom je tamnih tonova, no ako je riječ o atraktivnoj boji, stilu daje poseban dojam

Klasika je izvor inspiracije i elemenata koji će ukrasiti svaki biznis look. Nerijetko ovaj modni detalj djeluje vrlo ženstveno, ovisno o načinu na koji ga nose. Floralna kravata lijepo izgleda u kombinaciji sa sličnom maramom u kosi. Zanimljiv kolorit donosi eleganciju plavih i smeđih tonova. Ovaj stil super je na razne hlače, ali i suknje. Kravata ne mora biti klasično zavezana, mašna je jedan od zanimljivih načina. Ljubiteljice avangarde vole modne igre crne i bijele. Blake Lively neko je vrijeme imala zanimljivu fazu odijela i kravata.