<p>Bivša manekenka Victoria's Secreta <strong>Miranda Kerr</strong> i tv ljepotice <strong>Holly Willoughby</strong> i <strong>Amande Holden</strong> također su blagoslovljene gotovo 'savršenim' proporcijama grudi, prema formuli koja određuje idealan položaj bradavica. <strong>Allen Rezai</strong>, savjetnik plastičnog kirurga, sastavio je popis od top pet celebrity zvijezda kako bi usporedio njihove grudi. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Odabrao je poznate osobe čije su grudi u prirodnom omjeru s oblikom tijela, no rekao je da to može biti teško procijeniti jer to ovisi o vrsti grudnjaka i odjeći koju nose.</p><p>Odabrao je poznate osobe s grudima prirodnog izgleda, uključujući <strong>Denise Richards</strong>,<strong> Michelle Keegan</strong>, Mirandu Kerr, Amandu Holden i Holly Willoughby.</p><p>Allen je rekao da za njega 'Zlatni omjer' u grudima predstavlja grudi koje su proporcionalne ostatku tijela, piše <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13295423/michelle-keegan-best-breasts-world-golden-ratio/" target="_blank">The Sun.</a></p><p>- Zlatni omjer u anatomiji dojke razmatra trodimenzionalni, frontalni, bočni i vertikalni geometrijski pogled dojke na temelju povijesno poznatog zlatnog ili božanskog omjera, Phi. Zlatni omjer proporcija je koja postoji u cijelom svijetu i koristi se tisućljećima. Može se naći u egipatskim piramidama, estetici lica i slično. Bilo je raznih studija koje definiraju najatraktivniji oblik dojke uzimajući u obzir omjer gornjeg i donjeg pola dojke s razinom bradavice označenom razdjelnicom između gornjeg i donjeg pola. Omjeri uključuju 35:65, 45:55, 50:50 i 55:45. Omjer dojki o kojem se uglavnom govori u medijima je 45:55 - rekao je Allen.</p><h2>Denise Richards - 45:55</h2><p>- Veličina Deniseinih grudi savršeno se uklapa u proporcije njenog tijela i oblika. Čini se da je njezino gornje tkivo dojke puno i gipko, što daje prirodan izgled. Pruža prirodni nagib u gornjem polu s punoćom u donjem polu - komentira Allen.</p><h2>Michelle Keegan - 45:55</h2><p>Grudi ove glumice također su znanstveno 'savršene'.</p><p>- Omjer dojki Michelle Keegan od 45:55 pruža prirodan izgled grudi. To je proporcionalno njezinoj vitkoj i sitnoj figuri - kaže Allen.</p><h2>Miranda Kerr - 55:45</h2><p>Najatraktivnija veličina i oblik grudi je ona koja nadopunjuje čovjekov lik, a Mirandine grudi savršeno dopunjuju njezin oblik tijela, uključujući omjer kuka i struka i visinu.</p><h2>Holly Willougby - 55:45</h2><p>- Hollyne grudi proporcionalne su njezinoj zategnutoj figuri, s omjerom 55:45. Čini se da ima nešto duži gornji pol dojke u odnosu na udaljenost od bradavice do dojke - rekao je Allen.</p><h2>Amanda Holden - 60:40</h2><p>- Omjer dojki Amande Holden je 60:40 s dužim gornjim polom dojke. Kad bi imala veći volumen, grudi bi joj izgledale nesrazmjerno - kaže Allen.<br/> </p>