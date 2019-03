Postoji 11 tipova orgazma: Evo koji su i kako ih možete postići

Kao što ne želimo svaki dan jesti isto jelo ni nositi istu odjeću, tako bi većina, ako postoji alternativa, sigurno rado isprobala i različite orgazme.

Nekim je orgazmima fokus isključivo na vagini, a drugi će uzrokovati 'potrese' na mjestima za koja nismo ni znali da mogu biti erogene zone. A svaka žena sebi duguje otkriti baš svaki koji može, tvrdi ginekologica dr. Sherry Ross.

Orgazmi tako idu od klitorisnog orgazma do klimaksa bradavica, preko nekih za koje većina nas nikad nije čula. A evo koje sve vrste orgazma žensko tijelo može doživjeti. I kako.

1. Klitorisni orgazam

Klitorisni orgazam - onaj kojem se okreće većina žena kad žele doživjeti uzbuđenje i opuštanje koje orgazam pruža. Najlakše se postiže, ali je i individualna stvar jer, kako kaže dr. Ross, svaka žena voli dodire na drugom dijelu tog malog organa.

Foto: Photographer: Artem Furman

- Klitoris je jako osjetljivi dio ženskog tijela i sadržava milijune živčanih završetaka, slično penisu kod muškaraca - objašnjava dr. Ross i kaže da zbog direktnih ili indirektnih dodira (preko odjeće ili 'preko' usnica) klitoris raste zbog krvi koja njime prolazi.

2. Orgazam G točke (vaginalni orgazam)

G točka se nalazi ispred prednjeg vaginalnog zida, negdje na pola puta između vaginalnog otvora i cerviksa, kaže dr. Ross i napominje da ju je moguće osjetiti ako se stavi prst u vaginu i pomakne prema naprijed, a na dodir G točka podsjeća na malu, spužvastu, hrapavu izbočinu.

Nježnim pritiscima na G točku mnoge žene mogu sebe dovesti do 'orgazma G točke', koji se naziva i vaginalni orgazam, a G točka kod uzbuđenja bubri baš kao i klitoris. Dr. Ross kaže da nježan pritisak na tu točku vlastitim ili partnerovim prstom, penisom ili vibratorom, većinu žena dovodi do snažnog orgazma.

3. 'Kombinirani' orgazam

Foto: Andrey Guryanov

Ako možete podnijeti orgazam snage tri ili čak četiri vaginalna orgazma, ovaj je orgazam za vas, kaže dr. Ross i objašnjava da do njega dolazi kad se istovremeno nadražuje više erogenih zona, npr. kod vaginalne penetracije i diranja klitorisa i bradavica istovremeno.

- Što je više stimulacija, veći će protok krvi nastati i potaknuti će jači orgazam - kaže ginekologica i voditeljica medicinskog centra 'Hall Center' u Kaliforniji, dr. Hall, i preporučuje da žena bude na muškarcu u ovom slučaju, tako da njene i njegove ruke budu slobodne da mogu dodirivati njene dojke, stražnjicu ili klitoris. Druga je opcija začiniti stvari vibratorom, naravno.

4. Analni orgazam

Iako analni seks nije svim ženama najdraži, a neke čak i zaziru od njega, ima i onih koje ga vole pa je ovo za njih prava stvar. Budući da su anus i rektum vrlo blizu klitorisa i vagine, i povezani su tankom linijom tkiva zvanom perineum, dijele neke završetke živaca koji su vrlo osjetljivi i stimulativni za mnoge žene, kaže dr. Hall, ali ističe kako ovaj orgazam nije za sve i kako ženi mora biti potpuno ugodno pri analnom seksu.

Foto: net.hr

5. Duboki vaginalni orgazam erogenih zona

I žene i seksualni stručnjaci kažu da klitoris i G točka nisu jedini izvori užitka ispod pojasa žene. Kažu da unutar vagine postoje još mnoge točke koje, ako se diraju na pravi način, mogu uzrokovati jaki orgazam koji je poznat i kao 'duboki vaginalni orgazam'.

Prvo se tako spominje A točka, koja se nalazi skroz naprijed na prednjem vaginalnom zidu, odmah iza cerviksa, a ginekologica dr. Hall kaže da se ta točka i vidi pregledom vagine te da su ligamenti na tom mjestu sačinjeni od brojnih osjetljivih živaca.

