Postao je zvijezda YouTubea i pokrenuo kulinarski kanal u 79. godini, prati ga oko 17.000 ljudi

Meksikanac Carlos Elizando pakirao je vrećice u trgovačkom lancu, no zbog korone je ostao bez posla. Pokrenuo je kulinarski YouTube kanal i sad ima gotovo 17.000 pratitelja i vlastite proizvode

<p>Carlos Elizondo (79) s nadimkom Tito Charly odlučio je pokrenuti online karijeru, piše<a href="https://www.delish.com/food-news/a32802321/former-grocery-store-worker-tito-charly-youtube/"> Delish.</a></p><p> </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Anastasia (6) rodila se s cerebralnom paralizom, a sad na YouTubeu zarađuje milijune</p><p>Na YouTubeu Carlos objavljuje snimke svojih kulinarskih savjeta i recepte za omiljena jela poput grilanog sira sa šunkom i drugih jela. Namirnice sam proizvodi. Za svaki recept koristi vlastite proizvode, uključujući sir, suho meso i slične namirnice koje prodaje preko WhatsAppa.</p><p>Carlosova je supruga preminula prije nekoliko godina, a kćeri su se udale i odselile. No jedna od njegovih kćeri je iza kamere i pomaže mu snimiti njegov show i proslijediti narudžbe. Kaže kako mu unuk pomaže oko tehnologije.</p><p>Njegovi se proizvodi prodaju u čak šest gradova u Meksiku, a nada se kako će ih uskoro moći slati i diljem svijeta. Upravo je zbog toga na svoje objavio postavio engleske titlove, pa ga može pratiti više ljudi. </p><p> <style type="text/css">.embed-container { position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; max-width: 100%; } .embed-container iframe, .embed-container object, .embed-container embed { position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; } </style> </p><p>Otac je tri kćeri i šestero unučadi, a odlučio je raditi kad je napunio 70 godina i zaključio da mu nedostaju obveze. Na nagovor prijatelja prije sedam godina prihvatio je posao u obližnjem supermarketu u Monterreyu gdje je radio na pakiranju vrećica za kupce. Radio je četiri sata na dan, no zbog pandemije su mu dali otkaz. Zato je odlučio pokrenuti novu karijeru online.</p><p>- Moja supruga je bila odlična kuharica, kao i svekar. Od njih sam naučio mnoštvo ludih ideja. Uvijek sam bio pozitivan i volio gledati prema naprijed. Nema ograničenja, samo izazova i uvijek postoji način - kazao je on za <a href="https://mexiconewsdaily.com/news/coronavirus/grocery-store-bagger-79-becomes-a-youtuber-with-his-cooking-channel/">Mexiconewsdaily </a>komentirajući svoje kulinarsko umijeće.</p><p> </p>