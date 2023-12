Postala je Instagram zvijezda u 97. godini života: 'Nikad nije kasno isprobati nešto novo'

Guy Wiggins umro je tri mjeseca nakon svog 100. rođendana 2020. godine, a supruga Dorothy bila je shrvana. U braku su bili čak 61 godinu te se nisu nikad svađali. Konstantno su bili skupa te se ona, ostavši udovica, osjetila izgubljenom. No, nakon nekog je vremena shvatila da joj treba neki hobi, mora se snaći u novom životu.

Provodila je dane slažući foto albume koje su ispunili tijekom dugogodišnjeg braka, no odlučila je pronaći neku novu aktivnost kako bi izgradila život bez njega. Kako bi je oraspoložio, njezin je sin Noel predložio prijatelju novinaru Michaelu Astoru da snimi dokumentarac o njoj, prenosi The Guardian.

Predložio mu je da snimi svakodnevicu majke, kako bi se imala čemu veseliti.

Nekoliko mjeseci nakon te odluke, Astor je počeo objavljivati videe iz Dorothyne svakodnevice. Ona bi se sredila i išla u grad te komentirala sve i svašta, kako bi gdje išla, Astor je radio videe. Ubrzo je postala popularna, ljudi su je primijetili i zavoljeli.

Sada je ona zvijezda mreža, komentira sve, od lokalne hrane i restorana do mjuzikla i kazališnih programa. A otkriva i razne načine zavođenja, te u jednom videu komentira kako je dobro piti vino uz svaki obrok.

Godinu dana nakon što je Astor otvorio profil @dorothylovesnewyork, prati ga više od 100.000 pratitelja na Instagramu.

Postala je zvijezda društvenih medija, a komentirala je i novu slavu koju nije očekivala.

- Mobiteli su super izum i olakšavaju nam život, ali mislim da su društveni mediji glupi. Ljudi koji strancima pričaju stvari o svojim životima samo su glupa stvar. Nisam nimalo zainteresirana za to - komentirala je.

Iako zapravo ne odobrava život Influencerice niti provjerava objave i videe koje Astor objavljuje, veseli je čitati komentare.

- Drago mi je što su ljudi inspirirani mojom dugovječnošću i stavom. Bila sam model te sam se školovala za glumicu, pa mi ne smeta da ljudi vide kako me Michael snima. Njujorčani tome ne pridaju neku veliku važnost - komentirala je.

Ipak, među objavama se ističe jedna posebna.

- Čak devet milijuna ljudi gledalo me kako igram tenis i serviram, što me oduševilo. Čak je teniska legenda Chrissie Evert to komentirala. Nikada neću prestati igrati tenis - izjavila je Dorothy.

Iako ona i Astor snimaju većinu dana, stigne se podružiti i sa svojim prijateljima.

Drži se 'svetog sata koktela', koji je imala svakodnevno s pokojnim suprugom Guyem.

- Uvijek sam vrlo otvorena. Ako mi se nešto ne sviđa, dat ću to ljudima do znanja. Guy i ja ne bismo podnijeli sranja ni od koga - iskrena je Dorothy, čiji je suprug bio slikar i diplomat.

Ljudi su oduševljeni koliko je vitalna te se dive njezinom načinu razmišljanja.

- O sebi mislim isto kao i prije. Ako kažete da ste stari, tako ćete se ponašati i misliti i o sebi. O tome ne razmišljam, moja osobnost ista je godinama, a čini mi se da ljudi uživaju u mom društvu - istaknula je.

Za nju nema usporavanja, nastavit će snimati videe, ona i Astor nastavljaju avanturu.

- Uvijek me snima dok nešto radim. Guy bi bi oduševljen da to vidi, jedva sam ga nagovorila da koristi e-mail - otkrila je Dorothy.

Tri godine nakon njegove smrti, Dorothyna tuga nije nestala, ali je naučila živjeti s njom.

- Imali smo čaroban život, no to nije dovoljno. Život ide dalje i nikad nije kasno isprobati nešto novo - zaključila je.