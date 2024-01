Postala prva liječnica u Americi, a sve zbog bolesne prijateljice

Elizabeth Blackwell bila je prva žena u Sjedinjenim Američkim Državama koja je stekla medicinsku diplomu. Rođena je u Bristolu u Engleskoj 1821. godine, a u dobi od 11 godina preselila se s obitelji u Sjedinjene Američke Države. Njezin otac Samuel pobrinuo se da njegove kćeri dobiju dobro obrazovanje. Iako je kao mlađa osjećala "gađenje" prema proučavanju tijela i fiziologije, kad joj se prijateljica razboljela, promijenila je mišljenje. Prije nego što je umrla, prijateljica je rekla Elizabeth da se o njoj brinula "liječnica" da bi manje patila i tako potaknula Elizabeth da postane liječnica.

Foto: Mihaela Erceg

Elizabeth je odlučila potražiti savjet od nekoliko liječnika koje je poznavala kako postupiti. Svi su joj rekli da bi to bilo nemoguće. Čak i kad bi bila primljena na medicinski fakultet, rekli su joj da ne bi mogla diplomirati. Neki su joj čak savjetovali da se preruši u muškarca. Ali Elizabeth to nije obeshrabrilo, nego upravo suprotno. Prijavila se na više od deset medicinskih škola. Dobila je nekoliko odbijenica prije nego što je konačno, u listopadu 1847., stiglo pismo o prihvaćanju s Geneva Medical Collegea u sjevernom dijelu države New York. Diplomirala je 23. siječnja 1849. uz veliko zanimanje i odobravanje javnosti. Nastavila se usavršavati u Londonu i Parizu. Nažalost, njezin cilj da postane kirurginja propao je kad je dobila infekciju zbog koje je izgubila lijevo oko. Početkom 1850-ih je s još dvije liječnice utemeljila njujoršku bolnicu za siromašne žene i djecu. Liječili su siromašne pacijente i pružali medicinsku obuku ženama.

Kinu pogodio najsmrtonosniji potres u povijesti svijeta

Najsmrtonosniji potres ikad zabilježen zatresao je kinesku pokrajinu Shaanxi 23. siječnja 1556. godine. Procjenjuje se da je poginulo oko 830.000 ljudi. Većina ljudi na tom području je u to vrijeme stanovala u pećinama napravljenima od prapora koje su se urušile. Moderne procjene, na temelju geoloških podataka, procijenile su jačinu potresa na oko 8 stupnjeva prema Richterovoj ljestvici. Smatra se da je to treća najgora prirodna katastrofa u povijesti.

Foto: 123rf

Preminuo Salvador Dalí

Godine 1989. godine preminuo je Salvador Dali, španjolski slikar, pisac i autor filmova. Povijest ga pamti kao jednog od najpoznatijih predstavnika nadrealizma u slikarstvu. Među njegovim velikim opusom ipak je najpoznatija slika "Postojanost pamćenja" (Mekani satovi). Na području igranog filma surađivao je s Alfredom Hitchcockom na filmu "Začarana". Sa svojim prijateljem, redateljem Luisom Buñuelom radio je na avangardnim filmovima "Andaluzijski pas" i "Zlatno doba".

Foto: Library of Congress

