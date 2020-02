'Pospremi svoj krevet': Naučio je Sadama gdje mu je mjesto!

Kako ne klonuti duhom ni kad pred sobom imate najtežu prepreku? Kako se suočiti s nepravdom? Kako uspjeti? U karijeri, u životu, u borbi sa samim sobom? Admiral William McRaven - sva, ili gotovo sva iskušenja za savladavanje o kojima piše savjete - osjetio je na vlastitoj koži! McRaven je američki marinac. Malo je vojnih obuka na svijetu koje su po težini ravne toj, u kojoj časnici i dočasnici koji je vode imaju samo jedan cilj - napraviti pitomcima pakao kako bi odustali dok je još vrijeme.

Bolje je, naime, da odustanu na obuci, nego da duhom klonu na bojišnici. Tko god je gledao “Oficira i džentlmena” ili “Full metal jacket”, zna kako to izgleda: prve lekcije iz McRavenove knjige izgledaju kao da su skinute iz filma. U prvoj, na pitomčev svježe spremljeni krevet časnik baca novčić - ako ne odskoči dovoljno visoko da ga je moguće uhvatiti prilikom odskoka, krevet nije dobro spremljen. Tad sve ide iznova.

McRaven iz ovoga izvodi metaforu - čovjek koji ujutro ima savršeno spremljeni krevet, lakše brodi kroz život. Počnete li mijenjati svijet, reći će, počnite od pospremanja svojega kreveta. Puno godina kasnije on će, već kao visoki zapovjednik američke vojske, u ćeliji obilaziti Sadama Huseina. U ćeliji svrgnutog diktatora krevet nikad nije bio pospremljen. Admiral mu je u posjet doveo novu iračku vladu i zapazio čudan fenomen.

Sadamovi nasljednici drhtali su od straha! Sadam se ponašao kao da je još na vlasti. Idućih tjedana admiral mu je svakoga jutra dolazio u sobu kako bi mu pokazao gdje mu je mjesto, a onda tu životnu epizodu pretvorio u životnu lekciju ove knjige (jednu od deset) koja pokazuje kako se suočiti s nepravednim moćnicima - u nekim drugim epizodama dane su preporuke za suočenje s nepravdom kao takvom. Marince, naime, izlažu i nepravdi - kako bi je dočekali spremni.

Za razliku od Europljana, naročito Nijemaca (koji boluju od nezaobilazne, ali štetne platonističke metafizike i njezinih hegelijanskih derivata) i Rusa (koji su opsjednuti dostojevštinom, ljubavlju spram patnje i slično), Amerikance, i Anglosaksonce uopće, metafizika nije ni okrznula. Oni su od jutra do mraka posvećeni prezrenom pragmatizmu, u čemu self help čini cijeli kontinent. Američki su self help udžbenici praktični, pametni, korisni, jednostavni i zdravi za život.

Oni pokazuju najkraći put do poželjnih praksi, kakve god one bile. U McRavenovoj knjizi nema ni jedne suviše rečenice, ništa ne nedostaje, to je lijepo skrojena knjižica koja nije bez razloga postala bestseler na listi New York Timesa. A evo i jedne od dramatičnih epizoda McRavenova života. On je, već u zreloj dobi, skakao s padobranom, kao i toliko puta prije. No nije bilo kao prije. Pao je, naime, na otvoreni padobran čovjeka koji je iskočio prije njega...

'Padao sam više od tisuću metara prije nego što mi se padobran otvorio. Dobra vijest, iznad glave mi se uzdizala potpuno otvorena kupola. Loša vijest, sila otvaranja padobrana rascijepila mi je zdjelicu u širini od gotovo 12 centimetara. Trbušni mišići odvojili su se od zdjelične kosti, a mišići leđa i nogu teško su bili ozlijeđeni silom otvaranja padobrana. Činilo se da je to kraj moje karijere. Da biste bili dobar mornarički specijalac, morate biti u izvrsnoj kondiciji. To, međutim, nije bio kraj.'

McRavenova knjiga opisuje kako se izvukao iz te i nekih drugih situacija. Amerikanci su takvi, uvijek se dočekaju na noge. Borbeni su, a u njihovu rječniku riječi “predaja” i “nemoguće” ne opisuju stvarnost, nego služe kao poticaj. Ukratko, pročitajte ovo, budite marinac na fronti života!

