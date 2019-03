Postoje stvari koje u životu ne bi trebalo tolerirati - baš nikad

Sasvim je u redu biti pomalo sebičan i staviti sebe na prvo mjesto. Nema ničeg plemenitog dopustiti nekome da vas gazi, ponižava i konstantno prenosi negativnu energiju.

No, mnogi to dopuštaju, a zašto? To je pitanje na koje sa sigurnošću ne mogu odgovoriti ni oni sami.

Ponekad je teško postaviti granicu i biti siguran što tolerirati, a što ne. No, jednostavno pravilo pomoći će vam u tome - izbjegavajte sve zbog čega se osjećate loše, koliko god možete. Zapamtite, jednom se živi, a taj život ne traje pretjerano dugo. Budite sretni jer to zaslužujete i na to imate pravo.

Ovo su stvari koje ne treba tolerirati u životu:

Život u kojemu nema uzbuđenja i strasti

To je ono što vas pokreće - strast. Ona vam daje nevjerojatnu energiju da napravite stvari za koje ste mislili da ne možete, i to s lakoćom I užitkom. To je život prepun dobre energije, veselja, sreće, uzbuđenja... To je ono kako bi svaki čovjek na ovom planetu trebao živjeti.

Foto: Dreamstime

Ljude koji crpe dobru energiju

To zbilja nikome ne treba, pa čak i kad se radi o najbližim članovima obitelji. Ljude koji konstantno godinama na vas prenose negativne emocije - ne zaslužuju da na njih trošite previše vremena. Brz grižnje savjesti ih izbjegavajte, a kada pomislite pokleknuti, sjetite ste da ste vi sami sebi ipak važniji, i to je u redu.

Budite svoji i ne dopustite nikome da vas pretvori u ono što niste jer nikada nećete biti sretni. Onaj tko vas iskreno voli, voljet će vas upravo takvima kakvi jeste i izbjegavat će svim silama činiti ono zbog čega ste nesretni.

Izbjegavajte i sve ostalo što u vama potiče stvaranje loše energije - od objava na društvenim mrežama do situacija za koje ste sigurni da vam ne odgovaraju.

Foto: Dreamstime

Nagomilane stvari koje 'guše'

Što više stvari oko sebe imate, manje dobre energije će biti u vama. Sjetite se, ako ste to iskusili, najsretniji ste bili kada ste imali malo stvari. To vam je kao da dođete po namirnice u maleni kvartovski dućan ili ogroman supermarket.

Možda su cijene u malom nešto veće, no supermarketi zbilja znaju iscrpiti čovjeka - upravo zbog previše svega i svačega u njima. Počnite bacati nepotrebne stvari ili ih darivati, brzo ćete primijetiti kao da vam teret na leđima postaje sve lakši.

Izgovori, izgovori, izgovori

Da, izgovori i izbjegavanja mogu toliko iscrpiti čovjeka da je to nevjerojatno. Što više odgađate i pronalazite izgovore, problem kao da postaje sve veći, kao da ga time hranite. Razmišljate o njemu, kopka vas, javljaju se sumnje...

Naiđete li na problem, ne smišljajte izgovore, jer neće se riješiti samo. Odmah krenite u akciju i pokušajte riješiti situaciju, osjećat ćete se puno bolje.

Foto: Dreamstime

Loše zdravlje zbog 'gluposti'

Svi mi imamo samo to tijelo sa kojim smo se rodili, drugog nema. Nema adekvatnih rezervnih dijelova kad propadne. Brinite se o njemu. Uvijek imajte na umu što mu šteti, a što je dobro za njega - brinite o zdravlju jer ono određuje kvalitetu života.

Posao koji iscrpljuje svu energiju

Koliko god vam taj posao trebao, odvagnite koliko je zbog njega vrijedno ugrožavati psihičko i fizičko zdravlje. Stres i nezadovoljstvo zbog posla utječu na svaki aspekt vašeg života, uvlače se u svaku poru vašeg tijela - i izjedaju ih polako, ali sigurno.

Sjetite se što bi vam teže palo, da izgubite obitelj i ona izgubi vas ili posao. Teško je u današnje vrijeme pronaći adekvatan posao, ali to ne znači da ne treba pokušavati. Čovjek koji pokuša možda će uspjeti, a ona koji niti ne pokuša - sigurno uspjeti neće.