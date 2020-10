Postat ćete tata? Top 16 savjeta kako se pripremiti za tu ulogu

Bez obzira jeste li o tom trenutku oduvijek sanjali ili ste se iznenadili doznavši da ćete postati otac, u svakom slučaju valja se dobro pripremiti za dolazak bebe i novu životnu ulogu

<p>Roditeljstvo je trenutak koji mijenja i definira vaš život. Normalno je da su vam osjećaji pomiješani te da ste iskusili sve od ushita do ogromnog straha, čak i ako ste oduvijek željeli dijete, piše <a href="https://www.healthline.com/health/preparing-for-fatherhood#you-count">Healthline</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Zašto trudnice žude za određenom hranom</p><p>Da budemo posve iskreni, teško se osjećati posve spremnim za ulogu oca. Stoga donosimo nekoliko ideja koje će vam olakšati pripremu i omogućiti da se brže uživite u svoju novu životnu ulogu.</p><h2>1. Istražite</h2><p>Naravno da vi niste onaj koji će iskusiti trudnoću, no to ne znači da ne morate biti dio trudnoće i iskustva poroda. Isto vrijedi i za roditelje koji su se odlučili za posvajanje ili surogat majku. Uvijek postoji način da se uključite u to iskustvo.</p><p>Na tržištu je mnogo knjiga namijenjenih budućim očevima, no ne morate se ograničiti na njih. Pridružite se nekoj grupi na društvenim mrežama ili sličnim stranicama gdje možete dobiti informacije.</p><p>Ako partnerica pati od simptoma trudnoće poput mučnine ili žgaravice, istražite i taj aspekt pokušavajući razumjeti kako se ona osjeća da biste joj bili bolja podrška. Kad stigne vrijeme za trudove, porod i brigu o novorođenčetu, spoznaja što vas očekuje poboljšat će cjelokupno iskustvo. Pripremite se i unaprijed pročitajte sve o carskom rezu i vaginalnom porodu, dojenju, mijenjaju pelena i dojenačkoj prehrani.</p><h2>2. Ostanite zdravi</h2><p>Očekivanje dolaska bebe odličan je period da se fokusirate na vlastito zdravlje. Ako pušite, prekinite s tom navikom. Znanstvenici su dokazali da izloženost trudnice duhanskom dimu može voditi do razvoja urođenih srčanih mana kod novorođenčadi.</p><p>Kakve su vam prehrambene navike? Kvalitetna prehrana će vam pomoći izdržati duge dane i noći koji su pred vama. Ako biste imali koristi od manjih promjena prehrambenih navika, svakako ih primijenite i dodajte vlakna i hranu koja potiče imunitet na vaš tanjur. Dodatno, ako već dugo niste bili na sistematskom pregledu ili ste zaboravili posjetiti obiteljskog liječnika, morate se cijepiti i slično, sad je vrijeme da to učinite.</p><h2>3. Razgovarajte</h2><p>Sad je idealno vrijeme da započnete razgovor o tome kakav roditelj planirate biti. To je tema o kojoj ćete razgovarati s partnericom, pa prodiskutirajte jeste li oboje pobornici dojenja. Istraživanja pokazuju da je podrška očeva nužna za uspješno dojenje. Želite da beba spava u kolijevci uz vaš krevet ili u vlastitoj sobi odmah čim dođe kući? Hoćete li oboje raditi? Hoće li dijete u vrtić nakon porodiljnog ili imate druge opcije?</p><p>Sve su to za sad samo teoretski razgovori i kad beba stigne možda ćete promijeniti mišljenje o nekim temama. Možda će dojenje biti veći izazov nego što ste očekivali ili ćete se predomisliti oko platnenih pelena koje ste zagovarali.</p><p>Također, ovi razgovori za sad još neće rezultirati konkretnim potezima, ali su svakako važni jer vam omogućuju da se usuglasite s partnericom oko važnih odgojnih tema i discipliniranja mališana prije nego što se pretvori o malog razmaženka.</p><h2>4. Igrajte timski</h2><p>Kad je riječ o usuglašavanju mišljenja, sad je vrijeme da zaigrate kao timski igrač i umjesto "ja" počnete primjenjivati "mi". Vi, vaša partnerica i dijete povezani ste doživotno čak i ako se vaša romantična veza s partnericom ne nastavi. Stoga je pametno situaciju promatrati kroz taj aspekt i odustati od nadmetanja ili drugih znakova da ste si na prvom mjestu ipak samo vi.