Dr. Hall kaže da, ako se to mjesto dobro stimulira prstima, vibratorom ili ga penis dodiruje pri odnosu, može biti jako ugodno jer, kako kaže, može uzrokovati ugodne kontrakcije cijelog područja maternice.

6. 'Squirting' orgazam

Foto: Fotolia

Ženska ejakulacija ili 'squirting' dokazano postoji - ponekad, kad je žena jako uzbuđena, žlijezde na površini uretre proizvode i izbacuju tekućinu prije ili za vrijeme orgazma. Dr. Ross kaže da se još raspravlja odakle točno ta tekućina dolazi, a dodaje da je bistra, i da ne nalikuje na mokraću, da je može biti malo ili mnogo, ovisno o ženi

7. Cervikalni orgazam

Iako mnoge žene o cerviksu razmišljaju samo kod karličnog pregleda u trudnoći, on može biti erogena zona i dovodi do posebnog tipa orgazma, kaže dr. Hall i napominje da ga neće doživjeti svaka žena jer je nekima cerviks preosjetljiv na direktan dodir, ali njegova stimulacija u pravilu dovodi do intenzivnog, jakog orgazma.

Dodaje i kako ga je najbolje isprobati kad ste već jako uzbuđeni, najbolje nakon nekog vremena predigre kad je cerviks osjetljiv na svaki dodir, a partner ga može pokušati stimulirati penisom ili prstima. Napominje i kako ne treba inzistirati ako ne ide, jer ionako postoje brojni načini za doživjeti orgazam.

Foto: fotolia

8. Orgazam bradavica

Poznato je da su bradavice velika erogena zona za mnoge žene, a kako je na njima koža tanka i pune su završetaka živaca, mnoge žene uzbuđuje dodir i ljubljenje bradavica. A stručnjaci nisu sigurni koliko točno žena može svršiti bez ikakve stimulacije ispod pojasa, kao ni zašto točno dolazi do ovog orgazma, ali su svjesni da postoji.

Kako god, to je područje koje će mnoge žene izluditi kad se pravilno dira, a neke će dovesti i do vrhunca.

9. Orgazam kod vježbanja (Coregazam)

Nekima je teško povezati vježbanje i orgazam, ali studija sa Sveučilišta Indiana pokazala je da je 370 od 530 žena doživjelo seksualnu ugodu ili čak orgazam vježbajući, i to uglavnom neke osnovne, jednostavne vježbe.

Foto: Dreamstime

- Jedan od načina za potaknuti orgazam je stiskanje urinarnih mišića, što dovodi do ugode i svojevrsnog orgazma, kaže dr. Hall, ali napominje kako će većina žena ipak uz to trebati klitoralnu ili vaginalnu stimulaciju.

10. Orgazam u snu

Iako su svi imali erotske snove, samo neke žene su doživjele orgazam u snu, kaže dr. Ross i kaže da je istraživanje pokazalo da je 37 posto žena doživjelo ovakav orgazam prije 45-e godine života, ali da je nemoguće znati koliko su česti. Takav orgazam obično započinje s erotičnim snom, zbog kojeg krv dolazi u genitalije, a dolazi i do duboke relaksacije, zbog čega neke žene mogu svršiti i prije nego se probude.

Foto: Dreamstime

11. Višestruki orgazmi

Dobrih stvari ne može biti previše, zar ne? Upravo tako je i s višestrukim uzastopnim orgazmima koje neke žene doživljavaju, budući da za razliku od muškaraca ne moraju 'pričekati' prije nego mogu nastaviti s drugom, trećom ili petom rundom.

- Nakon prvog orgazma žene neko vrijeme ostaju u tom 'stanju nirvane', a mogu na tom platou ostati i dulje vremena - objasnila je dr. Hall za portal Health.com, i dodaje da nakon toga, uz još stimulacije, može doći do uzastopnih orgazama koje će doživjeti većina žena, iako svaka to i ne želi. A one koje žele ga mogu postići stiskanjem i opuštanjem mišića zdjelice zbog čega krv kola i područje je osjetljivije pa lakše dolazi do drugog, a tako i svakog sljedećeg orgazma.