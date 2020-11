Posteljinu u zimskim mjesecima treba mijenjati nešto drugačije

Zimi manje vremena provodimo vani što dovodi do toga da smo češće zamotani pod dekom u našem krevetu. Evo koliko bi često onda trebali mijenjati vašu posteljinu

<p>Svi imaju svoja pravila mijenjanja posteljine no stručnjaci imaju svoja mišljenja koja definitivno treba uzeti u obzir. </p><p>- Zimi je sasvim prihvatljivo mijenjati plahte svaki drugi tjedan - rekao je Jean Calleja iz tvrtke 'The Eco Laundry Company'.</p><p>Međutim, to 'pravilo' doista ovisi o nekoliko čimbenika - počevši od toga kada i koliko često se tuširate, smatra Katie Brown, vlasnica kemijske čistionice 'Rytina Fine Cleaners'.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (trikovi za dom):</p><p>Ako se tuširate prije spavanja, svaki drugi tjedan je sasvim dovoljno za mijenjanje posteljine. Ali, ako ne, trebali bi je mijenjati češće.</p><p>- Odlazak u krevet nakon dugog dana s kožom koja je puna ulja ili znojna zaprljat će vam plahte bez obzira na godišnje doba - kaže Katie.</p><p>Ako se danju izležavate u krevetu, ili radite iz kreveta, možda bi trebali češće mijenjati posteljinu.</p><p>- Ako radite iz kreveta mijenjajte posteljinu jednom tjedno - savjetuje Brown.</p><p>Ako svoj krevet dijelite s partnerom, u obzir treba uzeti i njihove navike. Ako se i vaš partner tušira prije spavanja, možete se držati 'pravila' da posteljinu mijenjate svako drugi tjedan. Ali, ako se vaš partner ne tušira prije spavanja ili se po danu izležava u krevetu, posteljinu bi trebali češće prati, smatra Brown.</p><p>Međutim, njezino najvažnije pravilo je ako je posteljina vlažna, bez obzira na razlog, najbolje je oprati sljedeći dan, piše <a href="https://www.wellandgood.com/when-should-you-wash-your-sheets-winter/">Well and Good.</a></p>