</p><p>Ako je vaša partnerica iscrpljena jutarnjim mučninama i drugim tegobama, pomozite im jer tako pomažete i svojem djetetu. Kad dođu kući, hranite ih, preuzmite na sebe kućanske poslove i svakog dana pronađite način da olakšate partnerici jer je to način kako skrbiti o obitelji.</p><h2>5. Kakav otac želite biti</h2><p>Nemaju svi sjajne odnose sa svojim očevima. Ako ste među sretnicima koji je sa svojim tatom postigao dobru vezu, možda ćete željeti biti poput njega i to je predivno. No ako je on uzor za koji mislite da ga je teško dostići, osjećat ćete se nervozno u ulozi oca. No dobra vijest je da samo i jedino vi odlučujete kakav ćete roditelj biti svom djetetu. Pronađite vlastite uzore ili stvorite izmišljeni. Odluka je samo na vama.</p><h2>6. Družite se s drugim očevima</h2><p>Stvorite nova poznanstva i pronađite prijatelje među drugim očevima. Netko tko je već prošao iste izazove može vam dati savjet ili vas saslušati s razumijevanjem, a dobro je znati i da uvijek imate koga pitati za stvari koje vas zbunjuju ili zbog kojih ste u dilemi.</p><p>Postoje razne online grupe, ako i one koje možete pronaći kroz rodilišta ili vaše obiteljske liječnike.</p><h2>7. Ne propuštajte preglede</h2><p>Redoviti trudnički pregledi su odlična način da uživate u trudnoći. Na ultrazvuku ćete ugledati svoje dijete, moći ćete prvi put čuti otkucaje bebina srca, a čak i rutinski pregledi će vam omogućiti da se povežete s trudnoćom i naučite više o onom što vas očekuje.</p><p>Imate priliku pitati liječnike što vas zanima, otkriti što očekuje vašu partnericu i naučiti više o bebinom razvoju. Ako zbog posla ili drugih obveza ne možete nazočiti baš svakom pregledu, zamolite partnericu da pronađe termin koji odgovara i vama kako biste mogli ići zajedno. Isto možete nastaviti i s redovnim pedijatrijskim pregledima kad se beba rodi.</p><h2>8. Prihvatite promjene u seksualnom životu</h2><p>Roditeljstvo definitivno može ostaviti traga na vašem seksualnom životu. Otkad ste prvi put čuli da postajete otac, preplavilo vas je na tisuće emocija koje ste htjeli podijeliti s partnericom te ih intenzivno proživjeti kroz intimnost, no nervozni ste oko pitanja može li to naštetiti bebi, ili ste samo zbunjeni.</p><p>Ovo je još jedno područje u kojem je otvorena komunikacija ključna. Čut ćete mnoge šale o tome kako je vaš seksualni život završio ili kako će trudnoća promijeniti ženino tijelo. Ti komentari nisu od pomoći i mogu dodatno utjecati na emocionalnu kompleksnost roditeljstva.</p><p><br/> Vrlo je važno da ste senzibilni za sve promjene koje zajedno prolazite, od nedostatka sna, dojenja do emocionalnog utjecaja činjenice da imate novorođenče. Važno je da s partnericom razgovarate o njezinim potrebama, ali istaknete i vaše kad je riječ o intimnosti i seksu. Možda niste znali, ali seks nakon trudnoće možete postati još bolji. Vi i partnerica ste spojeni neraskidivom sponom i dijelite iskustvo roditeljstva, što mnoge parove dodatno zbližava.</p><h2>9. Slavite uspjehe</h2><p>Često se napredovanje trudnoće i razna slavlja vrte oko trudnica i njihovih uspjeha, no i vi ste dio svega toga. Ako je partnerica organizirala darivanje za bebu, dogovorite se da pozovete i muškarce. Ako idete u kupovinu opreme za dijete, sudjelujte u nabavci, Vodite dnevnik o tome kako se osjećate. Fotografirajte tijekom trudnoće jer dokumentiranje tih životnih promjena za vas je jednako važno kao i za ženu.</p><h2>10. Pronađite svoje mjesto</h2><p>Za dolazak bebe mnogo toga treba pripremiti. To nije samo stvar skrbi o malenom biću. Morate stvoriti prostor, uštedjeti novac, potražiti pedijatra, kupiti odjeću i opremu. Možda će vas oduševiti svi ovi aspekti očekivanja, a možda otkrijete da se bolje snalazite u samo jednom od tih područja. Potražite način kako se uključiti u pripreme, a možete se zabaviti i sljedećim:</p><h2>11. Budite komunikator</h2><p>Novorođenče u ljudima budi ono najbolje, ali i ono najgore. Sjetite se da ste partnerica, beba i vi isti tim. Vi zajedno odlučujete o tome tko će biti nazočan na porodu, koliko brzo nakon toga želite primiti prve goste, koga želite blizu sebe po povratku iz rodilišta. Ako obitelj ili prijatelji preispituju vaše odluke, važno je progovoriti i braniti ih. Normalno je i zdravo postavljati granice.</p><p>Ako želite slaviti rođenje djeteta sa svima koje poznajete odmah po povratku iz rodilišta, sjajno. No ako želite ograničiti broj posjetitelja i provesti vrijeme sa svojom obitelji bez drugih, to je jednako sjajno. Vi drugima morate dati do znanja što želite ili ne želite učiniti kao obitelj.</p><h2>12. Branite partnericu</h2><p>I to ne samo pred nasrtljivim članovima obitelji. To znači da ćete tijekom trudničkih pregleda ili samog poroda morati biti njezin glas i postavljati pitanja kojih se nije sjetila. To znači da ćete je podržavati u odluci da se vrati na posao ili da ostane kod kuće.</p><p>To ujedno znači da ćete je aktivno promatrati kako biste uočili simptome postporođajne depresije i pomogli joj da dobije stručnu pomoć. Vi ste snaga koja pomaže njezinom zdravlju. A za vašu bebu je dobro kad ima dva zdrava roditelja.</p><h2>13. Podijelite odgovornosti</h2><p>Da, pomagali ste tijekom trudnoće, no trebali biste ostati uključeni i nakon bebina dolaska kući. Mnogi očevi se u ranim danima nakon poroda osjećaju izostavljeno, osobito ako partnerica doji. Možda zato imate dojam da vaša uloga nije važno, no to nije točno. I vi možete itekako sudjelovati pomažući oko mijenjanja pelene, i to ne samo tijekom dana nego i noću.</p><p>Možete kupati bebu, maziti se s njom, čitati joj, odabrati posebnu pjesmicu koju ćete joj pjevati ili je zajedno slušati kad je vrijeme za spavanje. Ako partnerica ne doji, možete pripremiti formulu i hraniti bebu, ili ako doji pomoći da se beba podrigne nakon jela. Možete partnerici donositi hranu i piće te preuzeti na sebe kućanske poslove poput kuhanja, pranja i čišćenja. U konačnici, možete omogućiti partnerici da se naspava tako što ćete na sebe preuzeti potpunu skrb o djetetu makar nekoliko sati.</p><h2>14. Zadržite humor</h2><p>Roditeljstvo nije jednostavno. Iscrpljujuće je, teško i komplicirano. No istovremeno je zabavno, uzbudljivo i nagrađujuće. Kroz dobre i teške trenutke najlakše ćete proći ako se budete sposobni smijati. Kad se niste naspavali i svaka pelena izgleda kao eksplozija, ili ste u kavu slučajno ulici bebinu formulu, vaša sposobnost da se nasmijete će vam pomoći da premostite teške trenutke.</p><h2>15. Spavajte</h2><p>Vaša partnerica treba san. Vi trebate san. Beba treba san. Postoje mnogi pristupi kako to ostvariti, no tek metodom pokušaja i pogrešaka vi ćete pronaći idealnu formulu za vašu obitelj. Važno je da svi spavaju. Vi možda sutra idete na posao, ali ide i partnerica. Spavajte u smjenama, drijemajte kad možete, podijelite zadatke kako bi partnerica i vi dobili vrijeme za odmor. Što god radili, osigurajte da svi u kući dobiju dovoljno vremena za spavanje.</p><h2>16. Vi ste važni za bebu</h2><p>U životu vašeg mališana biti će mnogo faza. Ponekad ćete se osjećati isključeno ili nevažno. Teško se vratiti na posao ubrzo nakon bebina dolaska ili se osjećati kao sekundarni skrbnik. No činjenica da radite i imate posao ne čini vas lošim roditeljem - vi na taj način skrbite za svoju obitelj.</p><p>Biti će trenutaka u kojima ćete sjati od sreće, poput onog kad vaše maleno spontano izgovori "tata" prvi put. Ili kad vaša beba želi da je jedino vi ušuškate na spavanje pjevajući omiljenu pjesmicu.</p><p>Roditeljstvo je cjeloživotno, a vaša prisutnost u životu djeteta je dar kojim svakodnevno toj ideji dajete smisao i svrhu.</p>